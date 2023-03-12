25-летнюю «Оку», не проехавшую и тысячи километров, выставили на продажу

Хэтчбек белого цвета был собран в 1998 году на Серпуховском автозаводе. Судя по приложенным снимкам, на кузове нет ни вмятин, ни коррозии. По документам у машины был только один владелец.

По технике всё стандартно: двухцилиндровый 0,8-литровый двигатель на 33 лошадиных силы работает в сочетании с четырёхступенчатой механической коробкой.

В общей сложности за 20 лет — с 1988-го по 2008-й годы — на всех заводах было собрано около 700 тысяч экземпляров этой модели. Идейным наследником «Оки» должен был стать 3,4-метровый электрокар «Кама-1», разработанный питерским политехом при поддержке «КамАЗа». В итоге стартап, переименованный в «Атом», решил заняться более крупными батарейными машинами. Премьера первого прототипа ожидается нынешней весной.