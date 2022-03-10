18-летний суперкар Porsche Carrera GT почти без пробега могут продать за рекордную сумму

На онлайн-площадке duPont Registry появился в продаже суперкар Porsche Carrera GT, собранный в 2004 году. Автомобиль называют «экземпляром с самым, возможно, малым пробегом в мире»: за 18 лет он проехал всего 43 километра. Запрошенная цена 3 500 000 долларов при условии, что сделка состоится, сделает его ещё и самой дорогой Carrera GT в истории.