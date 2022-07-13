Ателье Pininfarina показало, как собирают суперкар Battista

Каждый экземпляр суперкара собирает команда из 10 человек, причём только на окраску уходит до трёх недель. Производственная линия состоит из 14 отдельных зон как сборки, так и контроля качества, при этом технологический процесс подразумевает, что в некоторых зонах машины могут задерживаться на двое суток или более.