В 1,7 миллиона кроссоверов Honda может отказать полный привод

Владельцы кроссоверов жаловались, к примеру, на заклинивание муфты в приводе задних колёс

, что приводит к внезапной и резкой потере тяги двигателя. Кроме того, ведомство упоминает

как следствие этой поломки ещё одну — выход из строя карданного вала. В этом случае автомобили могут перемещаться только на эвакуаторе.