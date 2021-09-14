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12 секунд из жизни универсала: дрэг-тест нового Audi RS 6
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Валерий Арутин

В этом году до России всё-таки доехал Audi RS 6 нового, четвёртого по счёту поколения. Именно поэтому мои соседи несколько дней подряд просыпались раньше, чем рассчиты­вали. Рык немецкого супер­универсала при запуске мотора, отражающийся от много­этажек, поднимает не хуже будиль­ника. Восемь цилиндров, четыре литра рабочего объёма, два турбо­нагнетателя! На выходе — пара огромных выхлопных труб и 600 лошадиных сил. Поеду-ка я лучше, пока разбуженные не сообразили, кто лишил их сна.

Эта модель борется за звание главной новинки 2021 года в России
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Давайте в этот раз начнём с конца. То есть с вывода, трансформи­рующе­гося в вопрос: для чего вообще нужен Audi RS 6 с его четырьмя литрами и шестью сотнями «лошадей» под капотом и 565 литрами в багажнике? И это без складывания спинок и поднимания шторки. Для полноты картины назову ещё одну шокирующую цифру — 9 685 000 рублей. С этой отметки начинается отсчёт в конфигураторе RS 6.

Проще всего ответ на этот вопрос найти в Германии с её безлимитными автобанами. Там RS 6 — современное воплощение Gran Turismo. Быстрый, практичный и комфорта­бельный способ путеше­ствовать на большие расстояния с большой скоростью и большим багажом. Но даже на своей родине мощный универсал встречается редко. А в увешанной камерами России объезжающий ямы или толкающийся в пробках Audi RS 6 и ему подобные могут показать себя разве что в зоопарках гоночных треков и дрэг-стрипов.

В мире таких «питомников» RS 6 — это своего рода мул. Так на инженерном сленге называют обычные автомобили, на которые для испытаний устанавли­вают перспективные узлы и системы. Для гонок по кругу немецкий универсал великоват и тяжеловат, зато этот Audi несёт в себе классные мотор и трансмиссию. Первый легко поддаётся форсировке — cначала простым увеличением давления наддува, потом установкой «больших» турбин, топливных форсунок и интеркулера. Ну и дальше по нарастающей: вы наверняка слышали про Stage 1, Stage 2...

Трансмиссия тоже очень подходящая — и не только своей полно­приводностью, с центральным дифферен­циалом типа Торсен и активным задним дифферен­циалом, которые способны почти моментально перебросить тягу на колесо, имеющее наибольший зацеп. Но и тем, что более-менее спокойно выдержи­вает мощность, которая добывается с помощью выше­упомянутых «стейжей». Ведь у RS 6 не роботи­зированная коробка, а классический гидро­механический «автомат» с восемью передачами. Короче говоря, этот универсал — хорошая заготовка для... дрэгстера!

Для того, чтобы понять, насколько именно хороша эта заготовка в своём стоковом состоянии, я выезжаю на старт смазанного «клеем» дрэг-стрипа, жду зелёного сигнала светофора, и… Стоп. На этом месте придётся всё-таки вернуться к началу теста. Который начинался не с оклейки машины номерами или поисков гоночного комби­незона со шлемом (без них на старт дрэга не пускают даже «понарошку»). Первым делом пришлось изучать инструкцию.

Ведь RS 6, как все Audi A6 последнего поколения, — царство экранов, сенсоров и запутанных интерфейсов. Как тут активи­ровать Launch Control, без которого на дрэге делать нечего? Ищем нужный пункт в «Руко­водстве по эксплуатации» и запоминаем последователь­ность действий:

  • прогреть автомобиль до рабочей температуры;
  • деактивировать систему Start/Stop;
  • выключить автоматическую постановку машины на электрический «ручник»;
  • включить спортрежим двигателя и трансмиссии;
  • удерживать автомобиль тормозом на месте несколько секунд.

И только выполнив все пункты из этого списка, на старте 402-метровой дистанции можно утопить в пол акселератор и спустя пару секунд отпустить тормоз. А дальше...

А дальше не происходит ничего такого, о чём голливуд­ские продюсеры мечтали бы снять кино. Это настоящие дрэгстеры срываются с места с пламенем из трубы и облаками дыма из-под колёс. А Audi RS 6 лишь зажигает на щитке надпись Launch Control Activated, обороты двигателя зависают в районе трёх тысяч, и когда я по сигналу светофора отпускаю тормоз, то универсал просто очень мощно прыгает вперёд. 

Универсал почти не буксует на старте! И дело не только в «клее», которым покрыта прямая, — спасибо надо сказать и полно­приводной трансмиссии, эффективно распределя­ющей тягу между колёсами! В общем, всё, что дальше нужно делать пилоту такого дрэг-универсала, — держать руль прямо и не отпускать правую педаль до самой отметки «¼ мили».

Даже стартуя с Launch Control, RS 6 почти не буксует. И не приседает на заднюю ось — так работает система Dynamic Ride Control, выравнивающая кузов

Результат на финише — 11,783 секунды. Без прогрева шин, охлаждения интеркулера, с задними креслами и всем остальным, что лежит в багажнике и под его полом.

Что эта цифра означает в системе дрэговых координат? С таким временем можно прямо сейчас заявляться в официаль­ный класс FSA – Superstock, где все участники должны проезжать четверть мили не быстрее 11,9 секунды. Но там в основном сорев­нуются «малыши» — доработанные BMW 1‑й и 2‑й серии, Audi S3… 

Следующая категория, FSB — Super Gas — это уже 10,9 секунды, и в ней встречаются и Audi, и его прямые конкуренты — например, BMW M5. Конечно, не стоковые: RS 6 прошлого поколения с пакетом Stage 2 проезжает 402 метра примерно за 10,6–10,7 секунды. А по-настоящему подготовленный автомобиль способен выехать из 8 секунд.

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RS 6 прошлого поколения с тюнинговым пакетом Stage 2 развивает уже больше 700 л.с. и проезжает 402 метра за 10,6–10,7 секунды. И на ней по-прежнему можно ездить каждый день. Что её владелец и делает

Впрочем, на обычной дороге Audi RS 6 способна впечатлить и в своём стандартном виде. Стартами со светофора (даже без Launch Control), ускорениями, обгонами… Надо только не забывать переводить силовой агрегат в Sport — для этого можно настроить режим RS1 или RS2, которые активируются кнопкой на руле. В противном случае «автомат» позволяет себе некоторую задумчи­вость в переключе­ниях, которая, очевидно, вызвана стремлением сэкономить немного топлива. Скорее всего, заминка в первую секунду нажатия на газ после размеренной езды — следствие работы системы, отключающей в таком режиме половину цилиндров. Трудно сказать, насколько сильно она позволяет экономить топливо, но даже при самом аккуратном педалировании расход не падает ниже 13 литров на 100 километров пробега.

Паспортное время разгона до 100 км/ч — 3,6 секунды. На мгновенье больше, чем у нынешнего BMW M5 (3,5 секунды)

Куда труднее заставить экономить топливо себя самого. Особенно там, где дорога не слишком извилистая. Нет-нет, в рулёжке Audi RS 6 — это правильный и точный автомобиль. Но при этом не самый увлекатель­ный — всё-таки сказы­ваются большие размеры и масса. Играет роль и его изначальное предназ­начение — те самые безлимитные автобаны, которые требуют локомотивной устойчи­вости и потому хотя бы лёгкой недостаточной поворачи­ваемости в настройках шасси. Но широченные 22-дюймовые шины обеспечи­вают такой «держак» в поворотах, что и получить удоволь­ствие, и испугаться можно задолго до выхода на предельные режимы.

Ещё одна особенность поведения супер­универсала — почти полное отсут­ствие кренов. Это заслуга системы Dynamic Ride Control (DRC), традици­онная «фишка» RS 6. Суть её конструкции — гидравли­ческие магистрали, которые попарно — по диагонали — соединяют амортизаторы. В поворотах в них срабаты­вают клапаны, «зажимающие» амортизаторы с нужной стороны машины и препят­ствующие наклону кузова.

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Длина универсала — 4995 мм, но он совсем не выглядит громоздким «сараем». За счёт раздутых колёсных арок RS 6 на 80 мм шире, чем обычный Avant. Серый Nardo Gray — базовый цвет кузова

DRC — часть опционального пакета RS sport suspension plus за 109 300 рублей. С пружинами вместо пневмо­баллонов и заниженным на 30 мм относительно обычных Audi A6 клиренсом. Со спортивной подвеской универсал неожиданно комфортен на высоких скоростях, но в городе уже жестковат — причём в любом из режимов электронно­управляемых амортизаторов. Особенно тяжело даются ему стыки асфальта и канализаци­онные люки. 

Поэтому для повседневной езды лучше оставить шасси в положении Comfort. Или выбрать базовую для этого поколения RS 6 пневмо­подвеску — она будет явно комфортнее и даже позволит немного увеличить дорожный просвет на плохой дороге. А вот за керамические тормоза доплатить стоит — они надёжно останавли­вают большой универсал что с обычных скоростей в хаотичном трафике московских улиц и шоссе, что с 200 км﻿/﻿ч в конце дрэг-стрипа. Правда, стоят они недёшево — 786 700 рублей.

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Если доплатить, у RS 6 появится карбоновая отделка салона, а руль и селектор «автомата» будут обтянуты искусственной замшей. «По умолчанию», быстрому универсалу полагаются только спортивные сиденья и виртуальный щиток приборов с RS-дизайном. А в остальном — это тот же A6

Тестовый Audi RS 6 вообще ошарашивает ценой, ведь базовые 9 685 000 рублей оказываются очень далёкими от реальных цифр. Помимо керамических тормозов и спорт­подвески можно доплатить 349 600 рублей за пакет RS или RS plus. Каждый из них добавляет руль с прогрессивной рейкой, подрули­вающие задние колёса (с ними RS 6 маневрирует как компактный хэтчбек), спортивный дифферен­циал сзади — а заодно и сдвигает ограничи­тель скорости на 280 или 305 км﻿/﻿ч соответственно.

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Места сзади много, но сам диван низкий и жёсткий

Другие опции скромнее по цене, но тоже полезны или как минимум красивы. Это 22-дюймовые колёса (201 тысяча рублей), проекционный дисплей (122 400 рублей), крайне полезный при темпах набора скорости, которые «эр-эска» демонстри­рует даже с едва нажатой педалью газа, продвинутый авто­парковщик (91 700 рублей), с которым управлять авто­мобилем можно даже со смартфона, а также пакеты электронных ассистентов безопасности (215 800 и 87 400 рублей) — Audi просит за них доплатить и в этом автомобиле.

Фото: @eduard_mikryukov

Прибавьте к этому ещё кучу необязательных мелочей, вроде музыки Bang & Olufsen 3D за 463 300 рублей (вместо менее продвинутой системы Bang & Olufsen 3D) или спортивного выхлопа (122 400 рублей) — и цена приблизится к 14 миллионам рублей. По миллиону с небольшим за каждую секунду дрэг-заезда. Стоит ли оно того, учитывая, что «гражданский» полно­приводный Audi A6 Avant, тоже с опциями, можно купить за половину этой суммы? Судя по тому, что дрэг-рейсинг в России не испытывает дефицита участников, положительные ответы будут и в четвёртом поколении RS 6.

Нравится вам универсал Audi RS 6?

Благодарим организаторов серий RDRC за помощь в проведении заездов Audi RS 6 на 402 метра. Если вы хотите посмотреть на заезды очень быстрых автомобилей вживую, то приезжайте 18–19 сентября 2021 года на трассу RDRC Racepark (аэродром Быково), где пройдут очередные этапы Чемпионатов России и ЦФО по дрэг-рейсингу 

Фото: Кирилл Калапов
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