18-летний Ford Excursion с пробегом 26 тысяч километров продали по цене нового BMW X6

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Внедорожный лимузин Ford пустят с молотка
На аукцион выставят последний Buick Grand National с пробегом 53 километра
На онлайн-аукционе Bring A Trailer был продан Ford Excursion 2003 года с пробегом 26 тысяч километров. И хотя в последние минуты торгов ставка на внедорожник достигла 100 тысяч долларов (7,36 миллиона рублей), покупатель на него нашёлся. Для сравнения: официальная цена нового BMW X6 в России составляет от 7,1 миллиона рублей, а за 109 тысяч долларов (8 миллионов рублей) в Штатах можно купить новый BMW X6 M.
Нынешние внедорожные Форды оснащаются не только многолитровыми V8, но и электрическими силовыми установками. И их установки можно использовать в качестве зарядных устройств для других электрокаров, что доказывает пикап F-150 Lightning.