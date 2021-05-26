12 вседорожников без крыши, которые точно достойны вашего внимания

Для начала вспомним несколько открытых кроссоверов, которые, в отличие, например, от Volkswagen T-Roc Cabriolet, никогда не встанут на конвейер. Вроде этого бело­снежного Дастера, в который тюнинг-компания AutoK9 вложила около 30 тысяч евро!

Свою жизнь этот красавчик начинал самым обычным Дастером, но потом в его жизни случилась авария: автомобиль получил множе­ственные повреждения, в том числе и крыши. Мастерская приобрела потрёпанный вседорожник почти за бесценок и превратила его в стильный кабриолет с дверьми от BMW E36, отделкой пола палубной доской и огромным экраном мульти­медийного комплекса.

Учитывая, что ни на одной из фотографий автомобиль не представлен с поднятым верхом, крыши у кабрио-Дастера, скорее всего, попросту нет. Зато есть дуга безопасности, которая теоретически спасёт пассажиров в том случае, если много­страдальная машина вновь надумает кувыркнуться.