Где поесть в Сочи: 15 самых вкусных ресторанов и кафе

Surf coffee — это сеть фотогеничных кофеен в гавайском стиле. Здесь и модная плитка, и стильные серф-доски с виниловыми пластинками и эстетичные завтраки.

Одна из кофеен находится в пяти минутах от легендарного серф-спота Хоста Рика. Так что перед штурмом волн можно подзарядиться энергией сэндвичей (а их тут 9 видов, от несладких с авокадо, чикен-песто и в гавайском стиле, до сладких — вроде арахисового с бананом). Не забыли и про модные смузи-боулы, горячие чаи на основе иван-чая, авторские десерты и, конечно, кофе (зачем сюда и приходят).