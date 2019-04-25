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Только для смелых: тюнеры из Hennessey раскачали Corvette до 1216 сил

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Михаил Конончук

Американское тюнинг-ателье Hennessey, известное своими безумно мощными и очень быстрыми проектами, представило пакет доработок для Chevrolet Corvette ZR1. Он называется HPE1200 и, как понятно из названия, доводит мощность купе до 1200 лошадиных сил. Причём  «американских»: в привычной метрической системе этот показатель ещё выше и составляет 1216 сил.

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  • За основу взят стандартный для ZR1 двигатель – компрессорный V8 с приводным нагнетателем, в заводской спецификации развивающий 765 лошадиных сил и 969 Нм тяги. 

  • После установки нового нагнетателя, распредвалов, головок блока цилиндров, впускных и выпускных клапанов, корпусов дроссельных заслонок и каталитических нейтрализаторов с меньшим сопротивлением мотор выдаёт 1100 лошадиных сил, а последняя сотня достигается за счёт использования специального гоночного топлива

  • Крутящий момент – титанические 1445 Ньютон-метров, причём стандартная семиступенчатая «механика» выдерживает его без каких-либо доработок. А вот восьмиступенчатую автоматическую трансмиссию тюнерам придётся дополнительно усиливать. 

  • На все доработки Hennessey предоставляет гарантию в три года или 36 тысяч миль (58 тысяч километров) пробега.

Динамику HPE1200 компания (по известным только ей причинам) не раскрывает, зато есть информация о характеристиках ZR1 с более простым пакетом HPE1000 – со стандартным нагнетателем, без адаптации под гоночное топливо и мощностью, соответственно, 1013 лошадиных сил

Такой Корвет на специальных дрэговых шинах разгоняется от нуля до 60 миль в час (96 км/ч) за 2,3 секунды, проходит четверть мили за 9,4 секунды и развивает максимальную скорость в 370 километров в час. Для сравнения: показатели заводского ZR1– 2,85 секунды до 96 км/ч, 10,6 секунды на «квотере» и 341 км/ч максималки. Ну а для самых скромных клиентов Hennessey подготовлен пакет HPE850, с которым ZR1 развивает 861 л.с. и 969 Нм.

Сколько мощности нужно этому Корвету?

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