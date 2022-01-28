Редкий британский спорткар Morgan Roadster с мизерным пробегом продают на Авто.ру за 15 миллионов

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Morgan Plus 4: автомобиль, который пережил всех
Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi готовит 35 моделей электрокаров. Их аккумуляторы будут на 60% дешевле
В продаже на Авто.ру появился спорткар Morgan Roadster, собранный британской компанией в 2006 году. За двухместный автомобиль с мягким верхом просят 15 миллионов рублей.
Сама компания Morgan Motor сейчас готовится к премьере необычной новинки — трёхколёсного спорткара, который укомплектуют турбомотором от Ford на три цилиндра. Ни имя, ни характеристики преемника знаменитого 3 Wheeler пока не названы.