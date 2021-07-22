26-летний Мерседес E-класса продают в России дороже нового. Потому что он очень редкий

На Авто.ру выставлен на продажу очень редкий седан Mercedes-Benz E‑класса (W124) 1994 года выпуска. Это модель из лимитиро­ванной серии спортивного W124 E 500, который разрабатывался при участии Porsche. Редкостью модели объясняется её цена в 6,5 миллиона рублей, тогда как новый Mercedes-Benz E 200 Sport стоит в нашей стране примерно на полтора миллиона дешевле.