22-летнюю «Волгу» в состоянии новой выставили на продажу

Материал по теме
Раритетный лимузин Mercedes-Benz Pullman продают на Авто.ру — он почти как новый
Всё про ОСАГО без техосмотра, идеальный ВАЗ-2106 и новый VW Multivan. Главное за день
Дмитрий Елизаров
На Авто.ру выставлен на продажу седан ГАЗ-3110 «Волга» выпуска 1999 года: за всю свою жизнь автомобиль проехал всего 4 тысячи километров и, по уверению продавца, находится в состоянии нового. За «Волгу» просят 380 тысяч рублей — это сопоставимо с ценами на Lada Granta в возрасте 3–4 лет.
В мае нынешнего года на Авто.ру выставляли на продажу «Волгу» с пробегом в 36 километров. Седан ГАЗ-31105 с 2,4-литровой «четвёркой» от Chrysler последние 12 лет, по словам продавца, провёл на государственной консервации.