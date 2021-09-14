12 секунд из жизни универсала: дрэг-тест нового Audi RS 6

Трансмиссия тоже очень подходящая — и не только своей полно­приводностью, с центральным дифферен­циалом типа Торсен и активным задним дифферен­циалом, которые способны почти моментально перебросить тягу на колесо, имеющее наибольший зацеп. Но и тем, что более-менее спокойно выдержи­вает мощность, которая добывается с помощью выше­упомянутых «стейжей». Ведь у RS 6 не роботи­зированная коробка, а классический гидро­механический «автомат» с восемью передачами. Короче говоря, этот универсал — хорошая заготовка для... дрэгстера!

Для того, чтобы понять, насколько именно хороша эта заготовка в своём стоковом состоянии, я выезжаю на старт смазанного «клеем» дрэг-стрипа, жду зелёного сигнала светофора, и… Стоп. На этом месте придётся всё-таки вернуться к началу теста. Который начинался не с оклейки машины номерами или поисков гоночного комби­незона со шлемом (без них на старт дрэга не пускают даже «понарошку»). Первым делом пришлось изучать инструкцию.