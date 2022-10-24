25-летнюю Toyota Supra с большим пробегом продали дороже нового Porsche

На американском портале Bring a Trailer завершились торги за культовую Toyota Supra четвёртого поколения. На аукцион была выставлена машина с большим пробегом, однако её продали почти за 74,8 тысячи долларов (4,6 миллиона рублей). Это примерно на 10 тысяч дороже базового Porsche 718 Cayman в США.