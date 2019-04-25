Только для смелых: тюнеры из Hennessey раскачали Corvette до 1216 сил

Динамику HPE1200 компания (по известным только ей причинам) не раскрывает, зато есть информация о характеристиках ZR1 с более простым пакетом HPE1000 – со стандартным нагнетателем, без адаптации под гоночное топливо и мощностью, соответственно, 1013 лошадиных сил.

Такой Корвет на специальных дрэговых шинах разгоняется от нуля до 60 миль в час (96 км/ч) за 2,3 секунды, проходит четверть мили за 9,4 секунды и развивает максимальную скорость в 370 километров в час. Для сравнения: показатели заводского ZR1– 2,85 секунды до 96 км/ч, 10,6 секунды на «квотере» и 341 км/ч максималки. Ну а для самых скромных клиентов Hennessey подготовлен пакет HPE850, с которым ZR1 развивает 861 л.с. и 969 Нм.