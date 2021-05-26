То ли Трансформеры, то ли арт-объекты. Фотопост

12 вседорожников без крыши, которые точно достойны вашего внимания

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Алексей Олефиренко

Принято считать, что вне- и вседорожники без крыши — заведомо коммер­ческий провал. Ведь они сочетают в себе совсем несочетаемые вещи, да ещё и выглядят, как правило, не очень. Не верите? Спросите об этом у Nissan Murano и Range Rover Evoque со складным верхом. Однако из любого правила есть исключения. А мы нашли 12 таких примеров!

Dacia Duster

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Для начала вспомним несколько открытых кроссоверов, которые, в отличие, например, от Volkswagen T-Roc Cabriolet, никогда не встанут на конвейер. Вроде этого бело­снежного Дастера, в который тюнинг-компания AutoK9 вложила около 30 тысяч евро!

Свою жизнь этот красавчик начинал самым обычным Дастером, но потом в его жизни случилась авария: автомобиль получил множе­ственные повреждения, в том числе и крыши. Мастерская приобрела потрёпанный вседорожник почти за бесценок и превратила его в стильный кабриолет с дверьми от BMW E36, отделкой пола палубной доской и огромным экраном мульти­медийного комплекса.

Учитывая, что ни на одной из фотографий автомобиль не представлен с поднятым верхом, крыши у кабрио-Дастера, скорее всего, попросту нет. Зато есть дуга безопасности, которая теоретически спасёт пассажиров в том случае, если много­страдальная машина вновь надумает кувыркнуться.

Skoda Sunroq

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Уникальные кабриолеты с внушительным дорожным просветом строят не только тюнинг-ателье, но и сами авто­мобильные компании. Так, в 2018 году студенты академии Skoda в Млада-Болеславе создали открытую версию Skoda Karoq, которую назвали Sunroq.

Если не считать усиленный кузов, спортивный обвес и спиленную под корень крышу, то это самый обычный Karoq с полутора­литровым турбомотором, передним приводом и механической коробкой передач. Складыва­ющегося верха — ни металли­ческого, ни матер­чатого — у Санрока нет. Зато есть пять посадочных мест и четыре двери. Ну а шансов на серийное воплощение у этого прототипа не больше, чем у сборной Папуа-Новой Гвинеи на победу в чемпионате мира по хоккею.

Hyundai Santa Fe

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Если Sunroq кому-то кажется недостаточно практичным, то у австралийского отделения Hyundai есть достойная альтер­натива – семи­местный (!) кабриолет на базе Santa Fe. Зачем такой нужен? Да просто так — потенциальных клиентов покатать, в новостях засветиться.

Как и в случае с проектом Skoda, машине отпилили крышу. Совсем! Более того, если у Sunroq есть хотя бы небольшой, но вполне функци­ональный багажник, то у открытого Santa Fe его нет: отсеком пожертво­вали ради дополни­тельных усилителей.

Под капотом уникального кабриолета располагается 2,2-литровый турбодизель, который развивает 200 лошадиных сил и 440 Н·м крутящего момента. Коробка передач у кроссовера автоматическая, восьми­ступенчатая, а привод – полный.

Audi Cross Cabriolet quattro

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Сейчас сложно сказать, насколько серьёзно в Audi относились к идее «открытого» кроссовера, однако в 2000 году компания из Инголь­штадта показала концепт-кар Steppenwolf — кросс-версию купе ТТ с кузовом «тарга». Семь лет спустя на автосалоне в Лос-Анджелесе дебютировал концепт Audi Cross Cabriolet quattro — открытый вариант будущей Audi Q5 первого поколения. Но потом энтузиазм в компании поубавился.

По своей идеологии Cross Cabriolet был очень похож на открытый T-Roc, который сейчас продаётся в Западной Европе по цене от 30 тысяч евро: две двери, тканевая крыша, алюмини­евые акценты на кузове… Даже презентаци­онные цвета схожи. Но, в отличие от Фолькс­вагена, Cross Cabriolet так и остался просто прототипом, время которого уже никогда не настанет.

Выставочный экземпляр оснащался трёхлитровым турбо­дизелем V6, отдача которого составляла 240 лошадиных сил и 500 Н·м. Тогда, в 2007 году, предста­вители Volkswagen Group очень гордились, что концепт оснащён полностью рабочим мотором, который отвечает Евро-6. А потом случился «Дизельгейт»...

Porsche Cayenne

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Но «крышу сносило» не только кроссоверам Volkswagen и Audi. Стараниями американ­ской студии Newport Convertible Engineering вариант без верха получил кроссовер ещё одной марки Volkswagen Group.

Да, это Cayenne первого поколения, у которого в несколько раз уменьшился багажник, зато места над головой стало бесконечно много. Студия NCE изготовила всего один подобный автомобиль, но сохранила все насадки для дисковой пилы и наработки по нему. Поэтому, если есть желание, фирма построит такую же машину для вас. 

Да и вообще к проектам Newport Convertible Engineering мы сегодня придём ещё не раз. Потому что пере­оборудо­вание обычных авто­мобилей в кабриолеты — основная специализация фирмы.

Range Rover

Range Rover Convertible
Range Rover Convertible
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Range Rover Convertible

Открытые Range Rover уже почти полвека не являются чем-то особенным — наш материал, посвящённый тюнингу внедорожников в 1980-х, это подтверждает. К тому же британцы вплоть до недавнего времени продавали кабриолет на базе Range Rover Evoque. А ещё раньше были классиче­ские Дефен­деры с брезентовой крышей, транс­формируемые в полу­кабриолеты Фрилендеры…

На базе «больших» Range Rover XXI века кабриолеты встречаются редко, но кое-что всё-таки есть. Те же американцы из Newport Convertible Engineering могут «обезглавить» любой Range Rover, будь то версия Sport или классические Vogue. К слову, один из подобных авто­мобилей был заказан у NCE британской королевской семьёй — на нём во время некоторых церемоний возили саму Елизавету II!

Hummer H2

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В начале 2000-х мегаполисы были усеяны разноцветными Хаммерами Н2 на колёсах размеров с кабельный барабан. А потом эти великаны разом куда-то исчезли. Наверное, владельцы малопрактичных и прожор­ливых внедорож­ников-гигантов наигрались.

Поэтому сегодня Hummer H2 — китч. А Хаммер-кабриолет — китч в квадрате. В отличие от вояки Н1, Н2 никогда не продавался с открытым кузовом. И эту недоработку устранил кто? Правильно, затейники из Newport Convertible Engineering. Огромные хромиро­ванные диски в комплектацию не входят. Зато можно выбрать цвет тканевой крыши.

Для тех, кто умеет ждать, есть альтернатив­ный вариант — электрический GMC Hummer, который уже с завода может быть оснащён съёмными панелями крыши.

Cadillac Escalade

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Ну и как не вспомнить близкого родственника Хаммера — Cadillac Escalade, который, в отличие от Н2, у некоторых богатеев и обладателей Грэмми до сих пор в почёте. И если Escalade последнего поколения тюнеры пока не облюбо­вали, то его предше­ственник примерил на себя больше образов, чем Сергей Безруков.

Escalade четвёртого поколения, например, превращали и в офисы, и в брониро­ванные офисы, и в монстр-траки… И кабриолетом он тоже был. Есть несколько компаний, готовых превратить рамный внедорожник в место для принятия солнечных ванн. Но вы и сами, наверное, догадались, какая студия пользуется наибольшей популярностью.

При модификации внедорожника в жертву приносится третий ряд сидений. На его место устанавли­вается массивный механизм склады­ваемой крыши. Несмотря на габариты Escalade, матер­чатый верх поднимается и опускается автоматически.

Lincoln Navigator

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Но ненадолго оставим машины, которые вполне смогут жить в городском потоке, и пере­несёмся в 2010 год. Тогда на крупнейшей американ­ской тюнинг-выставке SEMA был представлен кабриолет Lincoln Navigator. И из-за низенького ветрового стекла, огромных колёс и символи­ческого дорожного просвета его уже тяжело назвать внедорожником. Но мы всё-таки постараемся.

Автомобиль строился при участии компаний Asanti и K&N — первые предо­ставили колёсные диски 30-го диаметра, а вторые — компоненты двигателя, повышающие его мощность. Помимо срезанной крыши и модифи­циро­ванного салона, Navigator обзавёлся открыва­ющи­мися против хода задними дверьми. Такие же были на классическом Lincoln Continental из 1960-х.

Lexus LX

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У Newport Convertible Engineering есть офисы не только в США, но и в Канаде, Испании, а также в Объеди­нённых Арабских Эмиратах. А поскольку в Дубае очень любят премиаль­ные японские внедорожники, то появление в этом регионе Lexus LX без крыши было лишь вопросом времени.

Как указано в пресс-релизе компании, Lexus LX является одной из самых удачных машин для превращения в кабриолет: мощное рамное шасси без труда выдер­живает такую пере­планировку, за счёт чего внедорожник остаётся всё таким же способным за пределами асфальта. Да и кожаная обивка LX не сильно страдает от прямых солнечных лучей.

Учитывая, что жители Эмиратов обычно заказывают LX в топовых комплектациях, у NCE в случае с Лексусами получаются роскошнейшие кабриолеты.

Nissan Patrol

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А ещё в странах Ближнего Востока очень любят Nissan Patrol. Именно поэтому эксклюзивно для этого рынка и была создана версия Nismo. До версии Patrol Cross Cabriolet в Nissan пока не дошли. Поэтому за такую работу взялись тюнеры.

Но обычный кабриолет на базе Патрола — это слишком просто. Поэтому дубайский офис Newport Convertible Engineering создал шести­дверное ландо (!), которое получило название Hunting Edition. Наверное, можно было бы сделать и полноценный кабриолет, но механизм крыши получился бы чересчур громоздким.

Впрочем, если огромное ландо кажется чем-то избыточным, то всегда есть возмож­ность заказать Patrol с двумя рядами сидений. Тогда это будет классический (в некоторой степени) кабри­олет с дугой безопас­ности между первым и вторым рядом.

Toyota FJ Cruiser

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Возможно, эта новость вас удивит, но на Ближнем Востоке внедорожник FJ Cruiser продаётся до сих пор! Тем не менее кабриолет, представ­ленный на фото, прописан не в ОАЭ, что было бы логично, а в США. И его совсем недавно продали на аукционе Cars and Bids за 24 250 долларов.

Модификацию машины производил калифорнийский офис всё той же компании Newport Convertible Engineering, хотя на сайте компании об этом проекте не сказано ни слова. По словам продавца, превращение FJ Cruiser в кабриолет обошлось в 15 тысяч долларов, что на сегодняшний день экви­валентно 21 тысяче.

Машина никогда не была в авариях, но её пробег составляет 308 тысяч километров. Учитывая эксклю­зивность, цена в 24 250 долларов кажется более чем справедливой.

Вы когда-нибудь мечтали о кабриолете?

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