135 миллионов евро — столько теперь стоит самый дорогой автомобиль в мире

Всего было собрано девять шасси, и только два из них превратились в автомобили, позже названные Uhlenhaut

. Эти 300 SLR представляли собой адаптированные для дорог общего пользования машины с жёсткой крышей и позаимствованными у 300 SL дверями типа «крыло чайки». Название своё они получили в честь

одного из создателей 300 SLR Рудольфа Уленхаута, который использовал такое купе как личный автомобиль.

Принято считать, что 300 SLR

Uhlenhaut был на тот момент самым быстрым дорожным спорткаром в мире.