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12-цилиндровый суперкар BMW, о котором все забыли. Фотопост
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Алексей Олефиренко

История компании BMW пропитана автоспортом: баварские машины (или, как минимум, моторы) побеждали в Формуле‑1, в чемпионате мира по ралли, в DTM, в WTCC, в Ле-Мане, в Милле-Милья… Компания стала одной из первых, кто создал авто­спортивное подраз­деление под своей крышей. Уж с такими вводными суперкаров в Мюнхене должно быть выше крыши, но нет.

За более чем столетнюю историю у BMW был всего один серийный суперкар — М1. Средне­моторное купе выпускалось с 1978 по 1981 год, разойдясь скромным тиражом в 453 экзем­пляра. Но существо­вала и ещё одна машина — концепт Italdesign BMW Nazca, изготов­ленный в четырёх экзем­плярах, но так и не переродив­шийся в серийную модель.

История этого автомобиля началась в конце 1980‑х. Фабрицио, сын главы Italdesign Джорджетто Джуджаро, хотел попробовать свои силы в авто­мобиль­ном дизайне и нарисовал силуэт стремитель­ного купе, которое так и напраши­валось на воплощение «в металле». Проект казался действи­тельно зрелым, поэтому студия Italdesign начала подыскивать компанию-партнёра, которая помогла бы с тестиро­ванием аэродинамики и поставкой подобающей начинки. Своё содействие предложила компания BMW: баварцы не только предоставили Italdesign свою аэро­динами­ческую трубу и ряд компонентов от других машин (включая 12-цилин­дровый 300-сильный двигатель от BMW 850i), но и разрешили использовать свои эмблемы и фирменные «ноздри».

Так на Токийском автосалоне 1991 года дебютировал концепт Italdesign BMW Nazca M12 — уникальное, но полностью работо­способное купе с 12-цилин­дровым мотором. Автомобиль, который теоретически мог разогнаться до 290 кило­метров в час. Благодаря много­численным испытаниям в аэро­динами­ческой трубе концепт обладал не только гармоничным силуэтом, но и мизерным по тем временам коэффи­циентом лобового сопротивления (0,26).

Впоследствии у М12 появились два младших брата — Nazca C2 с несколько изменённым передком и V12 от Alpina (эту машину вы могли видеть в игре Need For Speed 2), а также открытый вариант Nazca C2 Spider с 5,6-литровым двигателем от BMW 850CSi. Кроме того, в 1993 году по спецзаказу султана Брунея был изготовлен второй экзем­пляр Nazca М12, который получил мотор от Alpina B12 5.7 (Е31) — в 2011 году эту машину продавали за 725 тысяч евро.

Что касается оригинального концепта Nazca М12, то он всё это время находился в семье Джуджаро и сейчас является авто­мобилем выходного дня для Фабрицио. Дизайнер старается, чтобы у его детища была полноценная жизнь — он регулярно выгуливает М12 по выходным и вывозит на различные конкурсы элегантности. И, судя по свежим фото­графиям, Nazca М12 выглядит так же очаровательно и свежо, как и 30 лет назад.

Фотографии: tdautophotog

Знали о концептах Italdesign BMW Nazca?

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