12 вседорожников без крыши, которые точно достойны вашего внимания
Алексей Олефиренко
Принято считать, что вне- и вседорожники без крыши — заведомо коммерческий провал. Ведь они сочетают в себе совсем несочетаемые вещи, да ещё и выглядят, как правило, не очень. Не верите? Спросите об этом у Nissan Murano и Range Rover Evoque со складным верхом. Однако из любого правила есть исключения. А мы нашли 12 таких примеров!
Dacia Duster
Для начала вспомним несколько открытых кроссоверов, которые, в отличие, например, от Volkswagen
Свою жизнь этот красавчик начинал самым обычным Дастером, но потом в его жизни случилась авария: автомобиль получил множественные повреждения, в том числе и крыши. Мастерская приобрела потрёпанный вседорожник почти за бесценок и превратила его в стильный кабриолет с дверьми от BMW E36, отделкой пола палубной доской и огромным экраном мультимедийного комплекса.
Учитывая, что ни на одной из фотографий автомобиль не представлен с поднятым верхом, крыши у кабрио-Дастера, скорее всего, попросту нет. Зато есть дуга безопасности, которая теоретически спасёт пассажиров в том случае, если многострадальная машина вновь надумает кувыркнуться.
Skoda Sunroq
Уникальные кабриолеты с внушительным дорожным просветом строят не только тюнинг-ателье, но и сами автомобильные компании. Так, в 2018 году студенты академии Skoda в Млада-Болеславе создали открытую версию Skoda Karoq, которую назвали Sunroq.
Если не считать усиленный кузов, спортивный обвес и спиленную под корень крышу, то это самый обычный Karoq с полуторалитровым турбомотором, передним приводом и механической коробкой передач. Складывающегося верха — ни металлического, ни матерчатого — у Санрока нет. Зато есть пять посадочных мест и четыре двери. Ну а шансов на серийное воплощение у этого прототипа не больше, чем у сборной Папуа-Новой Гвинеи на победу в чемпионате мира по хоккею.
Hyundai Santa Fe
Если Sunroq кому-то кажется недостаточно практичным, то у австралийского отделения Hyundai есть достойная альтернатива – семиместный (!) кабриолет на базе Santa Fe. Зачем такой нужен? Да просто так — потенциальных клиентов покатать, в новостях засветиться.
Как и в случае с проектом Skoda, машине отпилили крышу. Совсем! Более того, если у Sunroq есть хотя бы небольшой, но вполне функциональный багажник, то у открытого Santa Fe его нет: отсеком пожертвовали ради дополнительных усилителей.
Под капотом уникального кабриолета располагается 2,2-литровый турбодизель, который развивает 200 лошадиных сил и 440 Н·м крутящего момента. Коробка передач у кроссовера автоматическая, восьмиступенчатая, а привод – полный.
Audi Cross Cabriolet quattro
Сейчас сложно сказать, насколько серьёзно в Audi относились к идее «открытого» кроссовера, однако в 2000 году компания из Ингольштадта показала концепт-кар Steppenwolf — кросс-версию купе ТТ с кузовом «тарга». Семь лет спустя на автосалоне в Лос-Анджелесе дебютировал концепт Audi Cross Cabriolet quattro — открытый вариант будущей Audi Q5 первого поколения. Но потом энтузиазм в компании поубавился.
По своей идеологии Cross Cabriolet был очень похож на открытый
Выставочный экземпляр оснащался трёхлитровым турбодизелем V6, отдача которого составляла 240 лошадиных сил и 500 Н·м. Тогда, в 2007 году, представители Volkswagen Group очень гордились, что концепт оснащён полностью рабочим мотором, который отвечает
Porsche Cayenne
Но «крышу сносило» не только кроссоверам Volkswagen и Audi. Стараниями американской студии Newport Convertible Engineering вариант без верха получил кроссовер ещё одной марки Volkswagen Group.
Да, это Cayenne первого поколения, у которого в несколько раз уменьшился багажник, зато места над головой стало бесконечно много. Студия NCE изготовила всего один подобный автомобиль, но сохранила все насадки для дисковой пилы и наработки по нему. Поэтому, если есть желание, фирма построит такую же машину для вас.
Да и вообще к проектам Newport Convertible Engineering мы сегодня придём ещё не раз. Потому что переоборудование обычных автомобилей в кабриолеты — основная специализация фирмы.
Range Rover
Открытые Range Rover уже почти полвека не являются чем-то особенным — наш материал, посвящённый тюнингу внедорожников в
На базе «больших» Range Rover XXI века кабриолеты встречаются редко, но кое-что всё-таки есть. Те же американцы из Newport Convertible Engineering могут «обезглавить» любой Range Rover, будь то версия Sport или классические Vogue. К слову, один из подобных автомобилей был заказан у NCE британской королевской семьёй — на нём во время некоторых церемоний возили саму Елизавету II!
Hummer H2
В начале 2000-х мегаполисы были усеяны разноцветными Хаммерами Н2 на колёсах размеров с кабельный барабан. А потом эти великаны разом куда-то исчезли. Наверное, владельцы малопрактичных и прожорливых внедорожников-гигантов наигрались.
Поэтому сегодня Hummer H2 — китч. А Хаммер-кабриолет — китч в квадрате. В отличие от вояки Н1, Н2 никогда не продавался с открытым кузовом. И эту недоработку устранил кто? Правильно, затейники из Newport Convertible Engineering. Огромные хромированные диски в комплектацию не входят. Зато можно выбрать цвет тканевой крыши.
Для тех, кто умеет ждать, есть альтернативный вариант — электрический GMC Hummer, который уже с завода может быть оснащён съёмными панелями крыши.
Cadillac Escalade
Ну и как не вспомнить близкого родственника Хаммера — Cadillac Escalade, который, в отличие от Н2, у некоторых богатеев и обладателей Грэмми до сих пор в почёте. И если Escalade последнего поколения тюнеры пока не облюбовали, то его предшественник примерил на себя больше образов, чем Сергей Безруков.
Escalade четвёртого поколения, например, превращали и в офисы, и в бронированные офисы, и в монстр-траки… И кабриолетом он тоже был. Есть несколько компаний, готовых превратить рамный внедорожник в место для принятия солнечных ванн. Но вы и сами, наверное, догадались, какая студия пользуется наибольшей популярностью.
При модификации внедорожника в жертву приносится третий ряд сидений. На его место устанавливается массивный механизм складываемой крыши. Несмотря на габариты Escalade, матерчатый верх поднимается и опускается автоматически.
Lincoln Navigator
Но ненадолго оставим машины, которые вполне смогут жить в городском потоке, и перенесёмся в 2010 год. Тогда на крупнейшей американской тюнинг-выставке SEMA был представлен кабриолет Lincoln Navigator.
Автомобиль строился при участии компаний Asanti и K&N — первые предоставили колёсные диски
Lexus LX
У Newport Convertible Engineering есть офисы не только в США, но и в Канаде, Испании, а также в Объединённых Арабских Эмиратах. А поскольку в Дубае очень любят премиальные японские внедорожники, то появление в этом регионе Lexus LX без крыши было лишь вопросом времени.
Как указано в пресс-релизе компании, Lexus LX является одной из самых удачных машин для превращения в кабриолет: мощное рамное шасси без труда выдерживает такую перепланировку, за счёт чего внедорожник остаётся всё таким же способным за пределами асфальта. Да и кожаная обивка LX не сильно страдает от прямых солнечных лучей.
Учитывая, что жители Эмиратов обычно заказывают LX в топовых комплектациях, у NCE в случае с Лексусами получаются роскошнейшие кабриолеты.
Nissan Patrol
А ещё в странах Ближнего Востока очень любят Nissan Patrol. Именно поэтому эксклюзивно для этого рынка и была создана версия Nismo. До версии Patrol Cross Cabriolet в Nissan пока не дошли. Поэтому за такую работу взялись тюнеры.
Но обычный кабриолет на базе Патрола — это слишком просто. Поэтому дубайский офис Newport Convertible Engineering создал шестидверное ландо (!), которое получило название Hunting Edition. Наверное, можно было бы сделать и полноценный кабриолет, но механизм крыши получился бы чересчур громоздким.
Впрочем, если огромное ландо кажется чем-то избыточным, то всегда есть возможность заказать Patrol с двумя рядами сидений. Тогда это будет классический (в некоторой степени) кабриолет с дугой безопасности между первым и вторым рядом.
Toyota FJ Cruiser
Возможно, эта новость вас удивит, но на Ближнем Востоке внедорожник FJ Cruiser продаётся до сих пор! Тем не менее кабриолет, представленный на фото, прописан не в ОАЭ, что было бы логично, а в США. И его совсем недавно продали на аукционе Cars and Bids за 24 250 долларов.
Модификацию машины производил калифорнийский офис всё той же компании Newport Convertible Engineering, хотя на сайте компании об этом проекте не сказано ни слова. По словам продавца, превращение FJ Cruiser в кабриолет обошлось в 15 тысяч долларов, что на сегодняшний день эквивалентно 21 тысяче.
Машина никогда не была в авариях, но её пробег составляет 308 тысяч километров. Учитывая эксклюзивность, цена в 24 250 долларов кажется более чем справедливой.