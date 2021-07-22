26-летний Мерседес E-класса продают в России дороже нового. Потому что он очень редкий

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5 подержанных седанов за цену 2–3 миллиона рублей: выбор Авто.ру
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Дмитрий Елизаров
На Авто.ру выставлен на продажу очень редкий седан Mercedes-Benz E‑класса (W124) 1994 года выпуска. Это модель из лимитированной серии спортивного W124 E 500, который разрабатывался при участии Porsche. Редкостью модели объясняется её цена в 6,5 миллиона рублей, тогда как новый Mercedes-Benz E 200 Sport стоит в нашей стране примерно на полтора миллиона дешевле.
Ещё один редкий Mercedes-Benz сейчас продаётся в Германии. Это лимузин Pullman выпуска 1975 года, тщательно отреставрированный и доработанный с использованием деталей от современного Maybach S‑класса. Стоит такой лимузин 2 320 500 евро.