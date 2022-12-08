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В 1,7 миллиона кроссоверов Honda может отказать полный привод
Новости

Дмитрий Елизаров

Департамент транспорта США объявил о начале расследования, предметом которого станут 1,7 миллиона кроссоверов Honda CR-V и HR-V. Как пишет Carscoops, расследование запущено на основе множества жалоб владельцев на серьёзные поломки системы полного привода, которые могут привести к обездвиживанию автомобилей. Власти планируют выяснить, не являются ли эти поломки следствием заводского брака.

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Honda CR-V

  • Владельцы кроссоверов жаловались, к примеру, на заклинивание муфты в приводе задних колёс, что приводит к внезапной и резкой потере тяги двигателя. Кроме того, ведомство упоминает как следствие этой поломки ещё одну — выход из строя карданного вала. В этом случае автомобили могут перемещаться только на эвакуаторе.
  • Сколько именно жалоб получено, власти не уточняют, но отмечается, что касаются они Honda CR-V и HR-V 2018–2022 модельного года. Отзывную кампанию Honda пока не объявила, но её запуск вполне может оказаться итогом расследования властей США.

Ещё одну отзывную кампанию, напрямую связанную с возможностью внезапной потери мощности двигателя, в конце ноября объявила Audi. Силовые агрегаты сразу шести моделей компании могут перейти в аварийный режим, если пролить жидкость на задний диван.

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