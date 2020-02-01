Не только размер: 10 очень странных лимузинов
Алексей Олефиренко
Думаете, двухэтажные Хаммеры с танцплощадкой на месте багажника — это верх лимузинного эпатажа? Как бы не так — в мире существуют и куда более яркие представители вымирающего семейства лимузинов. Хотя многие из них похожи на жертвы неудачного эксперимента.
Mazda RX-7
Обычно после тюнинга Мазды RX-7 увеличиваются в ширину, но тут — совсем другой случай. Такая «Рыкса» точно не останется незамеченной на дороге: часто ли двухместные купе превращают в лимузины?
Удлинение RX-7 произошло с помощью установки трубчатой клетки, изготовленной по мотивам каркасов безопасности NASCAR. Кузовные панели, в свою очередь выполнены из композитных материалов. Вход в образовавшийся пассажирский отсек осуществляется через единственную дверь типа «крыло чайки», которая расположена на правой стороне кузова.
Помимо возросшей длины, RX-7 обзавелась парой тюнячек от Pettit Motorsport, за счёт которых битурбированный роторно-поршневой мотор Мазды стал выдавать больше 300 лошадиных сил. Благодаря возросшей мощности лимузин способен разгоняться до 100 километров в час за 5 с небольшим секунд, а на четверть мили у него уходит 13,5 секунды.
Subaru Tribeca
С чем обычно ассоциируются автомобили Subaru? С раллийными этапами, зрелищными заносами по снегу, цветом Mica Blue… На худой конец – с урчанием оппозитного турбомотора, который слышно задолго до того, как машина покажется на глаза. Но едва ли при упоминании Subaru в уме всплывают лимузины.
Тем не менее, кому-то в голову пришла гениальная идея превратить в него кроссовер Tribeca. Исполнить необычный проект взялась компания Executive Coach Builders, которая не только усилила и удлинила кузов Трибеки, но и оснастила его всем необходимым для лимузина добром: в салоне есть телевизор, мини-бар, качественная аудиосистема и обилие панелей из дерева.
И хотя передние и задние оси кроссовера оказались чуть ли не в разных часовых поясах, эта машина сохранила даже полный привод — как и пятиступенчатый «автомат», и 3,6-литровый «оппозит». Сейчас необычный лимузин продаётся в салоне Nick’s Motor Sales за 35 тысяч долларов (2,2 миллиона рублей), но есть предчувствие, что продавцу придётся скидывать цену. И не раз.
IKCO Samand Sarir
Не все странные лимузины существуют в единственном экземпляре — например, необычный Samand Sarir выпускался с 2006 года и вплоть до недавнего времени. И его даже кто-то покупал.
Лимузин Sarir представлял собой удлинённую версию седана Samand, который, в свою очередь, построен на базе древнего Peugeot 405. Двигатель был под стать платформе — рядная «четвёрка» объёмом 1,8 литра и мощностью 110 лошадиных сил, которая отвечала только экологическому классу
Чем же тогда привлекал покупателей этот крайне необычный автомобиль? Во-первых, интересной ценой: много ли в мире новых лимузинов, чья стоимость не доходит до 20 тысяч долларов? Во-вторых, Sarir был неплохо укомплектован: экраны мультимедийной системы в подголовниках, DVD-плеер, кожаная отделка — всё это иранский флагман предлагал уже в базовой версии! Но даже по официальным фотографиям видно, что качество подгонки оставляет желать счастья-здоровья.
Mercedes G-класса
Из-за того, что у Гелендевагена рамная конструкция, лимузины на его базе встречаются часто — пожалуй, в мире не найдётся ни одного города-миллионника, где не было бы неприлично длинного Гелика. Но этот лимузин отличается от других. Потому что его «лимузинная» сущность не сразу бросается в глаза.
Проект называется Big One, в его основе — G63 AMG 2016 года. Впервые «Здоровяка» показали на Женевском автосалоне в 2017 году, и с тех пор машина наездила около тысячи километров. Едва ли эти километры пришлись на бездорожье: после того, как длина
Выпущено всего десять машин, и этот экземпляр сейчас продаётся – за 499 800 евро (34 миллиона 463 тысячи рублей). В комплектацию входят оформление заднего ряда в стиле 222-го
Plymouth Prowler
Сложно придумать автомобиль более неподходящий для создания лимузина, чем двухместный родстер, похожий на хот-род. Тем не менее, где-то в мире один человек решил, что очень длинный Prowler — это здравая затея, и сделал его.
В общем, полюбуйтесь: Prowler-лимузин. Тут появилась пара дополнительных дверей, которые открываются против хода, а также полноценный пассажирский отсек с двумя рядами сидений, расположенными друг напротив друга. Для развлечения пассажиров предусмотрены небольшие экраны и мощная аудиосистема.
Создатели машины так заморочились, что сделали для неё две крыши – жёсткую, из стеклопластика, и тканевую, как на обычном Праулере. В 2009 году необычный кастом продавался на eBay, но за какую сумму он ушёл (и ушёл ли вообще) — неизвестно.
Mini XXL
К Олимпийским играм 2004 года, которые проходили в Афинах, компания BMW (совместно с кастом-ателье из Лос-Анджелеса) подготовила неординарный концепт-кар. Его длина достигала шести метров, у него было три оси, а вместо багажника концепт получил мини-бассейн, в котором могли поплескаться два человека. И всё бы ничего, но базой для лимузина стала не семёрка BMW или Х5, а Mini Cooper S. Тот самый, который изначально имеет длину 3,5 метра.
Помимо бассейна, концепт XXL получил мини-бар, телевизор, DVD-плеер, отдельный климат-контроль для пассажиров второго ряда, панорамную крышу, а также телефон, по которому можно было как звонить на мобильные номера, так и переговариваться с водителем.
После Олимпийских Игр Mini XXL отправился в большое мировое турне. Никаких серьёзных поломок за время тура с машиной не случилось.
DeLorean DMC 12
Рич Вайссенелл из Чикаго является настоящим фанатом автомобилей DeLorean. Он настолько сильно любит эти машины, что просто не может представить себя за рулём какой-либо другой. Поэтому Рич предпочитает везде появляться на DMC 12: на асфальте, на бездорожье… и даже на воде.
Вайссенеллу принадлежат шесть ДеЛорианов, каждый из которых по-своему уникален: в коллекции есть и обычное купе, и кабриолет, и монстр-трак, и реплика машины времени из фильма «Назад в
У последнего — три пары дверей «крыло чайки» и 7,9 метра длины, однако из-за особенностей трансмиссии на борт он может принять только шесть пассажиров. Всё равно хватит, чтобы семьей рвануть в будущее или прошлое.
Tesla Model S
Интересных проектов на базе Model S уже хватает: есть и универсалы, и катафалки… Но «как тебе такое, Илон Маск»? Лимузин на базе Model S P85. Абсолютно новый автомобиль с пробегом в 150 миль (240 километров) разрезали пополам, аккуратно растянули, а затем выставили на продажу. И знаете что? Никто не выразил желания его купить – даже при том, что проект был готов на 90 процентов и продавец обещал закончить его полностью, если кто-то согласится выкупить машину.
Да и деньги за столь радикальный экземпляр запрашивались не космические (по меркам цен на новые Теслы) — всего 65 100 долларов (4 миллиона 70 тысяч рублей). Однако желающих так и не нашлось.
Ferrari 360 Modena
Большая часть лимузинов Ferrari, которые есть в России или в ближайшем зарубежье, — это растянутые Peugeot 406 Coupe, приодетые под итальянских «жеребчиков». Но существуют лимузины и на базе подлинных Ferrari! И один из них проживает в Калифорнии…
И этот автомобиль является живым доказательством, что делать из Ferrari лимузин — самая идиотская затея, которая только может прийти в голову. Вдумайтесь: машина была приобретена в состоянии «слегка
И знаете что? Больше 104 400 долларов за уникальную Ferrari никто не предложил. Разумеется, автор шедевра счёл такую сумму оскорбительно низкой. Но мы, честно говоря, удивлены, что кто-то был готов отдать за ЭТО больше 100 тысяч…
Batmobile
Сложно представить себе более яркий автомобиль, окрашенный в чёрный цвет. Это же чёртов Бэтмобиль в кузове лимузин! И он даже на Марсе собрал бы вокруг себя толпу зевак!
Достоверной информации о подобных проектах всегда мало, но кое-что о Бэтмобиле-лимузине всё же известно. Из очевидного: его образ был вдохновлён Бэтмобилем из фильма Тима Бертона. Из менее очевидного: круглые воздухозаборники на боковинах машины являются динамиками, которые позволяют Бэтмобилю появиться максимально эффектно.
Ходят слухи, что отправной точкой для машины послужил Chevrolet Corvette. И что на весь проект было потрачено свыше 4 миллионов долларов. Верится с трудом, но всё может быть.