17-летний Porsche Carrera GT продали за рекордную цену

На онлайн-аукционе Bring a Trailer завершились торги за редкий экземпляр суперкара Porsche Carrera GT: автомобиль 2005 года с пробегом 1255 километров продали за 1 902 000 долларов (141,3 миллиона рублей). Утверждается, что это рекорд как для Carrera GT, так и для площадки в целом. Однако уже в ближайшие дни он может быть побит снова, так как в данный момент на Bring a Trailer идут торги за Carrera GT с ещё меньшим пробегом.