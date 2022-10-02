14-летняя Honda S2000 с небольшим пробегом ушла с молотка за 7,5 миллиона рублей

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Владелец спорткара Honda S2000 продал его вдвое дороже, чем он стоил 5 лет назад
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Михаил Кондратьев
Спорткар Honda S2000 был продан на онлайн-аукционе Bring a Trailer за 125 тысяч долларов, что эквивалентно сегодня 7,5 миллиона рублей. Он стал вторым самым дорогим экземпляром модели в истории портала. Солидную сумму выложили за машину в редкой версии Club Racer (объём выпуска ограничился 699 штуками).
Самой дорогой Honda S2000 в истории торгов Bring a Trailer стал другой родстер в исполнении Club Racer. Автомобиль 2009 года с пробегом менее 200 километров был продан весной за 200 тысяч долларов.