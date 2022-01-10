17-летний Porsche Carrera GT продали за рекордную цену

На онлайн-аукционе Bring a Trailer завершились торги за редкий экземпляр суперкара Porsche Carrera GT: автомобиль 2005 года с пробегом 1255 километров продали за 1 902 000 долларов (141,3 миллиона рублей). Утверждается, что это рекорд как для Carrera GT, так и для площадки в целом. Однако уже в ближайшие дни он может быть побит снова, так как в данный момент на Bring a Trailer идут торги за Carrera GT с ещё меньшим пробегом.
- Машина с рекордной ценой — одна из всего 1270 собранных Porsche суперкаров этой модели. Большинство из них выкрашены в серебристый либо чёрный цвет: красных Carrera GT было гораздо меньше. Не исключено, свою роль в установлении такой стоимости помимо небольшого пробега сыграл и этот фактор.
- Последнее обслуживание суперкар пережил летом прошлого года. Оно включало замену масла в двигателе, промывку тормозной системы и установку новых покрышек Michelin Pilot Super Sport на штатные колёсные диски из магниевого сплава на 19 дюймов спереди и 20 сзади.
- Porsche Carrera GT располагает карбоновым кузовом и 10-цилиндровым мотором объёмом 5,7 литра, сконструированным с применением гоночных технологий. Двигатель развивает 612 л.с. и в паре с шестиступенчатой «механикой» может разогнать суперкар до 100 км/ч быстрее чем за 4 секунды.
- На данный момент на площадке выставлен на продажу ещё один экземпляр Carrera GT — машина того же года, проехавшая за свою жизнь всего 402 километра. Суперкар отличается серебристым цветом кузова и коричневой кожей в салоне. Сейчас за машину уже предлагают 1 700 000 долларов, но до конца торгов осталось 9 дней. Таким образом, установленный красным Carrera GT рекорд может быть побит.
В октябре прошлого года в США пытались продать ещё один серебристый суперкар (на этот раз с пробегом 505 километров) — также на онлайн-аукционе. Ставки были доведены до полутора миллионов долларов, однако в итоге продавец расставаться с автомобилем отказался.