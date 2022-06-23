На Авто.ру продают новый кабриолет Mercedes-Benz, которому 25 лет. Очень дорого

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«Капсула времени» из 2000-х: Mercedes-Benz CL без пробега за 4 миллиона рублей
Уникальный кемпер с отстёгивающейся от него лодкой пустят с молотка
Кирилл Малышев
В 16 миллионов рублей оценил владелец кабриолет Mercedes-Benz E-класса в 124-м кузове, находящийся в идеальном, если судить по фотографиям, состоянии. И речь идёт не о каком-то зарубежном аукционе. Машину выставили на Авто.ру, и она находится в Москве.
В прошлом месяце Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut был продан на аукционе за 135 миллионов евро. Это абсолютный мировой рекорд цены для автомобилей. Машину продал заводской музей марки, а вырученные средства пустят на основание благотворительного фонда.