Немецкий стартап Elektron выпустит свой самый дешёвый суперкар мощностью 1400 сил

Elektron Truva планируется снабдить тремя электро­двигате­лями — двумя на задней оси и одним на передней. Развивать они сумеют до 1400 л.с. При этом, какой именно динамикой сможет похвастать купе, пока не уточняется.

Планируется, что обеспечивать силовую установку энергией будут 100-киловаттные аккумуляторы. Гиперкару обещаны также некое инноваци­онное шасси из сверх­современных композитов и независимая подвеска типа пуш-род.

Запустить сборку гиперкара стартап планирует ближе к концу 2023 года. Стоить Truva будет минимум 600 тысяч евро (51 миллион рублей). Иных данных Elektron пока не сообщает.

О планах по запуску флагманской модели компания объявила в апреле. Купе под названием Quasar окажется мощнее, быстрее и дороже. Его четыре мотора будут развивать 2300 л.с., что позволит гиперкару ускоряться до 100 км﻿/﻿ч за 1,65 секунды при максимальной скорости 450 км﻿/﻿ч. Цена — минимум 2,2 миллиона евро, запуск в производство — также 2023 год.