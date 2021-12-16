Посмотрите на роботележку mobED от Hyundai. На такой можно перевозить всё что угодно

- mobED выглядит как прямоугольный корпус на четырёх колёсах с 12-дюймовыми шинами размерами 67х60х33 сантиметра. При этом каждое его колесо имеет независимую подвеску и оснащено тремя моторами. Один из них вращает колесо, два других управляют углом поворота и величиной дорожного просвета. Таким образом, полноуправляемый mobED может перемещаться практически в любом направлении, в том числе и по диагонали, а также вращаться на месте.
- За счёт системы эксцентриков дроид меняет угол наклона своего корпуса — например, облегчая разгрузку поклажи или наоборот, поддерживая строго горизонтальное его движение во время движения по наклонной поверхности. Наконец, он способен менять длину колёсной базы в диапазоне 45–65 сантиметров. Максимальная скорость дроида — 30 км/ч, а заряжать его батарею придётся раз в четыре часа.
- Способность гибко адаптироваться к дорожным условиям и особенностям местности, по мнению разработчиков, делает платформу mobED пригодной для строительства роботов самой разной направленности. Они могут применяться в сферах доставки, сопровождения, транспортировки людей с ограниченными возможностями или даже киносъёмки. При этом размеры платформы mobED легко масштабировать в зависимости от задач.
- Вживую дроид дебютирует на выставке электроники CES в Лас-Вегасе, которая пройдёт в начале января. О планах по серийному применению этой концептуальной разработки Hyundai пока не сообщал.
Летом нынешнего года компания приобрела известного разработчика роботов Boston Dynamics. Согласно тогдашнему программному заявлению, Hyundai с помощью технологий этой фирмы намеревается активно интегрировать роботов в повседневную человеческую жизнь.