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20-летний спорткар BMW M3 с «механикой» продают дороже нового

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Дмитрий Елизаров

В США выставили на продажу купе BMW M3 2003 модельного года. Автомобиль оценили в 79 900 долларов, при этом новая M3 в исполнении Competition стоит в этой стране от 73 тысяч долларов (купе M4 на 1900 долларов дороже). Столь высокую цену продавцы объясняют малым пробегом в 12 тысяч километров, богатой комплектацией и механической коробкой передач.

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  • Автомобиль сошёл с конвейера окрашенным в цвет Carbon Black, а его салон отделан серой кожей наппа. Среди оснащения купе — электрорегулировки кресел, акустика Harman/Kardon, люк в крыше и система навигации. Кроме того, спорткар укомплектован 19-дюймовыми коваными колёсными дисками и ксеноновой оптикой.
  • BMW M3 в кузове E46 располагает 3,2-литровой безнаддувной «шестёркой», отдача которой не уточняется. На этом поколении спорткара мотор в сочетании с шестиступенчатой механической коробкой развивал от 333 до 360 л.с. в зависимости от версии. Время разгона до 100 км/ч у спорткара занимало от 5,2 до 4,9 секунды.

Похожий BMW M3 выставляли на онлайн-аукцион в США в начале марта. Купе с несколько меньшим пробегом (менее 11 тысяч километров) и также с механической коробкой передач в итоге купили за 83 тысячи долларов.

Доведись выбирать, «механика» или «робот»?

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