25-летнюю Toyota Supra с большим пробегом продали дороже нового Porsche

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Изъятую у наркоторговца Toyota Supra продали за рекордную цену
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Михаил Кондратьев
На американском портале Bring a Trailer завершились торги за культовую Toyota Supra четвёртого поколения. На аукцион была выставлена машина с большим пробегом, однако её продали почти за 74,8 тысячи долларов (4,6 миллиона рублей). Это примерно на 10 тысяч дороже базового Porsche 718 Cayman в США.
Весной текущего года на торги в США была выставлена коллекция автомобилей наркоторговца, который собрал в своём гараже 27 машин культовых моделей. При этом 13 из них были Супрами четвёртого поколения.