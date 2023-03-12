25-летнюю «Оку», не проехавшую и тысячи километров, выставили на продажу

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На Авто.ру разместили объявление о продаже 25-летней малолитражки «Ока», которая проехала всего 988 километров. Частный продавец из Кургана рассчитывает выручить за неё 265 тысяч рублей.
В общей сложности за 20 лет — с 1988-го по 2008-й годы — на всех заводах было собрано около 700 тысяч экземпляров этой модели. Идейным наследником «Оки» должен был стать 3,4-метровый электрокар «Кама-1», разработанный питерским политехом при поддержке «КамАЗа». В итоге стартап, переименованный в «Атом», решил заняться более крупными батарейными машинами. Премьера первого прототипа ожидается нынешней весной.