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25-летнюю Toyota Supra с большим пробегом продали дороже нового Porsche
Новости

Михаил Кондратьев

На американском портале Bring a Trailer завершились торги за культовую Toyota Supra четвёртого поколения. На аукцион была выставлена машина с большим пробегом, однако её продали почти за 74,8 тысячи долларов (4,6 миллиона рублей). Это примерно на 10 тысяч дороже базового Porsche 718 Cayman в США. 

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  • Крупную сумму отдали за спорткар 1997 года выпуска, который наездил 251 тысячу километров. Автомобиль сохранился в неплохом для такого пробега состоянии, но требует внимания по части кузова (небольшие вмятины, дефекты ЛКП, неровные зазоры), интерьера и «железа», поскольку никаких капитальных ремонтов за 25 лет его жизни не производилось. 
  • Однако продавец указал, что в 2010 и 2011 годах были заменены насос гидроусилителя и рулевая рейка, в 2017 году машина получила новые амортизаторы, а в 2021-м — новый моторчик вентилятора климатической системы. На время владения продавцом пришлось более половины пробега. 
  • В очень значительной степени на цену продажи повлияло то, что на торги была выставлена Супра в «правильной» модификации — с легендарной «шестёркой» 2JZ GTE с двумя турбинами и шестиступенчатой механической коробкой передач. 

Весной текущего года на торги в США была выставлена коллекция автомобилей наркоторговца, который собрал в своём гараже 27 машин культовых моделей. При этом 13 из них были Супрами четвёртого поколения. 

Вы бы предпочли «простой», но новый Porsche или культовую Супру с большим пробегом?

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