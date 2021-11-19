15 странных особенностей концепт-кара Ikenga GT, дворники которого вращались по кругу

Представьте себе картину: на дворе — середина 1960-х, а вы — опытный автомобильный журналист. Вас уважают коллеги, а пара весьма небедных товарищей настолько доверяет вашему опыту, что готова проспонсировать постройку вашего автомобиля. Каким он будет? Скорее всего, получится нечто, подходящее для нашей рубрики «Старые, но не бесполезные». И сегодняшний её гость — Ikenga GT.
Журналистом, который создал Ikenga GT, был Дэвид Гиттенс — американец африканского происхождения, который шесть лет проработал в издании Car and Driver фотографом и внештатным автором. В 1964 году он женился и переехал в Лондон, где начал изучать основы автомобильного дизайна и проектирования. Примерно тогда же у него и родилась идея суперкара.
Тут очень кстати оказались щедрые покровители Дэвида — хотя и сам он был достаточно обеспеченным. Да и старые связи сыграли свою роль: кузов Ikenga GT делал Чарльз Уильямс из кузовного ателье Williams & Pritchard. Короче говоря, все звёзды сошлись как надо.
Необычное имя для своего суперкара Дэвид Гиттенс позаимствовал у народа игбо, проживающего на юго-востоке Нигерии. В его культуре Икенга — это дух, воплощающий людские достижения и успехи.
Очевидно, что создавать суперкар с нуля было бы слишком сложно и дорого, поэтому под проект Гиттенс приобрёл подержанный McLaren M1B, который выступал в Группе 7, также известный под названием Elva.
Поскольку машину продавал друг Гиттенса — каскадёр Кен Шепард, McLaren обошёлся по цене, которая была ощутимо ниже среднерыночной. В процессе постройки Ikenga GT Гиттенс и его коллеги избавились от кузова M1B, построили на его шасси пространственную раму из стального трубчатого профиля, а получившуюся конструкцию обшили листами из алюминия.
Поскольку используемый в Elva двигатель от Traco-Oldsmobile не очень подходил для гражданской эксплуатации, его заменили популярным в то время 3,5-литровым V8 производства Rover, который развивал чуть более 200 лошадиных сил. Впрочем, и этот мотор не продержался в Ikenga GT долго: поговаривают, что позже английский V8 сменил американский, производства GM. И с ним мощность суперкара выросла до 325 сил.
Первый вариант Ikenga GT — Mk I, был готов в 1967 году. Однако прототип получился достаточно грубым и его внешность не понравилась Гиттенсу. Поэтому в своём первоначальном виде Ikenga GT просуществовала настолько мало, что даже фотографии не сохранились.
Второй вариант, Mk II, получился гораздо элегантнее и, в принципе, был похож на окончательную версию. Единственное, чего ему недоставало — более футуристичного передка, который появился в третьей итерации — Mk III, представленной в 1969 году.
Все три варианта Ikenga GT были построены на одном и том же шасси. В последней версии, согласно пресс-релизу, машина могла разгоняться до 97 км/ч за 5 секунд и развивать 260 километров в час. Неизвестно, правда, для какого именно мотора заявлены эти динамические характеристики.
Если в наши дни о британском суперкаре едва ли кто-то вспомнит, то в конце 1960-х Ikenga GT была у всех на слуху. Гиттенс возил его по разным автосалонам Европы, Азии и Америки. И необычная машина привлекала массу внимания. Один из посетителей выставки в лондонском Бэнкинг-Холле предложил за прототип 53 тысячи долларов — баснословную сумму по тем временам, но Гиттенс отказался, попросив дождаться серийного варианта.
Чуть позже наследный принц Саудовской Аравии попросил Гиттенса выпустить особую версию GT, названную «Голубь мира»: за машину, отличавшуюся более роскошным салоном, был внесён задаток в размере 35 тысяч долларов. Однако деньги пришлось вернуть, так как серийное производство оказалось дороже, чем изначально планировал Дэвид.
В итоге Ikenga GT так и осталась в единичном экземпляре, хотя изначально планировалось выпустить 50 таких машин. Появись она в продаже в 1969 году, кто знает, как бы сейчас воспринимался Lamborghini Countach — пожалуй, самый харизматичный суперкар того периода.
При создании Ikenga GT Гиттенс и его подчинённые старались сделать так, чтобы сверху автомобиль напоминал ритуальную маску Икенга. Именно этим обусловлена большая площадь остекления суперкара, а также его необычные приземистые формы, которые с подачи Lancia Stratos Zero и Lamborghini Countach станут главным трендом 1970-х и 1980-х.
Доступ в салон осуществлялся через откидывающийся вперёд полукупол, который позволял с комфортом присаживаться как водителю, так и пассажиру. Таким же образом открывался и моторный отсек, над которым располагался внушительных размеров воздухозаборник.
Поскольку ветровое стекло у Ikenga внушительных размеров, на полную его очистку понадобилось бы целая коллекция «дворников». Гиттенс решил, что такие сложности ни к чему, а потому установил два стеклоочистителя друг под другом, каждый из которых прочищал 180 градусов.
В результате оба «дворника» Ikenga GT рисовали приличных размеров окружность, которой было вполне достаточно для безопасной езды в непогожий день. Необычно и эффектно.
Вплоть до топливного кризиса, разразившегося в 1973 году, автопроизводители не сильно заморачивались по поводу аэродинамики: внешность автомобилей подчинялась не столько воздушному потоку, сколько трендам и немного требованиям безопасности. Но Гиттенс прекрасно осознавал всю важность аэродинамики — причём как в разгоне, так и торможении.
Именно поэтому Ikenga GT обладает не только каплеобразным кузовом, но и… аэротормозом! Крайняя секция моторной крышки могла приподниматься, тем самым помогая замедлять автомобиль с высоких скоростей. Полноценная «активная» аэродинамика. И это в 1969 году!
Большая часть среднемоторных суперкаров отличается одним и тем же врождённым изъяном — из-за расположения двигателя у водителя либо серьёзно ограничена, либо полностью отсутствует обзорность назад. Но концепт-кар Гиттенса лишён этого недуга: решить проблему помогли современные (на тот момент) технологии.
Обратите внимание на «ушки» Ikenga GT, расположенные у кромки ветрового стекла. В них скрываются не только малюсенькие зеркала, но и видеокамеры! Картинка с них выводится на монитор, расположенный в салоне, поэтому водитель всегда прекрасно видит, что происходит у него за спиной.
Однако Гиттенс всё же оставил в «ушках» маленькие зеркала, смотреть в которые можно было через прозрачную крышу — это решение считалось «аварийным», на случай отказа видеокамер.
Однако вышеупоминаемый монитор можно было использовать не только для наблюдений за дорожной обстановкой, но и для развлечений — например, просмотра любимых телепрограмм. Насколько функциональным был телевизор на борту Ikenga GT — история умалчивает. Но само его наличие на суперкаре конца 1960-х годов — впечатялет.
Видели в современных машинах светодиодные контурные подсветки, которые «оживляют» интерьер в тёмное время суток? Так вот, эта идея отнюдь не нова — нечто подобное автопроизводители реализовывали на концепт-карах ещё в середине прошлого века. Не была исключением и Ikenga GT.
Хотя рабочие прототипы светодиодов появились как раз в 1960-е, контурную подсветку салона Ikenga GT обеспечивают не они, а более популярные в то время люминесцентные лампы. Они располагались на стыках панелей стекла и в ночное время делали салон ещё более футуристичным, наполняя его мягким свечением. Во всяком случае, так об этой особенности рассказывал Гиттенс и его коллеги.
Модные газоразрядные лампы Ikenga GT использовала не только для подсветки салона, но и для освещения дороги. Это, конечно, не ксенон или LED, но решение более оригинальное, нежели привычная лампочка накаливания. Знать бы ещё, насколько эффективное… А вообще, в автомобильной промышленности люминесцентные лампы особо не прижились.
В наши дни парктрониками не удивишь никого, даже владельцев бюджетных машин. Но в середине прошлого века подобные датчики вполне могли бы сойти за инопланетные технологии. И у Ikenga GT они были.
Кроме того, парктроники суперкара взаимодействовали с бортовым компьютером, тем самым создавая систему предупреждения столкновений. Интересно, до какой скорости система осталась эффективной, учитывая максималку GT в 260 километров в час?
В этом плане прототип Гиттенса тоже опередил время лет эдак на 10: в конце 1970-х системы самодиагностики начнут появляться на автомобилях представительского класса, ну а до суперкаров эта тенденция доберётся лишь в конце 1980-х с появлением таких машин, как Vector W8.
Система самодиагностики Ikenga представляла собой панель, скомпонованную с бортовым компьютером. Как только система диагностировала поломку или необходимость сервисного обслуживания, на панели загоралась соответствующая лампа.
Не самая диковинная особенность — в конце концов, нечто подобное было ещё на Mercedes-Benz 300 SL Gullwing. Но вещь — чертовски полезная. Благодаря отстёгивающемуся рулю посадка и высадка становятся удобнее, да и вау-эффект от интерьера усиливается.
Кстати, руль у Ikenga GT был квадратным, как на гоночных прототипах, но появившихся лишь в 1980-х и 1990-х. Очередное опережение времени. Как же без него в этом цикле материалов?!
Честно — мы не нашли фотоподтверждений этого заявления, но, поговаривают, что к Ikenga GT прилагался комплект чемоданов Gucci, которые были созданы специально под багажные отсеки прототипа. Они располагались за сиденьями пассажиров.
Где сейчас находится прототип и жив ли он — неизвестно. В последний раз Ikenga GT видели на Ближнем Востоке, было это в начале 1990-х. Вполне возможно, что когда-нибудь мы ещё услышим о нём.