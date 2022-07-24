26 классных мест для фотографий в Сочи
Вероника Волосунова
Залог хорошего путешествия — это не только удачно выбранный отель, достойные рестораны и запоминающиеся экскурсии, но и памятные фотографии. Мы подготовили список лучших локаций в Сочи и рядом с ним, в которых можно сделать фактурные и колоритные фото на память и для лайков в социальных сетях.
Сделать снимок в каньоне мечтают многие и по ошибке думают, что для этого надо ехать в США или в Австралию. Но на практике удивительные места находятся намного ближе. В Сочи есть каньон Псахо (на Яндекс Картах). Место облагороженное, но наплыва туристов здесь нет из-за сложной каменистой дороги с торчащими булыжниками и резкими поворотами. Если не боитесь, то маршрут пройдёт вдоль трассы на Красную поляну, через село Голицыно в сторону села Лесное. По дороге слева будет указатель на каньон Псахо, после которого дорога займёт всего 15 минут.
Рельефные скалы, поросшие мхом деревья вокруг и сказочные фото. Когда пройдёте на смотровую площадку, то увидите табличку, что рекреационная зона закончена. На самом деле, здесь она только начинается и можно отправиться на прогулку дальше (так и делают многие туристы). Стоит только заранее подготовить удобную обувь с нескользкой подошвой, купальники и воду с перекусом.
Каньон разделён на две части: сухую, где когда-то русло реки изменило своё направление и всё пересохло, и мокрую, где можно искупаться. Маршрут можно начать с первой части и через 400 метров как раз выйти ко второй.
Еще 15-20 лет назад Красную поляну и Сочи соединяла всего лишь одна рисковая (из-за камнепадов и обвалов) однополосная дорога. Сейчас на автомобиле там не проехать. Но прогуляться и устроить фотосессию в полуразрушенном туннеле с зелеными растениями можно.
Как доехать? Возвращаться от Красной Поляны стоит не по новой дороге, а по старой, идущей по правой стороне реки Мзымта вдоль посёлков. Спустя время станут заметны перекрытые шлагбаумом участки дороги. Вот около них можно парковать машину и отправляться пешком (точка на Яндекс Картах). Самый живописный участок располагается около поселка Кепша и ущелья Ах-цу.
Жак-Ив Кусто родом из Франции, он всю жизнь исследовал мировой океан и разработал всем нам известный акваланг. Научная работа никак не мешала творчеству. Кусто снял много фильмов, был профессиональным фотографом и совместно с Фредериком Дюма написал книгу «В мире безмолвия» (снятый по её сюжету фильм получил Оскар). Портрет Кусто на набережной написали белорусские художники (на Яндекс Картах). Вся работали транслировалась онлайн. Рядом с граффити написали и любимую фразу учёного: «Если у человека появляется возможность вести необычную жизнь, он не имеет права от неё отказываться».
Простая, но не менее симпатичная локация для нескольких фото в социальные сети (на Яндекс Картах). Традиция украшать улицы зонтиками родом из небольшого португальского городка Агенда. О нём немногие знали, пока дизайнеры не украсили тихую пешеходную улицу зонтиками ярких цветов. Помимо того, что зонтики делают улицы яркими, для взрослых это красочное воспоминание о детстве и сказках, в которых происходит волшебство.
При входе в сад гостей встречает могучая статуя дракона — героя японского фольклора и мифологии. В центре японские домики с голубыми черепичными крышами, а вокруг достаточно экзотичные растения даже для Сочи — японская лиственница, бамбук, восточная туя, сакура, корейская пихта и магнолия (на Яндекс Картах).
Чурчхела, фрукты и овощи, ароматные специи — кто-то ходит на рынок за покупками, а кто-то фотографироваться (на Яндекс Картах). И ничего неприличного в этом нет, когда речь заходит о действительно крутых фото. Такой вариант фотосессии, конечно, на любителя. Но поклонникам социальных сетей явно придется по душе, ведь это настоящая игра цветов, через которую можно почти передать вкусы и запахи.
Полковник Андрей Квитко построил дачу в итальянском стиле, напоминающую замок, для свой любимой жены — итальянки по происхождению. С одной из сторон дачи начинается обрыв и открывается вид на море (на Яндекс Картах). Другие окружены южными растениями — пальмами, туями и лианами. После революции семья эмигрировала, а дача была национализирована. В последние годы это место заброшено.
Добраться можно по новороссийскому шоссе до отеля «Торнау». Напротив него находится бывший домик прислуги. Стоит пройти примерно 150 метров влево и по дороге вы как раз спуститесь к даче. На выбор есть ещё парочка похожих мест: вилла Вера, Санаторий Сочи и лечебный курорт «Мацестинская долина» (тоже заброшенные).
За лавандовыми полями едут во Францию, за фото на фоне тюльпанов — в Голландию, а сделать несколько кадров с чаем можно в Сочи. Здесь располагаются чайные плантации с ровно-подстриженными зелеными кустами чая, убегающими куда-то вдаль за горизонт (на Яндекс Картах). Если выехать за Сочи в сторону Дагомыса, через 12 километров будет ещё одно чайное место — Уч-Дере. Там можно провести фотосессию в деревянных чайных домиках, заодно продегустировать местный чай с вареньем и блинами (на Яндекс Картах).
Еще одно место для фактурных фотографий из прошлого располагается на вершине горы Ахун (на Яндекс Картах). Если свернуть с центральной дороги после веревочного парка в сторону, то за 5 минут пешком тропинка выведет к заброшенному ресторану в византийском стиле. Через год после строительства здесь произошёл пожар. Восстанавливать ресторан не стали. После этого прошло уже почти 100 лет.
Белые арки на берегу черного моря получили своё название в честь популярного в 90-е годы сериала «Санта Барбара», на заставке которого были похожие арки.
Но на карте арки не отмечены. Чтобы найти их, нужно съехать с курортного проспекта на Новороссийское шоссе, проехать под двумя мостами (ж/д и авто) и затем, как увидите эллинги (в прошлом ангары для хранения лодок, сейчас жилые помещения, которые сдаются туристам), можно смело искать место для парковки, арки спрятались за ними. Неподалеку от этой точки на Яндекс Картах.
Самый большой и заслуженно популярный парк в центре Сочи. Здесь произрастает больше 1700 видов растений со всех уголков планеты. Помимо редких растений, тут есть канатная дорога, утончённые беседки в стиле классицизма, деревянные мостики и роскошные лестницы (на Яндекс Картах).
Колоритное место для семейных фотосессий находится в пяти минутах от Олимпийского парка. По своим размерам парк меньше, чем центральный Дендрарий, но зато найти уединённое место для пары фотографий не заставит труда: на фоне беседок между пальмами и кипарисами или мостиков около пруда с лебедями (на Яндекс Картах).
Когда владельцы яхт в морском порту настойчиво приглашают на морскую прогулку, не стоит отказываться. Они знают, куда зовут вас, и какие кадры могут получиться на белоснежной яхте с чайками и маяком на фоне. Время для фотосессии лучше выбирать заранее — либо ранний час на рассвете, либо вечерний закат. Максимальное количество предложений по морским прогулкам найдёте в порту (на Яндекс Картах).
Одни из самых стильных кадров получаются на подвесном мосту длиной 200 метров на Красной Поляне. Только к фотосессии на высоте 2200 метров стоит заранее подготовиться — яркая однотонная одежда станет отличным контрастом на фоне гор, ясного неба и зелени. А уже во время самой прогулки стоит держать спину прямо и следить за осанкой, поскольку лучшие кадры в этом месте получаются со спины. Маршрут нужно начать отсюда.
Летом эта экотропа на Красной поляне напоминает цветочный ковер, усыпанный душистыми колокольчиками, геранями и иван-чаем. Фотографии в полевых цветах получаются яркими и колоритными. А если взять с собой корзинку с фруктами и пледом, то можно устроить фотосессию-пикник.
Но стоит помнить, что это всё-таки горы. Обувь выбирать лучше закрытую, на всякий случай взять с собой зонтик и не забыть про спреи от насекомых. Посмотреть маршрут тропы можно на Яндекс Картах. Спуск на неё начинается с верхней точки канатной дороги «Вершина».
Здание в стиле классицизма в центре Сочи станет достойной локацией, если не хочется далеко ехать (на Яндекс Картах). Место при этом не менее романтичное, чем горы или каньоны. К тому же, на заднем дворике театра расположился зеленый уголок «Фитофантазия» с прудом, деревянными арками и каменистыми тропинками.
Загадочное озеро Хуко на одноименной горе — одна из самых привлекательных и труднодоступных локаций. Восхождение к вершине обычно занимает несколько часов, так что многие планируют маршрут с ночёвкой в палатке. Но все сложности меркнут, как только перед глазами предстает это озеро в совершенно уединенном от городской суеты уголке природы (на Яндекс Картах).
Что касается фото на пляже, здесь действует одно правило — чем раньше придёшь, тем меньше будет людей. Если вы готовы рискнуть и встать в 4-6 утра, то этот вариант отлично подходит. Если на отдыхе всё-таки хочется выспаться, то можно устроить фотосессию, например, на диких или местных пляжах. Среди них пляжи 73 км (как одноименная станция на ласточке, на Яндекс Картах), «Дикий» пляж в Лоо (на Яндекс Картах) или «Быхта» (здесь расстояние между людьми измеряется в метрах, а не сантиметрах, на Яндекс Картах) или «Красный штурм» (рядом с которым нет ни частного сектора, ни отелей, на Яндекс Картах).
Образ можно продумать любой: от семейной фотосессии в плавках и купальниках с песочными замками на берегу до романтической лавстори в развевающемся платье на фоне больших камней. В виде спецэффектов подойдут SUP-серф или надувные круги.
Мастхэв для фото, конечно, сочинские водопады. На Красной Поляне — это Поликаря (один из самых высоких водопадов), Медвежий и парк Менделиха. В хостинском районе есть Агурские водопады (на Яндекс Картах) и Змейковские водопады (популярное пикниковое место, на Яндекс Картах), а в Лазаревском специально разработанный маршрут «33 водопада». Если приезжать рано утром к открытию, то найти безлюдное местечко не составит труда. Особенно это касается водопадов, расположенных в расщелине «Пасть дракона» (на Яндекс Картах).
Рядом с ж/д станцией «Имеретинский курорт» в Олимпийском парке находится фотогеничная пальмовая аллея (на Яндекс Картах). На ее фоне получаются стильные и даже дерзкие фото как на своём автомобиле, так и на арендованных в парке самокатах и других видах транспорта.
Совместить приятное с полезным можно на прогулке на воздушном шаре. Только представьте: плетеная корзина, горелка, тканевый шар и виды над Красной Поляной. Пока вы наслаждаетесь моментом, фотограф ловит ваши удачные кадры — звучит как начало авантюры. Полетать можно на территории курорта Поляна 960 (на Яндекс Картах).
Для любителей звездного неба, готовых к любым условиям, ещё одной интересной локацией станет палаточный лагерь Camp 2050. Увидеть горы на рассвете и сделать фото у костра со звёздным небом в режиме ночной съемки. Палаточный лагерь находится в горной долине Цирк-2 на высоте более 2000 метров (на Яндекс Картах).
Счастье не за горами, оно в горах Сочи, а именно на ферме «Экзархо». Провести профессиональную фотосессию здесь можно с лошадями, козами, овцами, кроликами и даже курочками. Вариантов для фото много: в амбаре, в конюшне или на горных тропах среди полевых цветов (на Яндекс Картах).
Руины, оставшиеся от древних цивилизаций, часто становятся хорошим реквизитом для съёмок. Фрагменты стен византийского храма были найдены при раскопках в Лазаревском районе (на Яндекс Картах). Предполагается, что им больше 10 веков.
Ромашковые поля и спелые виноградники особенно хороши для летней фотосессии вдвоём. Найти их просто — езжайте по дороге от села Солохаул к посёлку Отрадное (маршрут на Яндекс Картах).
Это место было создано для любителей волшебных фото и 3Д иллюзий (на Яндекс Картах). Иммерсивные фотозоны с осьминогом и лотосом, зеркальный зал с сотнями мерцающих огней, интерактивный музей «Алиса в зазеркалье» и аттракцион с эффектом оптического обмана зрения. Больше 2000 квадратных метров креативного пространства для взрослых и детей.
Еще больше мест, обязательных к посещению и где также можно сделать запоминающиеся фото, вы найдёте в нашем большом гиде по Сочи.
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