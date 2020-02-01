Не только размер: 10 очень странных лимузинов

Обычно после тюнинга Мазды RX-7 увеличива­ются в ширину, но тут — совсем другой случай. Такая «Рыкса» точно не останется неза­ме­ченной на дороге: часто ли двух­местные купе превращают в лимузины?

Удлинение RX-7 произошло с помощью установки трубчатой клетки, изготов­ленной по мотивам каркасов безопас­ности NASCAR. Кузовные панели, в свою очередь выпол­нены из композит­ных материалов. Вход в образо­вавшийся пассажир­ский отсек осуще­ствляется через един­ственную дверь типа «крыло чайки», которая распо­ложена на правой стороне кузова.

Помимо возросшей длины, RX-7 обзаве­лась парой тюнячек от Pettit Motorsport, за счёт которых битурби­рованный роторно-поршневой мотор Мазды стал выдавать больше 300 лошадиных сил. Благодаря возросшей мощности лимузин способен раз­гоняться до 100 кило­метров в час за 5 с небольшим секунд, а на четверть мили у него уходит 13,5 секунды.