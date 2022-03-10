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18-летний суперкар Porsche Carrera GT почти без пробега могут продать за рекордную сумму

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Дмитрий Елизаров

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На онлайн-площадке duPont Registry появился в продаже суперкар Porsche Carrera GT, собранный в 2004 году. Автомобиль называют «экземпляром с самым, возможно, малым пробегом в мире»: за 18 лет он проехал всего 43 километра. Запрошенная цена 3 500 000 долларов при условии, что сделка состоится, сделает его ещё и самой дорогой Carrera GT в истории.

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  • Всего компания Porsche выпустила только 1270 суперкаров Carrera GT, и экземпляр, выставленный на продажу, имеет порядковый номер 154. Как и многие другие машины этой модели, он имеет кузов серебристого цвета и салон, отделанный терракотовой кожей.
  • Porsche Carrera GT, считающийся на данный момент ценовым рекордсменом, оформлен аналогичным сочетанием цветов. За экземпляр, проехавший с 2005 года чуть более 400 километров, в январе нынешнего года заплатили ровно 2 миллиона долларов.
  • Автомобиль, продающийся сейчас, называют «таким же идеальным, как в день, когда он сошёл с конвейера», но продавец не уточняет, по какой причине суперкар имеет столь малый пробег и когда он пережил последнее техобслуживание.

Porsche Carrera GT оснащали 5,7-литровым V10, который развивал 612 л.с. в сочетании с шести­ступенчатой механической коробкой. Тип коробки передач служил одним из главных отличий модели от конкурентов, среди которых, к примеру, суперкары Ferrari Enzo и Mercedes-Benz SLR McLaren, оснащавшиеся автоматическими трансмиссиями.

Предпочли бы Porsche Carrera GT или Ferrari Enzo?

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