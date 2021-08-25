12-местный лимузин Dodge Viper попытались продать, но он оказался никому не нужен

На онлайн-аукционе eBay продаётся необычный суперкар — серьёзно переделанный Dodge Viper. Купе удлинили до 7,6 метра, а внутри теперь могут уместиться 12 пассажиров. Продавец утверждает, что такой Viper существует в единственном экземпляре. Однако желающих пока не нашлось: объявление было опубликовано две недели назад, но до сих пор не сделано ни одной ставки.