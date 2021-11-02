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Новый Nissan Patrol 13 лет хранили в гараже и теперь продают

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Дмитрий Елизаров

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На Авто.ру появился в продаже внедорожник Nissan Patrol выпуска 2008 года. За автомобиль с трёхлитровым дизелем его продавец рассчитывает выручить 5,5 миллиона рублей, так как машина, по его мнению, представляет коллекци­онную ценность. Официальная базовая стоимость нового Toyota Land Cruiser 300 — 5 776 000 рублей.

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  • Высокую стоимость автомобиля владелец объясняет его состоянием и очень скромным пробегом. За 13 лет внедорожник проехал всего 3400 километров. У автомобиля было два владельца, и оба относились к нему как к объекту коллекци­онирования: продавец приобрёл Patrol в 2018 году и с тех пор увеличил число на одометре только на 900 километров.
  • Отмечается также, что автомобиль хранился в отаплива­емом помещении и не участвовал в ДТП. Единственный случай ремонта — перекраска переднего бампера и расширителя одной из арок из-за незначитель­ного случайного повреждения. В целом состояние Patrol описано как заводское, утверждается, что автомобиль такой сохран­ности и этой модели в России единственный.
  • Внедорожник укомплектован трёхлитровым дизельным мотором на 160 л.с. в паре с автомати­ческой коробкой. Среди установ­ленных опций — климат-контроль, электро­регулировки и подогрев передних сидений, а также кожа в салоне. Кроме того, владелец снабдил внедорожник охранной системой.

В начале октября на Авто.ру выставляли на продажу ещё одну «капсулу времени», на этот раз из Велико­британии — Jaguar E‑Type выпуска 1964 года с пробегом, не превышавшим 3 тысячи километров. Купе оценили в 7,9 миллиона рублей.

Выбрали бы такой Patrol или всё же новый Крузак?

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