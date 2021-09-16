Немецкий стартап Elektron выпустит свой самый дешёвый суперкар мощностью 1400 сил

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Дмитрий Елизаров
Компания Elektron, которая базируется в Германии, анонсировала вторую модель после гиперкара Quasar. Купе под названием Truva может стать базовой и самой доступной моделью бренда, но, как и Quasar, будет претендовать на титул гиперкара.
О планах по запуску флагманской модели компания объявила в апреле. Купе под названием Quasar окажется мощнее, быстрее и дороже. Его четыре мотора будут развивать 2300 л.с., что позволит гиперкару ускоряться до 100 км/ч за 1,65 секунды при максимальной скорости 450 км/ч. Цена — минимум 2,2 миллиона евро, запуск в производство — также 2023 год.