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Редчайший спорткар Subaru STi 22B продадут дороже нового Porsche 911

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Дмитрий Елизаров

На аукционе Silverstone в конце августа выставят на торги двухдверную Subaru Impreza выпуска 1998 года. За автомобиль с пробегом 58 тысяч километров рассчитывают выручить от 100 до 120 тысяч фунтов (120–145 тысяч долларов), при этом цена Porsche 911 в Великобритании начинается с 89,8 тысячи фунтов. Дело в том, что это очень редкая модификация STi 22B.

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  • Subaru выпустила STi 22B в ознаменование третьей подряд победы в чемпионате по ралли и собственного 40-летия. Всего было собрано 425 экземпляров этого купе, 400 из которых были предназначены для внутреннего рынка. На продажу в Британии выставят 318-ю по счёту машину из этой партии.
  • Отличалась версия собственным бодикитом, перенастроенной подвеской и фирменным цветовым решением — ярко-синим цветом кузова в сочетании с золотистыми колёсами BBS на 17 дюймов. Кроме того, автомобиль комплектовали спортивным интерьером с сине-чёрной отделкой.
  • Subaru Impreza STi 22B оснащалась 2,2-литровым оппозитным мотором, развивавшим 280 л.с. и 262 Нм крутящего момента в сочетании с пятиступенчатой «механикой» и системой полного привода.
  • Информацию именно об этом экземпляре аукционисты не опубликовали за исключением данных о пробеге и уточнения, что последние 18 лет спорткар принадлежит одному владельцу.

Версия 22B считается настолько знаковой, что в июне нынешнего года британская компания Prodrive объявила о намерении выпустить современное прочтение этой Subaru. Купе на базе классического кузова наделяют новыми кузовными панелями из карбона и 400-сильным «оппозитником». Цена — от 460 тысяч фунтов, тираж — не более 25 экземпляров.

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