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Редкий британский спорткар Morgan Roadster с мизерным пробегом продают на Авто.ру за 15 миллионов

Новости

Дмитрий Елизаров

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В продаже на Авто.ру появился спорткар Morgan Roadster, собранный британской компанией в 2006 году. За двухместный автомобиль с мягким верхом просят 15 миллионов рублей.

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  • Такая высокая цена связана как с редкостью спорткара для России, так и с его практически коллекционным состоянием: по утверждению продавца, родстер почти не использовался, а его пробег не превышает тысячи километров. Автомобиль ввезён из Германии и хранился в личном собрании продавца.
  • Этот Morgan Roadster располагает спицованными колёсными дисками (включая закреплённое в задней части запасное колесо) и необычным аксессуаром в виде кожаного чемодана. Он фиксируется на хромированной раме над запаской и, по всей видимости, должен служить некоей альтернативой багажнику.
  • Винтажный британский родстер имеет левостороннее расположение органов управления. Оснащён он 3,7-литровым двигателем на 280 л.с. в паре с механической коробкой передач. Находится автомобиль в Екатеринбурге, но продавец обещает помочь покупателю с доставкой спорткара.

Сама компания Morgan Motor сейчас готовится к премьере необычной новинки — трёхколёсного спорткара, который укомплектуют турбомотором от Ford на три цилиндра. Ни имя, ни характеристики преемника знаменитого 3 Wheeler пока не названы.

Выбрали бы такой спорткар или новый S-класс?

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