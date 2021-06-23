Краш-тест 18-летнего Hyundai Getz: что от него осталось

Издание Autoweek.nl опубликовало отчёт о краш-тесте, который прошёл хэтчбек Hyundai Getz, выпущенный 18 лет назад. Целью испытания было проверить, сохранили ли за это время свою функциональность подушки и ремни безопасности. На момент испытаний автомобиль проехал уже 270 тысяч километров и ремонту не подлежал.