12-цилиндровый суперкар BMW, о котором все забыли. Фотопост

Что касается оригинального концепта Nazca М12, то он всё это время находился в семье Джуджаро и сейчас является авто­мобилем выходного дня для Фабрицио. Дизайнер старается, чтобы у его детища была полноценная жизнь — он регулярно выгуливает М12 по выходным и вывозит на различные конкурсы элегантности. И, судя по свежим фото­графиям, Nazca М12 выглядит так же очаровательно и свежо, как и 30 лет назад.