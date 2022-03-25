20-летний спорткар BMW M3 с «механикой» продают дороже нового

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На АвтоВАЗе появится единое автосборочное производство
Дмитрий Елизаров
В США выставили на продажу купе BMW M3 2003 модельного года. Автомобиль оценили в 79 900 долларов, при этом новая M3 в исполнении Competition стоит в этой стране от 73 тысяч долларов (купе M4 на 1900 долларов дороже). Столь высокую цену продавцы объясняют малым пробегом в 12 тысяч километров, богатой комплектацией и механической коробкой передач.
Похожий BMW M3 выставляли на онлайн-аукцион в США в начале марта. Купе с несколько меньшим пробегом (менее 11 тысяч километров) и также с механической коробкой передач в итоге купили за 83 тысячи долларов.