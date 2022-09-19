11 автомобилей сгорели в США из-за рассеянности болельщика

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Дмитрий Елизаров
На парковке одного из стадионов Флориды пострадали от огня не менее 11 автомобилей. Как пишет SB Nation, причиной пожара стала рассеянность одного из болельщиков, который забыл погасить переносную жаровню для барбекю.
Весной 2020 года в той же Флориде случился более крупный пожар, уничтоживший около 3,5 тысяч автомобилей. Огонь вспыхнул на огромной стоянке, где свои машины держали прокатные компании.