Авто.ру проведет вебинар для профессиональных продавцов: о чём расскажут 25 октября

25 октября пройдёт онлайн-вебинар Авто.ру для тех, кто профессионально занимается перепродажей автомобилей. Главная тема — как развивать бизнес и зарабатывать на меняющемся рынке.

Вебинар пройдёт в формате диалога двух экспертов: Эдуарда Паташяна, регионального представителя по работе с профессиональными продавцами Авто.ру, и Григория Завозина, блогера, создателя Youtube-канала c более чем миллионом подписчиков и эксперта в перепродаже машин. Спикеры поговорят о частых проблемах, которые возникают в этом бизнесе, и о том, как их решить, поделятся актуальными трендами и наиболее привлекательными для работы нишами, расскажут, что происходит со спросом и поведением покупателей и как меняется структура рынка.

Вам точно стоит присоединиться, если вы:

занимаетесь перепродажей автомобилей на внутреннем рынке;

интересуетесь ввозом автомобилей из других стран;



планируете начать бизнес по выкупу и продаже автомобилей с пробегом и изучаете рынок.



Старт — в 12:00 по московскому времени. Участие бесплатное, но предварительная регистрация обязательна.

Зарегистрироваться можно по этой ссылке.