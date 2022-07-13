Ателье Pininfarina показало, как собирают суперкар Battista
Дмитрий Елизаров
Итальянское ателье Pininfarina рассказало и показало, как протекает сборка электрического суперкара Battista. Сам суперкар представили ещё весной 2019 года, но производство купе запустили только сейчас. На сборку каждого Battista уходит не менее 10 недель, а на суперкар в особом исполнении Anniversario тратят 18 недель.
- Каждый экземпляр суперкара собирает команда из 10 человек, причём только на окраску уходит до трёх недель. Производственная линия состоит из 14 отдельных зон как сборки, так и контроля качества, при этом технологический процесс подразумевает, что в некоторых зонах машины могут задерживаться на двое суток или более.
- Финалом сборки становится тонкая настройка ходовой части: на этом этапе суперкар проводит на подъёмнике не менее 24 часов.
- Каждый покупатель суперкара имеет возможность посетить производственный центр Pininfarina в итальянском Камбиано, чтобы понаблюдать за сборкой именно его автомобиля. Кроме того, грядущий облик Battista ему предлагается обсуждать непосредственно с дизайнерами.
- Утверждается, что заказчик имеет возможность выбирать из 128 миллионов комбинаций отделки интерьера и 13,9 квинтиллионов вариантов оформления кузова. Таким образом, шанс на появление двух одинаковых суперкаров стремится к нулю.
Технически Pinifarina Battista идентичен хорватскому гиперкару Rimac Nevera с той же платформой, карбоновым монококом и силовой установкой. Четыре электромотора развивают более 1900 л.с. и позволяют ускоряться до 100 км/ч быстрее чем за 2 секунды при максимальной скорости 350 км/ч. Это позволяет Battista считаться самым мощным серийным автомобилем в истории Италии. Цена — минимум 2 миллиона евро, всего выпустят только 150 экземпляров Battista.