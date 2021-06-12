22-летнюю «Волгу» в состоянии новой выставили на продажу

На Авто.ру выставлен на продажу седан ГАЗ-3110 «Волга» выпуска 1999 года: за всю свою жизнь автомобиль проехал всего 4 тысячи километров и, по уверению продавца, находится в состоянии нового. За «Волгу» просят 380 тысяч рублей — это сопоставимо с ценами на Lada Granta в возрасте 3–4 лет.