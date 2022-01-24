2022 год станет последним для автомобилей Lamborghini только с ДВС

Уже в нынешнем году Lamborghini намерена рассекретить более детальные планы по электри­фикации собственного модельного ряда. В 2023 году будет представлен первый серийный «подключаемый гибрид» от Lamborghini, а к 2024 году марка полностью откажется от оснащения своих суперкаров двигателями внутреннего сгорания иначе, чем в сочетании с электромоторами.

При этом Стефан Винкельманн заявил, что производ­ственные квоты компании на 2022 год уже почти полностью распроданы. По итогам 2021 года итальянская марка установила абсолютный рекорд продаж, передав покупателям 8405 автомобилей.

В Lamborghini работают и над полноценным электромобилем. Однако, по словам главы компании, окончатель­ного решения о том, каким он станет, пока не принято. Руководство марки склоняется к реализации проекта четырёх- либо пятидверного батарейного суперкара, пригодного для повседневного использования. Ожидается, что его премьера состоится в 2025 году. На трансформацию собственного модельного ряда Lamborghini планирует потратить 1,5 миллиарда евро.

По предварительным данным, в этот же период компания представит новые модели на замену нынешним суперкарам Aventador и Huracan. Судя по словам главы Lamborghini, новинки изначально разрабатываются с прицелом на гибридные установки.