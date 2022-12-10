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20-летие Mazda6 отметили обновлением и спецверсией
Новости

Александр Орехов

Модель Mazda6 в 2022 году отмечает 20-летие с момента появления на рынке. По такому поводу производитель подготовил юбилейную спецверсию и попутно в очередной раз обновил автомобиль текущего, третьего поколения, выпускаемого уже 10 лет.

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  • Модернизации подверглись и седан, и универсал. 2,2-литровому турбодизелю Skyactiv-D перепрограммировали блок управления, подняв мощность со 190 до 200 лошадиных сил. Максимальный крутящий момент в 450 Нм теперь достигается при 4000 оборотов в минуту вместо прежних 4500. Среди других технических обновок — только беспроводная зарядка для смартфона и беспроводное подключение Apple CarPlay. При этом чуть ранее у Mazda6 уже появился ассистент движения в пробках и по шоссе Cruising & Traffic Support.
  • В палитру вариантов окраски кузова добавили белый Rhodium White Premium Metallic и золотистый Platinum Quartz Metallic. Для салона стала доступна отделка сидений кожей наппа. Кроме того, семейство обзавелось пакетом чёрного декора Sports Appearance, основанном на позапрошлогоднем исполнении Black Tone Edition.
  • Mazda6 20th Anniversary Edition — это оригинальные 19-дюймовые колёсные диски, серебристая радиаторная решётка, шильдики на передних крыльях и тиснения на подголовниках. Кузов может быть красным (Artisan Red) или белым (Rhodium White), салон отделан кожей двух цветов, люк с электроприводом включён в стандартное оснащение.
  • В Японии заказы на обновлённую модель уже принимаются, цены варьируются от 2 962 300 до 4 739 900 иен (21,7–34,7 тысячи долларов США).

В последние несколько лет появлялись сообщения, что в следующем поколении Mazda6 переведут на новую заднеприводную платформу и снабдят рядной «турбошестёркой», но прошлой весной эту информацию опровергли в европейском офисе бренда. Глава инженерного отдела Йоахим Кунц заявил журналистам, что рынок сильно изменился, поэтому основная ставка делается на кроссоверы. Во главе их диапазона встанет первый в своём роде трёхрядный CX-90, который начали рассекречивать в прошлом месяце. Тем временем в России Mazda6 перестали собирать ещё весной, однако дилеры возят машины по схеме параллельного импорта, причём из Китая, где модель по-прежнему называется Atenza.

Купили бы китайскую Mazda6?

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