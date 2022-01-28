Взгляните на 22-летнее купе Acura Integra, за которое предлагают 8,7 миллиона рублей. Оно практически новое

На онлайн-аукционе Bring a Trailer идут торги за обычное в целом купе Acura Integra в исполнении Type R выпуска 2000 года. Основное достоинство автомобиля — его состояние «как новый», обусловленное пробегом, едва превышающим 11 тысяч километров. По всей видимости, именно поэтому за спорткар предлагают 111 111 долларов (более 8,7 миллиона рублей), но поскольку до конца торгов остаётся два дня, ставки могут ещё вырасти.