Двадцать! Доступные кроссоверы с большим клиренсом

«Пятидесятка» в новом поколении не просто расцвела, но и натурально поднялась: заявленный дорожный просвет у кроссовера — 22 сантиметра. Точь-в-точь как у другого «японца», Subaru Forester. Но если к внедорожности «Форика» вопросов нет, то в проходимость QX50 как-то не веришь. И дело не только в асфальтово-городской внешности, но и в том, что систем для езды вне дорог в QX50 просто не положили.

Новые Infiniti QX50 на Авто.ру