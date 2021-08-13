Это — самый мощный и быстрый в истории Aston Martin без крыши

Если купе Valkyrie комплектуют дверями в стиле «крыло чайки», то спайдер получил двери типа «крыло бабочки», специально разработанные с нуля для этого гиперкара. Крыша у новинки не складная — её карбоновые панели придётся снимать и устанавливать обратно вручную. Это один из методов, использованных инженерами Aston Martin, чтобы спайдер с закрытым верхом выглядел так же, как купе.

Для того, чтобы открытый гиперкар на дороге по поведению не отличался от Valkyrie с жёстким верхом, спайдеру заново откалибровали активное шасси и слегка переделали аэродинамику. В итоге даже без крыши Valkyrie Spider может разогнаться до 330 км﻿/﻿ч, а с установленным верхом — до 350 км﻿/﻿ч. Аэродинамиче­ские элементы спайдера генерируют до 1400 килограммов прижимной силы на скорости 240 км﻿/﻿ч.

Силовая установка спайдера — та же самая, что применяется на купе. Это 6,5-литровый безнаддувный V12 от Cosworth, соединённый с электрической «надстройкой»: совокупно они развивают 1155 л.с. Прочие характеристики гиперкара пока не обнародованы.

Aston Martin официально объявил, что соберёт только 85 экземпляров Valkyrie Spider, включая варианты с левым и правым расположе­нием руля. Лист предзаказов уже сформирован, поставки гиперкара компания планирует начать во втором полугодии следующего года.

Весной прошлого года Aston Martin показала ещё один суперкар, лишённый крыши — но на этот раз полностью. V12 Speedster не оснащается даже лобовым стеклом, и при этом способен разогнаться до 300 км﻿/﻿ч.