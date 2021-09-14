12 секунд из жизни универсала: дрэг-тест нового Audi RS 6

Валерий Арутин
В этом году до России всё-таки доехал Audi RS 6 нового, четвёртого по счёту поколения. Именно поэтому мои соседи несколько дней подряд просыпались раньше, чем рассчитывали. Рык немецкого суперуниверсала при запуске мотора, отражающийся от многоэтажек, поднимает не хуже будильника. Восемь цилиндров, четыре литра рабочего объёма, два турбонагнетателя! На выходе — пара огромных выхлопных труб и 600 лошадиных сил. Поеду-ка я лучше, пока разбуженные не сообразили, кто лишил их сна.
Давайте в этот раз начнём с конца. То есть с вывода, трансформирующегося в вопрос: для чего вообще нужен Audi RS 6 с его четырьмя литрами и шестью сотнями «лошадей» под капотом и 565 литрами в багажнике? И это без складывания спинок и поднимания шторки. Для полноты картины назову ещё одну шокирующую цифру — 9 685 000 рублей. С этой отметки начинается отсчёт в конфигураторе RS 6.
Проще всего ответ на этот вопрос найти в Германии с её безлимитными автобанами. Там RS 6 — современное воплощение Gran Turismo. Быстрый, практичный и комфортабельный способ путешествовать на большие расстояния с большой скоростью и большим багажом. Но даже на своей родине мощный универсал встречается редко. А в увешанной камерами России объезжающий ямы или толкающийся в пробках Audi RS 6 и ему подобные могут показать себя разве что в зоопарках гоночных треков и дрэг-стрипов.
В мире таких «питомников» RS 6 — это своего рода мул. Так на инженерном сленге называют обычные автомобили, на которые для испытаний устанавливают перспективные узлы и системы. Для гонок по кругу немецкий универсал великоват и тяжеловат, зато этот Audi несёт в себе классные мотор и трансмиссию. Первый легко поддаётся форсировке — cначала простым увеличением давления наддува, потом установкой «больших» турбин, топливных форсунок и интеркулера. Ну и дальше по нарастающей: вы наверняка слышали про Stage 1, Stage 2...
Трансмиссия тоже очень подходящая — и не только своей полноприводностью, с центральным дифференциалом типа Торсен и активным задним дифференциалом, которые способны почти моментально перебросить тягу на колесо, имеющее наибольший зацеп. Но и тем, что более-менее спокойно выдерживает мощность, которая добывается с помощью вышеупомянутых «стейжей». Ведь у RS 6 не роботизированная коробка, а классический гидромеханический «автомат» с восемью передачами. Короче говоря, этот универсал — хорошая заготовка для... дрэгстера!
Для того, чтобы понять, насколько именно хороша эта заготовка в своём стоковом состоянии, я выезжаю на старт смазанного «клеем» дрэг-стрипа, жду зелёного сигнала светофора, и… Стоп. На этом месте придётся всё-таки вернуться к началу теста. Который начинался не с оклейки машины номерами или поисков гоночного комбинезона со шлемом (без них на старт дрэга не пускают даже «понарошку»). Первым делом пришлось изучать инструкцию.
Ведь RS 6, как все Audi A6 последнего поколения, — царство экранов, сенсоров и запутанных интерфейсов. Как тут активировать Launch Control, без которого на дрэге делать нечего? Ищем нужный пункт в «Руководстве по эксплуатации» и запоминаем последовательность действий:
- прогреть автомобиль до рабочей температуры;
- деактивировать систему Start/Stop;
- выключить автоматическую постановку машины на электрический «ручник»;
- включить спортрежим двигателя и трансмиссии;
- удерживать автомобиль тормозом на месте несколько секунд.
И только выполнив все пункты из этого списка, на старте 402-метровой дистанции можно утопить в пол акселератор и спустя пару секунд отпустить тормоз. А дальше...
А дальше не происходит ничего такого, о чём голливудские продюсеры мечтали бы снять кино. Это настоящие дрэгстеры срываются с места с пламенем из трубы и облаками дыма из-под колёс. А Audi RS 6 лишь зажигает на щитке надпись Launch Control Activated, обороты двигателя зависают в районе трёх тысяч, и когда я по сигналу светофора отпускаю тормоз, то универсал просто очень мощно прыгает вперёд.
Универсал почти не буксует на старте! И дело не только в «клее», которым покрыта прямая, — спасибо надо сказать и полноприводной трансмиссии, эффективно распределяющей тягу между колёсами! В общем, всё, что дальше нужно делать пилоту такого дрэг-универсала, — держать руль прямо и не отпускать правую педаль до самой отметки «¼ мили».
Что эта цифра означает в системе дрэговых координат? С таким временем можно прямо сейчас заявляться в официальный класс FSA – Superstock, где все участники должны проезжать четверть мили не быстрее 11,9 секунды. Но там в основном соревнуются «малыши» — доработанные BMW 1‑й и 2‑й серии, Audi S3…
Следующая категория, FSB — Super Gas — это уже 10,9 секунды, и в ней встречаются и Audi, и его прямые конкуренты — например, BMW M5. Конечно, не стоковые: RS 6 прошлого поколения с пакетом Stage 2 проезжает 402 метра примерно за 10,6–10,7 секунды. А по-настоящему подготовленный автомобиль способен выехать из 8 секунд.
Впрочем, на обычной дороге Audi RS 6 способна впечатлить и в своём стандартном виде. Стартами со светофора (даже без Launch Control), ускорениями, обгонами… Надо только не забывать переводить силовой агрегат в Sport — для этого можно настроить режим RS1 или RS2, которые активируются кнопкой на руле. В противном случае «автомат» позволяет себе некоторую задумчивость в переключениях, которая, очевидно, вызвана стремлением сэкономить немного топлива. Скорее всего, заминка в первую секунду нажатия на газ после размеренной езды — следствие работы системы, отключающей в таком режиме половину цилиндров. Трудно сказать, насколько сильно она позволяет экономить топливо, но даже при самом аккуратном педалировании расход не падает ниже 13 литров на 100 километров пробега.
Куда труднее заставить экономить топливо себя самого. Особенно там, где дорога не слишком извилистая. Нет-нет, в рулёжке Audi RS 6 — это правильный и точный автомобиль. Но при этом не самый увлекательный — всё-таки сказываются большие размеры и масса. Играет роль и его изначальное предназначение — те самые безлимитные автобаны, которые требуют локомотивной устойчивости и потому хотя бы лёгкой недостаточной поворачиваемости в настройках шасси. Но широченные 22-дюймовые шины обеспечивают такой «держак» в поворотах, что и получить удовольствие, и испугаться можно задолго до выхода на предельные режимы.
Ещё одна особенность поведения суперуниверсала — почти полное отсутствие кренов. Это заслуга системы Dynamic Ride Control (DRC), традиционная «фишка» RS 6. Суть её конструкции — гидравлические магистрали, которые попарно — по диагонали — соединяют амортизаторы. В поворотах в них срабатывают клапаны, «зажимающие» амортизаторы с нужной стороны машины и препятствующие наклону кузова.
DRC — часть опционального пакета RS sport suspension plus за 109 300 рублей. С пружинами вместо пневмобаллонов и заниженным на 30 мм относительно обычных Audi A6 клиренсом. Со спортивной подвеской универсал неожиданно комфортен на высоких скоростях, но в городе уже жестковат — причём в любом из режимов электронноуправляемых амортизаторов. Особенно тяжело даются ему стыки асфальта и канализационные люки.
Поэтому для повседневной езды лучше оставить шасси в положении Comfort. Или выбрать базовую для этого поколения RS 6 пневмоподвеску — она будет явно комфортнее и даже позволит немного увеличить дорожный просвет на плохой дороге. А вот за керамические тормоза доплатить стоит — они надёжно останавливают большой универсал что с обычных скоростей в хаотичном трафике московских улиц и шоссе, что с 200 км/ч в конце дрэг-стрипа. Правда, стоят они недёшево — 786 700 рублей.
Тестовый Audi RS 6 вообще ошарашивает ценой, ведь базовые 9 685 000 рублей оказываются очень далёкими от реальных цифр. Помимо керамических тормозов и спортподвески можно доплатить 349 600 рублей за пакет RS или RS plus. Каждый из них добавляет руль с прогрессивной рейкой, подруливающие задние колёса (с ними RS 6 маневрирует как компактный хэтчбек), спортивный дифференциал сзади — а заодно и сдвигает ограничитель скорости на 280 или 305 км/ч соответственно.
Другие опции скромнее по цене, но тоже полезны или как минимум красивы. Это 22-дюймовые колёса (201 тысяча рублей), проекционный дисплей (122 400 рублей), крайне полезный при темпах набора скорости, которые «эр-эска» демонстрирует даже с едва нажатой педалью газа, продвинутый автопарковщик (91 700 рублей), с которым управлять автомобилем можно даже со смартфона, а также пакеты электронных ассистентов безопасности (215 800 и 87 400 рублей) — Audi просит за них доплатить и в этом автомобиле.
Прибавьте к этому ещё кучу необязательных мелочей, вроде музыки Bang & Olufsen 3D за 463 300 рублей (вместо менее продвинутой системы Bang & Olufsen 3D) или спортивного выхлопа (122 400 рублей) — и цена приблизится к 14 миллионам рублей. По миллиону с небольшим за каждую секунду дрэг-заезда. Стоит ли оно того, учитывая, что «гражданский» полноприводный Audi A6 Avant, тоже с опциями, можно купить за половину этой суммы? Судя по тому, что дрэг-рейсинг в России не испытывает дефицита участников, положительные ответы будут и в четвёртом поколении RS 6.
Нравится вам универсал Audi RS 6?
Благодарим организаторов серий RDRC за помощь в проведении заездов Audi RS 6 на 402 метра. Если вы хотите посмотреть на заезды очень быстрых автомобилей вживую, то приезжайте 18–19 сентября 2021 года на трассу RDRC Racepark (аэродром Быково), где пройдут очередные этапы Чемпионатов России и ЦФО по дрэг-рейсингу