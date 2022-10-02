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14-летняя Honda S2000 с небольшим пробегом ушла с молотка за 7,5 миллиона рублей
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Михаил Кондратьев

Спорткар Honda S2000 был продан на онлайн-аукционе Bring a Trailer за 125 тысяч долларов, что эквивалентно сегодня 7,5 миллиона рублей. Он стал вторым самым дорогим экземпляром модели в истории портала. Солидную сумму выложили за машину в редкой версии Club Racer (объём выпуска ограничился 699 штуками).

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  • Модификация Club Racer в отличие от стандартной S2000 комплектовалась жёстким съёмным верхом, более аэродинамичным передним бампером и большим антикрылом, иными колёсными дисками и задними шинами с увеличенной шириной, а также сиденьями, обшитыми алькантарой. Кроме того, она получила укороченную рулевую рейку и более жёсткую подвеску.
  • Двигатель на эту версию устанавливался тот же, что и на обычные родстеры. Это атмосферная «четвёрка» объёмом 2,2 литра (240 л.с. и 220 Нм), соединённая с шестиступенчатой «механикой». Проданный на аукционе экземпляр с момента выпуска в 2008 году проехал лишь 9,6 тысячи километров. 

Самой дорогой Honda S2000 в истории торгов Bring a Trailer стал другой родстер в исполнении Club Racer. Автомобиль 2009 года с пробегом менее 200 километров был продан весной за 200 тысяч долларов. 

Понимаете, почему кто-то покупает Honda S2000 за такие суммы?

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