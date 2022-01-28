Взгляните на 22-летнее купе Acura Integra, за которое предлагают 8,7 миллиона рублей. Оно практически новое

На онлайн-аукционе Bring a Trailer идут торги за обычное в целом купе Acura Integra в исполнении Type R выпуска 2000 года. Основное достоинство автомобиля — его состояние «как новый», обусловленное пробегом, едва превышающим 11 тысяч километров. По всей видимости, именно поэтому за спорткар предлагают 111 111 долларов (более 8,7 миллиона рублей), но поскольку до конца торгов остаётся два дня, ставки могут ещё вырасти.
- Купе окрашено в ярко-жёлтый цвет, а интерьер отделан сочетанием чёрных ткани и алькантары. «Обута» эта Integra в 15-дюймовые колёсные диски, причём утверждается, что покрышки Bridgestone Potenza RE010 имеют тот же возраст, что и сам автомобиль.
- Спорткар укомплектован «красноголовым» 1,8-литровым мотором B18C5, который на Integra Type R в американской спецификации развивал 195 л.с. и 176 Нм крутящего момента. Работает мотор с пятиступенчатой «механикой» и «самоблоком».
- Продавец утверждает, что единственное, что имеется на этой Integra Type R неоригинального — это новый аккумулятор, «тюнинговая» крышка радиатора и альтернативные педали. Однако покупателю вместе с автомобилем он передаст комплект заводских деталей.
Бурный рост цен на классические автомобили начал фиксироваться специалистами отрасли ещё в первой половине прошлого года и, судя по всему, этот процесс пока не закончился. Примечательно, что до всплеска популярности «беспробежной классики» похожие спорткары стоили в США примерно вдесятеро дешевле.