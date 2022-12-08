В 1,7 миллиона кроссоверов Honda может отказать полный привод

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Более 600 тысяч кроссоверов Ford отозвали из-за пожароопасного дефекта
Компания Mercedes-AMG показала свой мощнейший трековый спорткар для частных заказчиков
Дмитрий Елизаров
Департамент транспорта США объявил о начале расследования, предметом которого станут 1,7 миллиона кроссоверов Honda CR-V и HR-V. Как пишет Carscoops, расследование запущено на основе множества жалоб владельцев на серьёзные поломки системы полного привода, которые могут привести к обездвиживанию автомобилей. Власти планируют выяснить, не являются ли эти поломки следствием заводского брака.
Ещё одну отзывную кампанию, напрямую связанную с возможностью внезапной потери мощности двигателя, в конце ноября объявила Audi. Силовые агрегаты сразу шести моделей компании могут перейти в аварийный режим, если пролить жидкость на задний диван.