2022 год станет последним для автомобилей Lamborghini только с ДВС

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Компания Lamborghini намеревается в предельно сжатые сроки завершить производство суперкаров с «чистыми» бензиновыми моторами. Как заявил глава марки Стефан Винкельманн изданию Automotive News, 2022 год станет последним, когда фирма предлагает только автомобили с ДВС.
По предварительным данным, в этот же период компания представит новые модели на замену нынешним суперкарам Aventador и Huracan. Судя по словам главы Lamborghini, новинки изначально разрабатываются с прицелом на гибридные установки.