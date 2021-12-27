18-летний Ford Excursion с пробегом 26 тысяч километров продали по цене нового BMW X6

На онлайн-аукционе Bring A Trailer был продан Ford Excursion 2003 года с пробегом 26 тысяч километров. И хотя в последние минуты торгов ставка на внедорожник достигла 100 тысяч долларов (7,36 миллиона рублей), покупатель на него нашёлся. Для сравнения: официальная цена нового BMW X6 в России составляет от 7,1 миллиона рублей, а за 109 тысяч долларов (8 миллионов рублей) в Штатах можно купить новый BMW X6 M.