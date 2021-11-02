Новый Nissan Patrol 13 лет хранили в гараже и теперь продают

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На Авто.ру продают 11-летний Bugatti Veyron с небольшим пробегом. Цена: 110 миллионов рублей
Рассекречен греческий гиперкар Chaos — он стоит 12,5 миллиона евро и может стать быстрейшим в мире
На Авто.ру появился в продаже внедорожник Nissan Patrol выпуска 2008 года. За автомобиль с трёхлитровым дизелем его продавец рассчитывает выручить 5,5 миллиона рублей, так как машина, по его мнению, представляет коллекционную ценность. Официальная базовая стоимость нового Toyota Land Cruiser 300 — 5 776 000 рублей.
В начале октября на Авто.ру выставляли на продажу ещё одну «капсулу времени», на этот раз из Великобритании — Jaguar E‑Type выпуска 1964 года с пробегом, не превышавшим 3 тысячи километров. Купе оценили в 7,9 миллиона рублей.