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Немецкий стартап Elektron выпустит свой самый дешёвый суперкар мощностью 1400 сил
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Дмитрий Елизаров

Компания Elektron, которая базируется в Германии, анонсировала вторую модель после гиперкара Quasar. Купе под названием Truva может стать базовой и самой доступной моделью бренда, но, как и Quasar, будет претендовать на титул гиперкара.

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  • Elektron Truva планируется снабдить тремя электро­двигате­лями — двумя на задней оси и одним на передней. Развивать они сумеют до 1400 л.с. При этом, какой именно динамикой сможет похвастать купе, пока не уточняется.
  • Планируется, что обеспечивать силовую установку энергией будут 100-киловаттные аккумуляторы. Гиперкару обещаны также некое инноваци­онное шасси из сверх­современных композитов и независимая подвеска типа пуш-род.
  • Запустить сборку гиперкара стартап планирует ближе к концу 2023 года. Стоить Truva будет минимум 600 тысяч евро (51 миллион рублей). Иных данных Elektron пока не сообщает.

О планах по запуску флагманской модели компания объявила в апреле. Купе под названием Quasar окажется мощнее, быстрее и дороже. Его четыре мотора будут развивать 2300 л.с., что позволит гиперкару ускоряться до 100 км﻿/﻿ч за 1,65 секунды при максимальной скорости 450 км﻿/﻿ч. Цена — минимум 2,2 миллиона евро, запуск в производство — также 2023 год.

Как думаете, дойдёт до серийной сборки?

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