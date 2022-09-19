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11 автомобилей сгорели в США из-за рассеянности болельщика
Новости

Дмитрий Елизаров

На парковке одного из стадионов Флориды пострадали от огня не менее 11 автомобилей. Как пишет SB Nation, причиной пожара стала рассеянность одного из болельщиков, который забыл погасить переносную жаровню для барбекю.

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  • Инцидент произошёл во время матча по американскому футболу между командами «Майами Долфинз» и «Нью Ингленд Пэтриотс». Собравшиеся на парковке болельщики жарили барбекю в ожидании игры, но владелец одной из жаровен забыл погасить её, когда матч начался, и все отправились на трибуны.
  • Огонь перекинулся на автомобили. Экстренные службы успели остановить распространение пожара, но дотла выгорело по меньшей мере 8 машин, всего же пострадало не менее 11. Среди них имеются как относительно бюджетные наподобие Toyota Prius и Nissan Sentra, так и Lexus RX. Самым дорогим из уничтоженных оказался Mercedes-AMG S 63.
  • Виновник происшествия пока не установлен, но вероятнее всего ему придётся иметь дело с судебными исками сразу от нескольких страховых компаний. В огне не пострадали ни люди, ни сам стадион.

Весной 2020 года в той же Флориде случился более крупный пожар, уничтоживший около 3,5 тысяч автомобилей. Огонь вспыхнул на огромной стоянке, где свои машины держали прокатные компании.

Доводилось сталкиваться с пожаром в автомобиле?

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