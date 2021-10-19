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14-летний Nissan Almera с мизерным пробегом продали на Авто.ру за 29 минут

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Дмитрий Елизаров

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29 минут и 68 просмотров объявления понадобилось продавцу седана Nissan Almera выпуска 2007 года, чтобы найти покупателя на свой автомобиль. Такая скорость, вероятнее всего, связана с небольшим пробегом 14-летней машины и невысокой ценой, установ­ленной владельцем: за четырёх­дверку просили 550 тысяч рублей. Новый седан Lada Granta в самой доступной комплектации дороже на 9 тысяч рублей.

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  • С момента покупки Nissan Almera проехал всего 3778 километров, при этом хранился только в гараже. Продавец утверждает, что седан находится в состоянии нового авто­мобиля. Судя по фото, описание соответ­ствует действи­тель­ности: во всяком случае никаких следов износа в салоне «капсулы времени» не наблюдается.
  • Дополнительными достоинствами Almera стали один владелец и корейская сборка машины (с 2012 по 2018 год сборкой Almera для россий­ского рынка занимался АвтоВАЗ). К авто­мобилю прилагались два комплекта шин на легко­сплавных дисках.
  • Седан укомплектован 107-сильным мотором объёмом 1,6 литра в паре с четырёх­диапазонной автомати­ческой коробкой передач.

В сентябре на Авто.ру выставляли на продажу ещё одну необычную «капсулу» — кроссовер Kia Soul выпуска 2010 года с пробегом около трёх тысяч километров. Этот автомобиль нашёл нового владельца за 4 дня.

Ещё помните такой автомобиль на российском рынке?

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