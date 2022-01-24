Оставить коммент

В Москве стало вдвое больше дней с «глухими» пробками

2022 год станет последним для автомобилей Lamborghini только с ДВС

Новости

Дмитрий Елизаров

Комменты

Компания Lamborghini намеревается в предельно сжатые сроки завершить производство суперкаров с «чистыми» бензиновыми моторами. Как заявил глава марки Стефан Винкельманн изданию Automotive News, 2022 год станет последним, когда фирма предлагает только автомобили с ДВС.

  • Уже в нынешнем году Lamborghini намерена рассекретить более детальные планы по электри­фикации собственного модельного ряда. В 2023 году будет представлен первый серийный «подключаемый гибрид» от Lamborghini, а к 2024 году марка полностью откажется от оснащения своих суперкаров двигателями внутреннего сгорания иначе, чем в сочетании с электромоторами.
  • При этом Стефан Винкельманн заявил, что производ­ственные квоты компании на 2022 год уже почти полностью распроданы. По итогам 2021 года итальянская марка установила абсолютный рекорд продаж, передав покупателям 8405 автомобилей.
  • В Lamborghini работают и над полноценным электромобилем. Однако, по словам главы компании, окончатель­ного решения о том, каким он станет, пока не принято. Руководство марки склоняется к реализации проекта четырёх- либо пятидверного батарейного суперкара, пригодного для повседневного использования. Ожидается, что его премьера состоится в 2025 году. На трансформацию собственного модельного ряда Lamborghini планирует потратить 1,5 миллиарда евро.

По предварительным данным, в этот же период компания представит новые модели на замену нынешним суперкарам Aventador и Huracan. Судя по словам главы Lamborghini, новинки изначально разрабатываются с прицелом на гибридные установки.

Электромотор для суперкара — благо или профанация?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашениеМодели автомобилей по названиям
Все модели автомобилей по году: A - CВсе модели автомобилей по году: C - HВсе модели автомобилей по году: H - MВсе модели автомобилей по году: M - NВсе модели автомобилей по году: N - SВсе модели автомобилей по году: S - ZВсе модели автомобилей по году: А - У
Технические характеристики автомобилей: A - CТехнические характеристики автомобилей: C - HТехнические характеристики автомобилей: H - MТехнические характеристики автомобилей: M - PТехнические характеристики автомобилей: P - TТехнические характеристики автомобилей: T - Я
Все модели автомобилейВсе модели автомобилей: поколение и кузов: A - OВсе модели автомобилей: поколение и кузов: O - Я