Краш-тест 18-летнего Hyundai Getz: что от него осталось

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Дмитрий Елизаров
Издание Autoweek.nl опубликовало отчёт о краш-тесте, который прошёл хэтчбек Hyundai Getz, выпущенный 18 лет назад. Целью испытания было проверить, сохранили ли за это время свою функциональность подушки и ремни безопасности. На момент испытаний автомобиль проехал уже 270 тысяч километров и ремонту не подлежал.
Одним из самых опасных новых автомобилей по итогам краш-теста в декабре прошлого года назвали седан Ford Ka, выпускающийся для рынка Латинской Америки. На испытаниях местной ассоциации он набрал 0 звёзд, и эксперты призвали жителей отказаться от покупки этой модели.