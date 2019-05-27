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Двадцать! Доступные кроссоверы с большим клиренсом

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Константин Новацкий

Кроссовером сейчас называют что угодно — от пузотёрок до моноприводных модников. Но если приводом на два колеса особо не похвалишься, то сантиметры клиренса — неплохой повод для гордости и самолюбования. Мы собрали несколько самых разных кроссоверов на нашем рынке, чей заявленный дорожный просвет обращает на себя внимание.

Renault Arkana: 20,5 см

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Руками новую «Аркану» пока не пощупать, но порадоваться за дорожный просвет (на 1 мм больше, чем у Kaptur!) можно прямо сейчас. Как мы помним, купе-кроссовер подъедет к нам летом, а пока Renault принимает заказы. Стоимость «приветственной» версии Edition One с 1,3-литровым 150-сильным турбомотором, вариатором X-tronic и передним приводом — 1 419 990 ₽. Доплата за полный привод — 80 000 ₽.

Jeep Renegade: 21 см

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Пузико поджарого, лобастого и кубически стильного Renegade на самом деле не сильно выше, чем у купешной «Арканы»: 210 мм. При этом назови его кроссовером — обидится. Несмотря на общую с Fiat 500L платформу, тут и полный привод, и трансмиссия ZF с очень короткой первой передачей, имитирующей «понижайку», и вседорожная мишура Trailhawk, и отличная геометрическая проходимость со 170-миллиметровым ходом подвески. Внедорожник же!

Новые Jeep Renegade на Авто.ру 

Volvo XC40: 21,1 см

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Плюс миллиметр записывает в свой актив совсем не внедорожный XC40. Простим маленькому Volvo желание казаться выше и сильнее, ведь в городе он как рыба в воде — компактный, приподнятый, по-хипстерски стильный и упакованный. Да, недешёвый: почти 2,3 миллиона рублей за базовый дизель с передним приводом. Но ведь выбирают сердцем, верно?

Новые Volvo XC40 на Авто.ру 

Jaguar F-Pace: 21,2 см

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Машина покрупнее — флагманский F-Pace, чей грациозный (да, на вкус и цвет) силуэт умело скрадывает дорожный просвет в 212 миллиметров. Для факультативных вылазок на пересечённую местность — более чем. Но кому из владельцев F-Pace в здравом уме нужны такие вылазки? Вполне достаточно знать, что F-Pace и вытянет, и проедет.

Новые Jaguar F-Pace на Авто.ру 

Lada Xray Cross: 21,5 см

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Вроде и не кроссовер по сути, а в имени — целых два упоминания: и «икс», и «кросс». Вдобавок — вполне внедорожный «дорожный» просвет в 215 миллиметров (спасибо 17-дюймовым колёсам), убедительная геометрия с длинноходными амортизаторами и защитный обвес из защитного пластика. Добавить бы ко всему этому полный привод... Когда-нибудь, в будущем.

Новые Lada Xray Cross на Авто.ру 

Infiniti QX50: 22 см

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«Пятидесятка» в новом поколении не просто расцвела, но и натурально поднялась: заявленный дорожный просвет у кроссовера — 22 сантиметра. Точь-в-точь как у другого «японца», Subaru Forester. Но если к внедорожности «Форика» вопросов нет, то в проходимость QX50 как-то не веришь. И дело не только в асфальтово-городской внешности, но и в том, что систем для езды вне дорог в QX50 просто не положили.

Новые Infiniti QX50 на Авто.ру 

Subaru XV: 22,1 см

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Кстати, о Subaru. Если смотреть на цифры, то самый приподнятый из «Плеяд» — вовсе не Forester, а кросс-хэтч XV. Тут и 221 миллиметр под днищем, и приличный угол съезда в 29 градусов, и достойная 22-градусная рампа. Правда, чтобы без проблем играться в грязи с полноприводной XV, важно помнить о крупном, низко висящем носе, что уменьшил угол въезда, и о беззащитном (снизу) моторе.

Новые Subaru XV на Авто.ру 

Peugeot 5008: 23,6 см

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Кто бы мог подумать, верно? Если совсем начистоту, то 23 с лишним сантиметра заявленного клиренса французы меряли в каких-то особенных местах. А по углам въезда/съезда большой Peugeot близок к Subaru XV. Впрочем, если не копаться в цифрах, то в целом семиместный (!) 5008 вполне тянет на кроссовер — массивный, высокий, вместительный. Да, только передний привод. Зато есть и бензин, и дизель. А по отделке и функционалу салона 5008-й реально выше многих.

Новые Peugeot 5008 на Авто.ру 

Обращаете внимание на дорожный просвет при покупке кроссовера?

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