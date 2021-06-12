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22-летнюю «Волгу» в состоянии новой выставили на продажу

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Дмитрий Елизаров

На Авто.ру выставлен на продажу седан ГАЗ-3110 «Волга» выпуска 1999 года: за всю свою жизнь автомобиль проехал всего 4 тысячи километров и, по уверению продавца, находится в состоянии нового. За «Волгу» просят 380 тысяч рублей — это сопоставимо с ценами на Lada Granta в возрасте 3–4 лет.

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  • Продавец утверждает, что такой скромный пробег — следствие бережной эксплуатации и уважитель­ного отношения владельца к автомобилю. По его словам, «Волгу» использовали только как статусную машину по особым случаям и выезжали крайне редко. Хранился же седан в отапливаемом помещении.
  • На креслах «Волги» сохранился заводской упаковочный поли­этилен. Им же обтянуты напольные коврики и даже подлокотник между передними сиденьями.
  • Утверждается, что краска на кузове седана полностью «родная», причём сохранилась даже заводская бирка с указанием цвета. Кроме того, с 1999 года автомобилем владел только один человек.
  • На фотографиях, приложенных к объявлению, можно заметить нестыковку кузовных панелей — например, передней кромки капота и передних крыльев, но это может быть следствием производ­ственных огрехов. В остальном, насколько можно судить по фото, «Волга» действительно в хорошем состоянии. Находится автомобиль в Нижнем Новгороде.

В мае нынешнего года на Авто.ру выставляли на продажу «Волгу» с пробегом в 36 километров. Седан ГАЗ-31105 с 2,4-литровой «четвёркой» от Chrysler последние 12 лет, по словам продавца, провёл на государ­ственной консервации.

Купили бы такую «Волгу»?

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