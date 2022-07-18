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2 тысячи антикризисных Lada Granta остались без рулей

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Дмитрий Елизаров

АвтоВАЗ накопил на территории около 2 тысяч новых экземпляров Lada Granta в комплектации Classic’22. По данным сообщества Avtograd News во «ВКонтакте», их нельзя отправить дилерам, так как у каждого автомобиля отсутствует рулевое колесо.

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  • Lada Granta в «антикризисном» исполнении Classic'22 лишена среди прочего водительской подушки безопасности. Поэтому модель с самого начала производства комплектуют альтернативным рулевым колесом.
  • Производит его для конвейера некое предприятие из Челябинска и, по данным источников сообщества, партнёр АвтоВАЗа по неизвестным причинам прекратил поставки. Автомобили без рулей складируются на территории завода: когда у АвтоВАЗа снова появятся комплектующие, Гранты планируется дособрать и отправить дилерам для продажи. Однако когда именно это произойдёт, неизвестно.

Сейчас импортозамещённая Lada Granta выпускается в трёх вариантах исполнения — стандартном (три кузова), вседорожном Granta Cross (только универсал) и «подогретом» Drive Active (только седан). Все эти версии продаются в одной комплектации и с одним 90-сильным двигателем с единственным существенным отличием: у Granta Drive Active есть боле богатая версия с кондиционером, подогревом передних кресел и магнитолой по цене 845 500 рублей.

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