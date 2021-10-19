14-летний Nissan Almera с мизерным пробегом продали на Авто.ру за 29 минут

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29 минут и 68 просмотров объявления понадобилось продавцу седана Nissan Almera выпуска 2007 года, чтобы найти покупателя на свой автомобиль. Такая скорость, вероятнее всего, связана с небольшим пробегом 14-летней машины и невысокой ценой, установленной владельцем: за четырёхдверку просили 550 тысяч рублей. Новый седан Lada Granta в самой доступной комплектации дороже на 9 тысяч рублей.
В сентябре на Авто.ру выставляли на продажу ещё одну необычную «капсулу» — кроссовер Kia Soul выпуска 2010 года с пробегом около трёх тысяч километров. Этот автомобиль нашёл нового владельца за 4 дня.