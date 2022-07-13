Шпионы сфотографировали салон внедорожника Tank 700, который может появиться в России

Ателье Pininfarina показало, как собирают суперкар Battista

Новости

Дмитрий Елизаров

Итальянское ателье Pininfarina рассказало и показало, как протекает сборка электрического суперкара Battista. Сам суперкар представили ещё весной 2019 года, но производство купе запустили только сейчас. На сборку каждого Battista уходит не менее 10 недель, а на суперкар в особом исполнении Anniversario тратят 18 недель.

Читайте нас в Дзене!
  • Каждый экземпляр суперкара собирает команда из 10 человек, причём только на окраску уходит до трёх недель. Производственная линия состоит из 14 отдельных зон как сборки, так и контроля качества, при этом технологический процесс подразумевает, что в некоторых зонах машины могут задерживаться на двое суток или более.
  • Финалом сборки становится тонкая настройка ходовой части: на этом этапе суперкар проводит на подъёмнике не менее 24 часов.
  • Каждый покупатель суперкара имеет возможность посетить производственный центр Pininfarina в итальянском Камбиано, чтобы понаблюдать за сборкой именно его автомобиля. Кроме того, грядущий облик Battista ему предлагается обсуждать непосредственно с дизайнерами.
  • Утверждается, что заказчик имеет возможность выбирать из 128 миллионов комбинаций отделки интерьера и 13,9 квинтиллионов вариантов оформления кузова. Таким образом, шанс на появление двух одинаковых суперкаров стремится к нулю.

Технически Pinifarina Battista идентичен хорватскому гиперкару Rimac Nevera с той же платформой, карбоновым монококом и силовой установкой. Четыре электромотора развивают более 1900 л.с. и позволяют ускоряться до 100 км/ч быстрее чем за 2 секунды при максимальной скорости 350 км/ч. Это позволяет Battista считаться самым мощным серийным автомобилем в истории Италии. Цена — минимум 2 миллиона евро, всего выпустят только 150 экземпляров Battista.

Помните, сколько нулей в квинтиллионе?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение