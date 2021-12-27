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На аукцион выставят последний Buick Grand National с пробегом 53 километра

18-летний Ford Excursion с пробегом 26 тысяч километров продали по цене нового BMW X6

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Алексей Олефиренко

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На онлайн-аукционе Bring A Trailer был продан Ford Excursion 2003 года с пробегом 26 тысяч километров. И хотя в последние минуты торгов ставка на внедорожник достигла 100 тысяч долларов (7,36 миллиона рублей), покупатель на него нашёлся. Для сравнения: официальная цена нового BMW X6 в России составляет от 7,1 миллиона рублей, а за 109 тысяч долларов (8 миллионов рублей) в Штатах можно купить новый BMW X6 M.

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  • Проданный Excursion пребывает в отличном внешнем и техническом состоянии. Всю свою жизнь внедорожник принадлежал одному владельцу, который зарегистрировал его в штате Джорджия, но чаще передвигался на нём по дорогам Калифорнии.
  • Комплектация у данного экземпляра одна из самых дорогих — Platinum. Она включает в себя хромированные 16-дюймовые колёсные диски, тонированные стёкла, задние датчики парковки, рейлинги на крыше, обогрев передних кресел, автоматический климат-контроль, три ряда сидений и развлекательный комплекс для второго ряда с DVD-плеером. Салон машины отделан светлой кожей, на которой практически нет следов эксплуатации.
  • Проданный внедорожник оснащён 7,3-литровым восьмицилиндровым турбодизелем Power Stroke, который развивает 250 лошадиных сил и недавно получил новый аккумулятор. Модель также оснащали шестилитровым «дизелем» того же семейства и двумя бензиновыми моторами линейки Triton — 5,4-литровым V8 и 6,8-литровым V10.
  • Ford Excursion выпускался с 1999 по 2005 год и позиционировался как конкурент Chevrolet Suburban. Основным рынком для внедорожника была Северная Америка, но автомобиль также поставлялся на экспорт — например, в ОАЭ.

Нынешние внедорожные Форды оснащаются не только многолитровыми V8, но и электрическими силовыми установками. И их установки можно использовать в качестве зарядных устройств для других электрокаров, что доказывает пикап F-150 Lightning.

На что лучше потратить 100 тысяч долларов?

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