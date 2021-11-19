15 странных особенностей концепт-кара Ikenga GT, дворники которого вращались по кругу

Журналистом, который создал Ikenga GT, был Дэвид Гиттенс — американец африканского происхождения, который шесть лет проработал в издании Car and Driver фотографом и внештатным автором. В 1964 году он женился и переехал в Лондон, где начал изучать основы автомобильного дизайна и проектирования. Примерно тогда же у него и родилась идея суперкара.

Тут очень кстати оказались щедрые покровители Дэвида — хотя и сам он был достаточно обеспеченным. Да и старые связи сыграли свою роль: кузов Ikenga GT делал Чарльз Уильямс из кузовного ателье Williams & Pritchard. Короче говоря, все звёзды сошлись как надо.

Необычное имя для своего суперкара Дэвид Гиттенс позаимствовал у народа игбо, проживающего на юго-востоке Нигерии. В его культуре Икенга — это дух, воплощающий людские достижения и успехи.