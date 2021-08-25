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12-местный лимузин Dodge Viper попытались продать, но он оказался никому не нужен
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Дмитрий Елизаров

На онлайн-аукционе eBay продаётся необычный суперкар — серьёзно переделанный Dodge Viper. Купе удлинили до 7,6 метра, а внутри теперь могут уместиться 12 пассажиров. Продавец утверждает, что такой Viper существует в единственном экземпляре. Однако желающих пока не нашлось: объявление было опубликовано две недели назад, но до сих пор не сделано ни одной ставки.

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  • Лимузин построен на базе Dodge Viper выпуска 1996 года. Автомобиль полностью лишён крыши, а жёсткость кузова обеспечивают две дуги безопасности — за передними сиденьями и в районе кормы. Вдоль образовавшихся после удлинения бортов размещены диваны, а индивидуальных кресел у лимузина всего четыре.
  • Об изменениях в силовом агрегате не сообщается. Серийный спорткар оснащался 8,0-литровым V10, развивавшим 420 л.с., задним приводом и механической коробкой передач. Заявленный пробег не превышает 9,5 тысяч километров, однако не уточняется, с какого момента он отсчитывается — с даты выпуска или с завершения переделки автомобиля в лимузин.
  • Продавец утверждает, что лимузин известен в США, так как регулярно использовался для съёмок телешоу и рекламных роликов. Автомобиль находится в Лас-Вегасе.
  • Отсутствие желающих купить этот необычный Dodge Viper может быть связано с ценой: владелец надеется получить за лимузин 135 тысяч долларов (9,96 миллиона рублей).

В июле на продажу выставляли другой лимузин на базе суперкара — восьмиместную версию Ferrari 360 Modena. Стоил этот автомобиль заметно дороже — 145 тысяч фунтов или почти 15 миллионов рублей.

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