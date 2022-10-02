14-летняя Honda S2000 с небольшим пробегом ушла с молотка за 7,5 миллиона рублей

Двигатель на эту версию устанавливался тот же, что и на обычные родстеры. Это атмосферная «четвёрка» объёмом 2,2 литра (240 л.с. и 220 Нм), соединённая с шестиступенчатой «механикой». Проданный на аукционе экземпляр с момента выпуска в 2008 году проехал лишь 9,6 тысячи километров.