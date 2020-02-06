Самые крутые машины для... одного!
Константин Новацкий
Машина на одного... Ну что за блажь? Если вам не нужно на трек, а в кармане хватает денег на причудливый автомобиль, едва ли вы захотите кататься в одиночку. Но так считают не все, а некоторые и вовсе готовы продать вам машину, в которой не будет второго места. Мы собрали восемь интересных автомобилей, в которые не получится усадить пассажира. Никак.
Ferrari SP1 Monza
В отличие от двухместной «близняшки» SP2, в серебристую баркетту SP1 высотой всего метр с небольшим может поместиться только водитель. Обе «Монцы» Ferrari показала в 2018 году и тогда же объявила, что соберёт 500 машин и продаст по
Пилот SP1 Monza сидит слева, а всю правую сторону закрывает обтекаемая панель, так что из «полезных» отсеков остаются небольшой багажник и совсем крошечная потайная ниша в районе правого локтя.
Porsche 550 Spyder
Фанаты-пуристы могут огорчиться, ведь это не совсем Porsche. Точнее, совсем не Porsche. Реплику знаменитого спидстера 1953 года собрали парни из калифорнийской компании
Lamborghini Egoista
Если суть спорткара непонятна с трёх шагов, её подскажет имя. В 2013 году итальянцы показали юбилейный одноместный концепт в духе вертолёта Апач. Концепция машины вышла настолько радикальной, что создателей принялись всерьёз расспрашивать о системе катапультирования. Но пресса оказалась разочарована: никаких шумных показов, никакого серийного воплощения. Да и начинка была не нова: база тогдашнего спорткара Gallardo плюс его же 5,2-литровый V10, форсированный до 608 лошадей. Правда, «незаметный для радаров» аэродинамичный кузов дизайна Вальтера де Сильвы сделал своё дело: на фоне Egoista померк даже чёрный демон по имени Reventon.
Mazda Miata Mono-posto
Японская производная MX-5 с итальянским именем? Было и такое: «Одноместного» Mazda представила в
В странноватом одноместном кузове Mono-posto читались мотивы британских спорткаров
BAC Mono
Среднемоторный шедевр из Ливерпуля вспоминается сразу после фразы «одноместный спорткар». Своей популярностью 285-сильное детище компании Briggs Automotive Company во многом обязано британскому шоу TopGear, где оно частенько мелькало. Но и как автомобиль Mono весьма и весьма интересен: компоновка «вокруг пилота», доработанная компанией Cosworth атмосферная «четвёрка» Ford с сухим картером, секвентальная коробка от
Rinspeed Advantage R one
Когда машину требуется извратить до фрика, швейцарцы из Rinspeed тут как тут. Хотя в сравнении с дикими амфибиями и «раздвижными» ситикарами концепт-спидстер 2001 года кажется вполне земным — подумаешь, одноместная компоновка с креслом по центру. Зато пятиступенчатая механическая коробка и даже мотор обычные. Однако тот самый кокпит, например, сделан подвижным и, в зависимости от скорости, перемещается вверх/вниз. Помимо бензина R one способен потреблять биоэтанол и другие виды экотоплива. Но мотор на поверку оказывается 1,8-литровой «четвёркой» мощностью 121 лошадиная сила. Спорткар? Ну, такое...
AD Tramontana
Спорткар испанской компании Advanced Design Tramontana с большой натяжкой можно назвать закрытой версией BAC Mono. Пилоту одноместной версии не стоит бояться ветра, ведь лицо защищает откидной обтекатель. Но если брать в сравнение мощность, то одна Tramontana стоит трёх BAC Mono: 5,5-литровый V12 от Mercedes-Benz в задней части спорткара развивает сумасшедшие 720 лошадиных сил или все 888 в заряженном исполнении XTR. Как следствие, время разгона до сотни ничтожно мало, а максимальная скорость разумно ограничена 260 километрами в час. А вот стоимость такой ракеты будто нарочно не стали сдерживать: 495 000 долларов!
Electra Meccanica Solo
Похожий на половинку машины Solo относительно свеж. Канадская компания Electra Meccanica вывела его на дороги в 2018 году, до того несколько лет собираясь с силами. Как следует из названия, Solo не рассчитан на езду с пассажирами, но сама езда будет весьма динамичной. Несмотря на скромный 82-сильный электромотор, трёхколёсник способен развить