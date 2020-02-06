20 культовых премьер Франкфуртского автосалона за 70 лет

Самые крутые машины для... одного!

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Константин Новацкий

Машина на одного... Ну что за блажь? Если вам не нужно на трек, а в кармане хватает денег на причудливый автомобиль, едва ли вы захотите кататься в одиночку. Но так считают не все, а некоторые и вовсе готовы продать вам машину, в которой не будет второго места. Мы собрали восемь интересных автомобилей, в которые не получится усадить пассажира. Никак.

Ferrari SP1 Monza

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В отличие от двухместной «близняшки» SP2, в серебристую баркетту SP1 высотой всего метр с небольшим может поместиться только водитель. Обе «Монцы» Ferrari показала в 2018 году и тогда же объявила, что соберёт 500 машин и продаст по 3 000 000 долларов за штуку. В основу приземистой SP1 легли агрегаты серийной Ferrari 812 Superfast, включая 6,5-литровый 800-сильный V12. Правда, и мощность, и крутящий момент были увеличены: на 20 л.с. и ровно на 1 Нм.

Пилот SP1 Monza сидит слева, а всю правую сторону закрывает обтекаемая панель, так что из «полезных» отсеков остаются небольшой багажник и совсем крошечная потайная ниша в районе правого локтя.

Porsche 550 Spyder

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Фанаты-пуристы могут огорчиться, ведь это не совсем Porsche. Точнее, совсем не Porsche. Реплику знаменитого спидстера 1953 года собрали парни из калифорнийской компании S-Klub L.A., но результат получился впечатляющим. Даже не поднимая крышку, скрывающую позолочен­ный моторный отсек, про машину можно сказать: «сама красота». Типа-Porsche построен на простран­ственном скелете-каркасе с использо­ванием доработанного мотора-оппозитника от Volkswagen Type 4. Кстати, о водителе: он сидит строго по центру, прячась от ветра за крошечным козырьком-обтекателем. По бокам от кресла остаётся пространство, но в S-Klub L.A. не стали выдумывать хитрых трёх­местных схем в духе McLaren F1, а оставили пилота наедине с автомобилем. Отличная компоновка для рейсера-одиночки.

Lamborghini Egoista

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Если суть спорткара непонятна с трёх шагов, её подскажет имя. В 2013 году итальянцы показали юбилейный одноместный концепт в духе вертолёта Апач. Концепция машины вышла настолько радикальной, что создателей принялись всерьёз расспрашивать о системе катапульти­рования. Но пресса оказалась разочарована: никаких шумных показов, никакого серийного воплощения. Да и начинка была не нова: база тогдашнего спорткара Gallardo плюс его же 5,2-литровый V10, форсированный до 608 лошадей. Правда, «незаметный для радаров» аэродина­мичный кузов дизайна Вальтера де Сильвы сделал своё дело: на фоне Egoista померк даже чёрный демон по имени Reventon.

Mazda Miata Mono-posto

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Японская производная MX-5 с итальянским именем? Было и такое: «Одноместного» Mazda представила в 1999-м, на втором году жизни родстера MX-5. Причём площадкой для презентации стал не привычный автосалон, вроде токийского или женевского, а громкое и дерзкое тюнинг-шоу SEMA в Лас-Вегасе.

В странноватом одноместном кузове Mono-posto читались мотивы британских спорткаров 50-х, правда, ничего кроме родного «миатовского» железа под кузов японцы не запихнули: спереди стояла 1,8-литровая «четвёрка» (правда, с наддувом), а привод был задним. Никакого серийного выпуска за громкой премьерой не последовало. А стоило бы?

BAC Mono

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Среднемоторный шедевр из Ливерпуля вспоминается сразу после фразы «одноместный спорткар». Своей популярностью 285-сильное детище компании Briggs Automotive Company во многом обязано британскому шоу TopGear, где оно частенько мелькало. Но и как автомобиль Mono весьма и весьма интересен: компоновка «вокруг пилота», доработанная компанией Cosworth атмосферная «четвёрка» Ford с сухим картером, секвентальная коробка от Формулы-3, трековая подвеска и задний привод с дифференциалом повышенного трения. Вставить слово «пассажир» здесь попросту некуда. Зато у Mono есть мини-багажник на носу и — слава богу — статус серийной модели. Занесите в BAC $170 000 (10,8 млн. ₽), и Mono — ваш.

Rinspeed Advantage R one

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Когда машину требуется извратить до фрика, швейцарцы из Rinspeed тут как тут. Хотя в сравнении с дикими амфибиями и «раздвижными» ситикарами концепт-спидстер 2001 года кажется вполне земным — подумаешь, одноместная компоновка с креслом по центру. Зато пятиступенчатая механическая коробка и даже мотор обычные. Однако тот самый кокпит, например, сделан подвижным и, в зависимости от скорости, перемещается вверх/вниз. Помимо бензина R one способен потреблять биоэтанол и другие виды экотоплива. Но мотор на поверку оказывается 1,8-литровой «четвёркой» мощностью 121 лошадиная сила. Спорткар? Ну, такое...

AD Tramontana

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Спорткар испанской компании Advanced Design Tramontana с большой натяжкой можно назвать закрытой версией BAC Mono. Пилоту одноместной версии не стоит бояться ветра, ведь лицо защищает откидной обтекатель. Но если брать в сравнение мощность, то одна Tramontana стоит трёх BAC Mono: 5,5-литровый V12 от Mercedes-Benz в задней части спорткара развивает сумасшедшие 720 лошадиных сил или все 888 в заряженном исполнении XTR. Как следствие, время разгона до сотни ничтожно мало, а максимальная скорость разумно ограничена 260 километрами в час. А вот стоимость такой ракеты будто нарочно не стали сдерживать: 495 000 долларов! 

Electra Meccanica Solo

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Похожий на половинку машины Solo относительно свеж. Канадская компания Electra Meccanica вывела его на дороги в 2018 году, до того несколько лет собираясь с силами. Как следует из названия, Solo не рассчитан на езду с пассажирами, но сама езда будет весьма динамичной. Несмотря на скромный 82-сильный электромотор, трёхколёсник способен развить 132 км/ч, а запас хода — если не гонять — равен 160 километрам. К услугам единственного обитателя салона — вполне привычное водительское место, а также кондиционер, электрические стекло­подъёмники и, например, подогрев сидений. То есть, сиденья, конечно.

Кого ещё мы забыли?

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