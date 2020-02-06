Самые крутые машины для... одного!

В отличие от двухместной «близняшки» SP2, в серебристую баркетту SP1 высотой всего метр с небольшим может поместиться только водитель. Обе «Монцы» Ferrari показала в 2018 году и тогда же объявила, что соберёт 500 машин и продаст по 3 000 000 долларов за штуку. В основу приземистой SP1 легли агрегаты серийной Ferrari 812 Superfast, включая 6,5-литровый 800-сильный V12. Правда, и мощность, и крутящий момент были увеличены: на 20 л.с. и ровно на 1 Нм.

Пилот SP1 Monza сидит слева, а всю правую сторону закрывает обтекаемая панель, так что из «полезных» отсеков остаются небольшой багажник и совсем крошечная потайная ниша в районе правого локтя.