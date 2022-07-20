1200-сильный Maserati на батарейках вывели на испытания

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Дмитрий Елизаров
Компания Maserati приступила к тестированию своего будущего электрического гран-турера на автодроме Нюрбургринг, о чём свидетельствуют фотографии прототипа, которые публикует Motor1. Издание утверждает, что купе, которое получит имя GranTurismo Folgore, испытывается в практически серийном кузове, а его силовая установка сможет развивать до 1200 л.с.
Итальянская компания планирует планомерную электрификацию модельного ряда. Помимо купе Maserati в ближайшие годы выпустит электрические седан и два кроссовера. Сама же GranTurismo Folgore должна появиться в продаже в следующем году.