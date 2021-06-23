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Краш-тест 18-летнего Hyundai Getz: что от него осталось

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Дмитрий Елизаров

Издание Autoweek.nl опубликовало отчёт о краш-тесте, который прошёл хэтчбек Hyundai Getz, выпущенный 18 лет назад. Целью испытания было проверить, сохранили ли за это время свою функциональность подушки и ремни безопасности. На момент испытаний автомобиль проехал уже 270 тысяч километров и ремонту не подлежал.

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  • Издание отмечает, что испытуемый автомобиль был неисправным: коррозия передней подвески достигла такого уровня, при котором её восстанов­ление оказалось нецеле­сообразным. Однако вместо пресса Getz отправили в Германию — в тестовую лабораторию компании Dekra, специалисты которой и организовали краш-тест.
  • Проводили его в виде фронтального удара о недеформируемое препятствие на скорости 50 км﻿/﻿ч. Издание отмечает, что и преднатяжители ремней, и подушки безопасности отработали штатно. Первые были задей­ствованы через 17 миллисекунд после столкновения, вторые начали раскрываться ещё через 2 милли­секунды. На развёрты­вание всех систем безопасности ушло 37,9 миллисекунды.
  • Совсем без повреждений не обошлось: манекены на передних сиденьях зарегистри­ровали травмы. Но издание утверждает, что их характер оказался незначительным. Кузов старого хэтча сохранил способность распределять и компенсировать энергию удара, при этом все четыре двери после столкновения можно было открыть без применения дополнительных инструментов.
  • Специалисты отметили, впрочем, что при любом другом сценарии аварии (скажем, изменении скорости, угла столкновения или типа препят­ствия) развитие ситуации может быть иным.

Одним из самых опасных новых автомобилей по итогам краш-теста в декабре прошлого года назвали седан Ford Ka, выпускающийся для рынка Латинской Америки. На испытаниях местной ассоциации он набрал 0 звёзд, и эксперты призвали жителей отказаться от покупки этой модели.

Верите, что пожилой автомобиль может быть безопасным?

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