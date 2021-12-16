Оставить коммент

Nissan Bluebird из 1980-х получил на юбилей начинку от электрокара Leaf

Посмотрите на роботележку mobED от Hyundai. На такой можно перевозить всё что угодно

Новости

Дмитрий Елизаров

Комменты

Компания Hyundai рассказала о роботизированной платформе mobED, которая наделена необычными возможностями. Благодаря особым системам подвески и управления колёсами роботележка может использоваться для самых разных целей.

  • mobED выглядит как прямоугольный корпус на четырёх колёсах с 12-дюймовыми шинами размерами 67х60х33 сантиметра. При этом каждое его колесо имеет независимую подвеску и оснащено тремя моторами. Один из них вращает колесо, два других управляют углом поворота и величиной дорожного просвета. Таким образом, полно­управляемый mobED может перемещаться практически в любом направлении, в том числе и по диагонали, а также вращаться на месте.
  • За счёт системы эксцентриков дроид меняет угол наклона своего корпуса — например, облегчая разгрузку поклажи или наоборот, поддерживая строго горизонталь­ное его движение во время движения по наклонной поверхности. Наконец, он способен менять длину колёсной базы в диапазоне 45–65 сантиметров. Максимальная скорость дроида — 30 км﻿/﻿ч, а заряжать его батарею придётся раз в четыре часа.
  • Способность гибко адаптироваться к дорожным условиям и особенностям местности, по мнению разработ­чиков, делает платформу mobED пригодной для строитель­ства роботов самой разной направлен­ности. Они могут применяться в сферах доставки, сопровождения, транспортировки людей с ограни­ченными возможно­стями или даже киносъёмки. При этом размеры платформы mobED легко масштабировать в зависимости от задач.
  • Вживую дроид дебютирует на выставке электроники CES в Лас-Вегасе, которая пройдёт в начале января. О планах по серийному применению этой концепту­альной разработки Hyundai пока не сообщал.

Летом нынешнего года компания приобрела известного разработчика роботов Boston Dynamics. Согласно тогдашнему программному заявлению, Hyundai с помощью технологий этой фирмы намеревается активно интегри­ровать роботов в повсе­дневную человеческую жизнь.

А вам пригодился бы такой дроид?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2021 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашениеМодели автомобилей по названиям
Все модели автомобилей по году: A - CВсе модели автомобилей по году: C - HВсе модели автомобилей по году: H - MВсе модели автомобилей по году: M - NВсе модели автомобилей по году: N - SВсе модели автомобилей по году: S - ZВсе модели автомобилей по году: А - У
Технические характеристики автомобилей: A - CТехнические характеристики автомобилей: C - HТехнические характеристики автомобилей: H - MТехнические характеристики автомобилей: M - PТехнические характеристики автомобилей: P - TТехнические характеристики автомобилей: T - Я
Все модели автомобилейВсе модели автомобилей: поколение и кузов: A - OВсе модели автомобилей: поколение и кузов: O - Я