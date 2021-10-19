14-летний Nissan Almera с мизерным пробегом продали на Авто.ру за 29 минут

29 минут и 68 просмотров объявления понадобилось продавцу седана Nissan Almera выпуска 2007 года, чтобы найти покупателя на свой автомобиль. Такая скорость, вероятнее всего, связана с небольшим пробегом 14-летней машины и невысокой ценой, установ­ленной владельцем: за четырёх­дверку просили 550 тысяч рублей. Новый седан Lada Granta в самой доступной комплектации дороже на 9 тысяч рублей.