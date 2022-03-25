20-летний спорткар BMW M3 с «механикой» продают дороже нового

BMW M3 в кузове E46 располагает 3,2-литровой безнаддувной «шестёркой», отдача которой не уточняется. На этом поколении спорткара мотор в сочетании с шестиступенчатой механической коробкой развивал от 333 до 360 л.с. в зависимости от версии. Время разгона до 100 км/ч у спорткара занимало от 5,2 до 4,9 секунды.