Где поесть в Сочи: 15 самых вкусных ресторанов и кафе
Вероника Волосунова
В какой ресторан Сочи стоит идти за устрицами, а в какой — за паэльей? Где подают самый ароматный кофе и куда можно прийти в любое время суток? Во сколько обойдется позавтракать Moet & Chandon Brut с чёрной икрой и блинами? Разбираемся в нашем гастрономическом гиде по Сочи.
Если бы утро всегда начиналось в этом ресторане, то оно точно было бы всегда добрым. Потому что здесь на завтрак всех угощают игристым. Еще одна фишка — устричный бар в центре зала, где можно выбрать любой понравившийся деликатес и вам его подадут. Здесь же предложат паштет из куриной печени с клубникой и тархуном и тартар из говядины с копчёным сулугуни и черкесской грушей.
Ресторан «Дельфин и Русалка»
Адрес: Сочи, улица Войкова, 1 | на Яндекс Картах>
Режим работы: с 07:00 до 00:00
Средний чек: 1500 рублей
Как понятно из названия, здесь очень любят устриц. Но не только их — всевозможные морские деликатесы, вроде морского ежа, анадары, спизулы, гребешков, крабов и других — тоже. Если вы ещё не пробовали ничего из перечисленного выше, то не переживайте — официанты расскажут, как отличать одних морских гадов от других и в чём особенности морской кухни и как её есть. Меню ресторана экспериментальное и подстраивается под сезон, но в этом своя прелесть — всегда есть шанс попробовать что-то уникальное. Приятный и значительный плюс заведения — шоу китчен, когда шеф-повар готовит некоторые блюда на глазах у гостей.
Устричный бар «Кашалот»
Адрес: Сочи, улица Орджоникидзе, 24 | на Яндекс Картах
Режим работы: с 09:00 до 00:00
Средний чек: 2000 рублей
Романтичное место с живой музыкой и изобретательной кухней. «Здесь каждое блюдо, как произведение искусства», — пишут в отзывах посетители. Ресторан располагается на двух этажах. На первом — более понятное и доступное меню на каждый день, а второй этаж с его камерной атмосферой больше подходит для особых случаев. Роскошно, по-европейски изысканно и гастрономически вкусно.
Ресторан «Баран-рапан»
Адрес: Сочи, улица Театральная, 11 | на Яндекс Картах
Режим работы: с 12:00 до 00:00
Средний чек: 3000 рублей
Основа меню ресторана — черноморская кухня: креветки, устрицы, краб и икра щуки, морского ежа и осетра. Разрабатывали концепцию кухни под руководством бренд-шефа White Rabbit Family Владимира Мухина и шеф-повара Тимофея Кузнецова. Так что следует ожидать высокого качества и интересных вкусовых сочетаний. На десерт — необычные хинкали с манго и хинкали с базиликом и клубникой. А если вечер не торопит, то можно продегустировать эксклюзивную коллекцию японского саке, которые должны развеять миф о крепкой рисовой водке. Столик бронировать лучше заранее.
Рыбный ресторан «Плакучая ива» от White Rabbit Family
Адрес: Сочи, ул. Войкова, 3 | на Яндекс Картах
Режим работы: с 12:00 до 00:00
Средний чек: от 2000 рублей
Хлеба и зрелищ, как уверяют в ресторане Аркадия Новикова, тут достаточно. Каких шоу здесь только нет: на открытой кухне, спортивные, на экранах летней террасы, и музыкальные. Любимая зона всех гостей — летняя терраса с оливковыми деревьями, видом на закат и цветомузыкальными фонатанми. Готовят, как и полагается ресторанам такого уровня, всё «из под ножа»: черноморские мидии в томатном соусе, запечённые фаланги камчатского краба под сливочным соусом с томатами и сыром пармезан или щупальца осьминога с картофелем, цветной капустой в сливочно-горчичном соусе, а также пицца из дровяной печи.
Ресторан «Клёво»
Адрес: Сочи, улица 65 Лет Победы, 50/2 | на Яндекс Картах
Режим работы: с 11:00 до 23:00
Средний чек: от 2000 рублей
Атмосфера испанской фиесты заразительна. Всему виной продуманная до мелочей кухня ресторана. Широкий выбор традиционных испанских пирогов эмпанада, пасты, паэльи и пинчос (небольшие испанские бутерброды). На десерт — испанский миндальный пирог или чуррос с шоколадом и Карахильо дижестив на основе лунго (как с эспрессо, но с большим количеством воды) и пряного рома. Если вы попали сюда вечером в пятницу, то велик риск остаться на фламенко под живой вокал. В общем, переживать из-за путешествий за границу не стоит. Кусочек Испании прямо в Сочи под руководством трех испанских бренд-шефов. И, чуть не забыли — здесь открытая кухня.
Ресторан «Barceloneta»
Адрес: Сочи, улица Несебрская, 6 | на Яндекс Картах
Режим работы: с 8:00 до 00:00
Средний чек: от 1000 рублей
Surf coffee — это сеть фотогеничных кофеен в гавайском стиле. Здесь и модная плитка, и стильные серф-доски с виниловыми пластинками и эстетичные завтраки.
Одна из кофеен находится в пяти минутах от легендарного серф-спота Хоста Рика. Так что перед штурмом волн можно подзарядиться энергией сэндвичей (а их тут 9 видов, от несладких с авокадо, чикен-песто и в гавайском стиле, до сладких — вроде арахисового с бананом). Не забыли и про модные смузи-боулы, горячие чаи на основе иван-чая, авторские десерты и, конечно, кофе (зачем сюда и приходят).
Surf Coffee
Адрес: Сочи, улица Платановая, 31-15 (а также на улице Бестужева 1, на Морском бульваре 1, в Красной Поляне и по другим адресам, уточнить можно на сайте) | на Яндекс Картах
Режим работы: с 8:00 до 21:00
Средний чек: от 400 рублей
D.O.M — это синергия гастрономических трендов европейской, кавказской и паназиатской кухни. Поскольку комплекс состоит из кафе, 2-ух уровневого ресторана, караоке и террасы, то цены здесь разные, в зависимости от части заведения, в которой вы решите провести вечер. Так, в кафе окрошка с цыпленком на квасе обойдется в 420 рублей в отличие от ресторана, где на выбор уже будут деликатесы из живого аквариума и обширная винная карта.
Популярность ресторанному комплексу принесли завтраки, которые длятся до 16 часов дня, а их стоимость варьируется от 160 рублей за скрамбл из двух яиц до 620 за бенедикт с лососем и соусом Голландез. Каши, брускетты, сырники, панкейки — особая гордость кафе. Завтрак на втором этаже по-сочински (Moet & Chandon Brut/0,75л с чёрной икрой /50 г и блинами) обойдется в 18 000 рублей.
Ресторанный комплекс D.O.M
Адрес: Сочи, улица Несебрская, 1а. ТГ Grand Marina | на Яндекс Картах
Режим работы: с 9:00 до 06:00
Средний чек: от 500 рублей за завтраки, от 1000 рублей в кафе, от 3000 рублей в ресторане
Редкий случай, когда ресторан с террасой работает круглосуточно. Зато можно быть уверенным, что в любое время дня и ночи — после аэропорта, похода в горы или утренней фотосессии — вы найдёте, что вкусного съесть. Завтраки подают с 6 утра. Среди них названиями отличилась вип-категория, в которой можно попробовать «завтрак туриста» и «завтрак шейха» (не факт, что сами шейхи об этом в курсе, но по ингредиентам звучит аппетитно). Интерьер приятный — в бежево-голубых тонах с мягкими диванами в стиле лофт.
Ресторан Cenador
Адрес: Сочи, Морской переулок, 2/2 | на Яндекс Картах
Режим работы: круглосуточно
Средний чек: от 500–800 рублей
Чем отличается боул от поке? Поке всегда с рыбой, а боул может быть с разными ингредиентами. Но вообще это не имеет значения, когда в «Миска Bowls & Drinks» есть и то, и другое, и даже возможность собрать свой собственный боул из любимых продуктов. Из закусок предлагают нори-тако, битые огурцы, чука с ореховым соусом и бобы эдамаме. Полезно и в лучших традициях правильного питания, кроме коктейлей, а их тут 12 видов. Но что поделать – отдыхать тоже хочется.
Miska Bowls & Drinks
Адрес: Сочи, Курортный проспект, 6 | на Яндекс Картах
Режим работы: пн-чт, сб с 11:00 до 00:00, пт-сб с 11:00 до 02:00
Средний чек: от 600 рублей
Правильно приготовить мидии — искусство, которое часто недооценивают. Но в этом ресторане о мидиях знают всё и предлагают на выбор три варианта: в сливочно-сырном соусе, в соусе том-ям или в томатном соусе. Если хотите попробовать что-то ещё, то для вас устрицы и брускетты с морепродуктами. При разработке меню в «Мидийном месте» остановились на том, что важнее качество, а не количество. Не меньше на вкус влияет правильно подобранное вино. Игристые, красные, белые, розовые — барная карта подробная и на все случаи жизни.
Ресторан «Мидийное место»
Адрес: Сочи, Приморская 17 / Сочи, Приморская 3с9 | на Яндекс Картах
Режим работы: с 11:00 до 23:00
Средний чек: от 1000 рублей
Кафе «Лаверна» можно встретить и в Адлере, и в Хосте. А кондитерских ещё несколько по всему городу. Но самое запоминающееся место, конечно, в Адлере на улице Просвещения. Его ни с чем не перепутать, ведь посреди зала здесь натсоящее дерево, которое гармонично вписывается в интерьер в европейских традициях с изысканной мебелью и люстрами, словно одуванчики. Изюминка кафе — завтраки разных народов (а именно советский, английский, французский и восточный), причем длятся они весь день.
Кафе «Лаверна»
Адрес: Адлер, ул. Просвещения, 7А | на Яндекс Картах
Режим работы: с 08:00 до 23:00
Средний чек: от 800 рублей
Нельзя приехать на Кавказ и не отведать местные хинкали под домашние лимонады малина-мята, огурец-личи или манго-маракуйя. Хинкали обойдутся (традиционные, с мраморной говядиной, с бараниной, с сыром, с грибами, с лососем) от 55 рублей за штуку, хачапури по-аджарски с лобио из красной фасоли и острого перца, с курицей и грибами или с творогом и зеленью от 325 рублей за лодочку. Если припарковали машину, то можно попробовать и чачу — местную виноградную водку с кизилом, абрикосом, грушей и даже тутовую.
«Хинкали Танцевали»
Адрес: Адлер, улица Кирова, 44 | на Яндекс Картах
Режим работы: с 12:00 до 23:00
Средний чек: от 600 рублей
Все новое модное — хорошо забытое старое. Так и в деревенскую кухню можно вдохнуть новую жизнь, если сделать её на современный лад. В сердце ресторана «Яблоки печём» традиционная русская печь. Блюда, которые готовят в ней, сводят с ума вкусовые рецепторы даже заядлых гурманов. Щи из разварной говядины, баранья лопатка в каштановом корыте на дубовых вениках и домашняя курица в котелке с соусом из запечённых яблок и корня сельдерея. Вот она — русская кухня, которую невозможно забыть.
Ресторан «Яблоки печём»
Адрес: Сочи, Красная Поляна, Комсомольский переулок, 4а | на Яндекс Картах
Режим работы: с 9:00 до 23:00
Средний чек: от 1500 рублей
Паб запускался как тихое семейно-приятельское предприятие в горах в дополнение к маленькой гостинице. В итоге заведение стало популярным у любителей тихого отдыха с кружкой пива в красивом интерьере. Помимо нескольких видов пива собственного производства в Old Boys Pud гостям предлагают большое гастрономическое меню. Есть даже секретные блюда от шеф-повара, когда гости делают заказ и получают рандомные блюда на выбор шефа. Но самое приятное — семейная атмосфера, которую смогли создать хозяева заведения.
Old Boys Pub
Адрес: Сочи, село Медовеевка, Медовеевская улица, 19 | на Яндекс Картах
Режим работы: с 10:00 до 23:00
Средний чек: от 1500 рублей
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