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26-летний Мерседес E-класса продают в России дороже нового. Потому что он очень редкий

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Дмитрий Елизаров

На Авто.ру выставлен на продажу очень редкий седан Mercedes-Benz E‑класса (W124) 1994 года выпуска. Это модель из лимитиро­ванной серии спортивного W124 E 500, который разрабатывался при участии Porsche. Редкостью модели объясняется её цена в 6,5 миллиона рублей, тогда как новый Mercedes-Benz E 200 Sport стоит в нашей стране примерно на полтора миллиона дешевле.

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  • Mercedes-Benz E 500 выпускали всего несколько лет — с 1991 по 1994 год. Седан укомплектовали пятилитровым V8 от модели SL, для чего пришлось существенно переработать переднюю часть кузова. Настройкой шасси занимались инженеры Porsche (она включала, к примеру, уменьшенный дорожный просвет, расширенную колею и более мощные тормоза). Эта же компания осуществляла и финальную сборку автомобилей.
  • 320-сильный двигатель и четырёхступенчатый «автомат» разгоняли седан до 100 км﻿/﻿ч примерно за 5,5 секунды при максимальной скорости 260 км﻿/﻿ч.
  • Последний год производства спортседана ознаменовался появлением версии Limited Edition, которая отличалась ещё более уменьшенным клиренсом и особой отделкой салона двухцветной кожей и деревом. По разным оценкам, альянс двух компаний выпустил от 500 до 950 таких автомобилей, и один из них как раз и выставлен на продажу на Авто.ру.
  • Продавец утверждает, что принадлежность седана к лимитиро­ванной серии подтверждена документами. Кроме того, автомобиль разбирали для реставрации кузова — новой окраски, оцинковки и герметизации. Когда это произошло, не уточняется, но с момента восстановления автомобиль проехал 5600 километров.
  • Примечательно, что, хотя в объявлении указана цена в 6,5 миллиона рублей, продавец рассчитывает получить за редкий Mercedes-Benz 90 тысяч долларов по курсу на момент совершения сделки. Сейчас это эквивалент 6,63 миллиона рублей.

Ещё один редкий Mercedes-Benz сейчас продаётся в Германии. Это лимузин Pullman выпуска 1975 года, тщательно отреставри­рованный и доработанный с использованием деталей от современного Maybach S‑класса. Стоит такой лимузин 2 320 500 евро.

Стоит такой Mercedes-Benz этих денег?

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