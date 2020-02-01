Не ищут лёгких путей: автомобили самых необычных профессий

Не только размер: 10 очень странных лимузинов

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Алексей Олефиренко

Думаете, двухэтажные Хаммеры с танцплощадкой на месте багаж­ника — это верх лиму­зинного эпатажа? Как бы не так — в мире суще­ствуют и куда более яркие пред­ставители вымира­ющего семей­ства лимузинов. Хотя многие из них похожи на жертвы неудачного эксперимента.

Mazda RX-7

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Обычно после тюнинга Мазды RX-7 увеличива­ются в ширину, но тут — совсем другой случай. Такая «Рыкса» точно не останется неза­ме­ченной на дороге: часто ли двух­местные купе превращают в лимузины?

Удлинение RX-7 произошло с помощью установки трубчатой клетки, изготов­ленной по мотивам каркасов безопас­ности NASCAR. Кузовные панели, в свою очередь выпол­нены из композит­ных материалов. Вход в образо­вавшийся пассажир­ский отсек осуще­ствляется через един­ственную дверь типа «крыло чайки», которая распо­ложена на правой стороне кузова.

Помимо возросшей длины, RX-7 обзаве­лась парой тюнячек от Pettit Motorsport, за счёт которых битурби­рованный роторно-поршневой мотор Мазды стал выдавать больше 300 лошадиных сил. Благодаря возросшей мощности лимузин способен раз­гоняться до 100 кило­метров в час за 5 с небольшим секунд, а на четверть мили у него уходит 13,5 секунды.

Subaru Tribeca

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С чем обычно ассоциируются автомобили Subaru? С раллий­ными этапами, зрелищными заносами по снегу, цветом Mica Blue… На худой конец – с урчанием оппозит­ного турбомотора, который слышно задолго до того, как машина покажется на глаза. Но едва ли при упоминании Subaru в уме всплывают лимузины.

Тем не менее, кому-то в голову пришла гениальная идея превратить в него крос­совер Tribeca. Исполнить необычный проект взялась компания Executive Coach Builders, которая не только усилила и удли­нила кузов Трибеки, но и оснастила его всем необхо­димым для лимузина добром: в салоне есть теле­визор, мини-бар, каче­ственная аудио­система и обилие панелей из дерева.

И хотя передние и задние оси кроссовера оказались чуть ли не в разных часовых поясах, эта машина сохранила даже полный привод — как и пятиступен­чатый «автомат», и 3,6-литровый «оппозит». Сейчас необычный лимузин продаётся в салоне Nick’s Motor Sales за 35 тысяч долларов (2,2 миллиона рублей), но есть предчув­ствие, что продавцу придётся скидывать цену. И не раз.

IKCO Samand Sarir

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Не все странные лимузины существуют в единственном экзем­пляре — например, необычный Samand Sarir выпускался с 2006 года и вплоть до недавнего времени. И его даже кто-то покупал.

Лимузин Sarir представлял собой удлинённую версию седана Samand, который, в свою очередь, построен на базе древнего Peugeot 405. Двига­тель был под стать платформе — рядная «четвёрка» объёмом 1,8 литра и мощностью 110 лошадиных сил, которая отвечала только экологи­ческому классу Евро-3. На какой-нибудь восьмиступен­чатый «автомат» тоже рассчиты­вать не приходилось — только пятиступен­чатая «механика», только хардкор.

Чем же тогда привлекал покупателей этот крайне необычный авто­мобиль? Во-первых, интересной ценой: много ли в мире новых лиму­зинов, чья стоимость не доходит до 20 тысяч долларов? Во-вторых, Sarir был неплохо укомп­лектован: экраны мульти­медийной системы в подголов­никах, DVD-плеер, кожаная отделка — всё это иранский флагман пред­лагал уже в базовой версии! Но даже по офици­альным фото­графиям видно, что качество подгонки оставляет желать счастья-здоровья.

Mercedes G-класса

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Из-за того, что у Гелендевагена рамная конструкция, лимузины на его базе встреча­ются часто — пожалуй, в мире не найдётся ни одного города-милли­онника, где не было бы неприлично длинного Гелика. Но этот лимузин отличается от других. Потому что его «лимузинная» сущность не сразу бросается в глаза.

Проект называется Big One, в его основе — G63 AMG 2016 года. Впервые «Здоровяка» показали на Женев­ском автосалоне в 2017 году, и с тех пор машина наездила около тысячи кило­метров. Едва ли эти кило­метры пришлись на без­дорожье: после того, как длина G-класса выросла на добрых 75 сан­тиметров, его внедорожные способ­ности явно ухудшились. Но обратите внимание, как элегантно были вписаны эти 75 сан­тиметров длины: нет никаких проставок и дополни­тельных окошек – все боковые панели и крыша просто вытяну­лись, словно в графическом редакторе.

Выпущено всего десять машин, и этот экземпляр сейчас продаётся – за 499 800 евро (34 милли­она 463 тысячи рублей). В комп­лектацию входят оформ­ление заднего ряда в стиле 222-го S-класса, два экрана для второго ряда, а также могучий 5,5-литровый двигатель V8 с нагнетателем.

Plymouth Prowler

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Сложно придумать автомобиль более неподходящий для создания лимузина, чем двух­местный родстер, похожий на хот-род. Тем не менее, где-то в мире один человек решил, что очень длинный Prowler — это здравая затея, и сделал его.

В общем, полюбуйтесь: Prowler-лимузин. Тут появилась пара дополни­тельных дверей, которые открыва­ются против хода, а также полно­ценный пассажир­ский отсек с двумя рядами сидений, распо­ложенными друг напротив друга. Для раз­влечения пассажиров преду­смотрены небольшие экраны и мощная аудиосистема.

Создатели машины так заморочились, что сделали для неё две крыши – жёсткую, из стекло­пластика, и тканевую, как на обычном Праулере. В 2009 году необычный кастом прода­вался на eBay, но за какую сумму он ушёл (и ушёл ли вообще) — неизвестно.

Mini XXL

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К Олимпийским играм 2004 года, которые проходили в Афинах, компания BMW (совместно с кастом-ателье из Лос-Анджелеса) подгото­вила неорди­нарный концепт-кар. Его длина достигала шести метров, у него было три оси, а вместо багажника концепт получил мини-бассейн, в котором могли поплескаться два человека. И всё бы ничего, но базой для лимузина стала не семёрка BMW или Х5, а Mini Cooper S. Тот самый, который изначально имеет длину 3,5 метра.

Помимо бассейна, концепт XXL получил мини-бар, телевизор, DVD-плеер, отдельный климат-контроль для пассажиров второго ряда, панорамную крышу, а также телефон, по которому можно было как звонить на мобильные номера, так и пере­говариваться с водителем.

После Олимпийских Игр Mini XXL отправился в большое мировое турне. Никаких серьёзных поломок за время тура с машиной не случилось.

DeLorean DMC 12

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Рич Вайссенелл из Чикаго является настоящим фанатом автомо­билей DeLorean. Он настолько сильно любит эти машины, что просто не может пред­ставить себя за рулём какой-либо другой. Поэтому Рич предпо­читает везде появляться на DMC 12: на асфальте, на бездорожье… и даже на воде.

Вайссенеллу принадлежат шесть ДеЛорианов, каждый из которых по-своему уникален: в коллекции есть и обычное купе, и кабриолет, и монстр-трак, и реплика машины времени из фильма «Назад в будущее-2». А ещё — судно на воздушной подушке (да, тоже на базе DMC 12) и, конечно же, лимузин.

У последнего — три пары дверей «крыло чайки» и 7,9 метра длины, однако из-за особен­ностей трансмиссии на борт он может принять только шесть пассажиров. Всё равно хватит, чтобы семьей рвануть в будущее или прошлое.

Tesla Model S

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Интересных проектов на базе Model S уже хватает: есть и универсалы, и катафалки… Но «как тебе такое, Илон Маск»? Лимузин на базе Model S P85. Абсолютно новый авто­мобиль с пробегом в 150 миль (240 километров) разрезали пополам, аккуратно растянули, а затем выставили на продажу. И знаете что? Никто не выразил желания его купить – даже при том, что проект был готов на 90 процентов и продавец обещал закончить его полностью, если кто-то согласится выкупить машину.

Да и деньги за столь радикальный экземпляр запраши­вались не космические (по меркам цен на новые Теслы) — всего 65 100 долларов (4 мил­лиона 70 тысяч рублей). Однако желающих так и не нашлось.

Ferrari 360 Modena

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Большая часть лимузинов Ferrari, которые есть в России или в ближайшем зарубежье, — это растянутые Peugeot 406 Coupe, приодетые под итальянских «жереб­чиков». Но суще­ствуют лимузины и на базе подлинных Ferrari! И один из них проживает в Калифорнии…

И этот автомобиль является живым доказательством, что делать из Ferrari лимузин — самая идиотская затея, которая только может прийти в голову. Вдумайтесь: машина была приобре­тена в состоянии «слегка б/у» за 98 650 долларов, после чего в неё вложили 400 тысяч, которые пошли на удли­нение колёсной базы, новые панели кузова, сиденья, экраны и другие атрибуты подобных автомо­билей. А потом владелец пытался продать лимузин.

И знаете что? Больше 104 400 долларов за уникальную Ferrari никто не пред­ложил. Разумеется, автор шедевра счёл такую сумму оскорби­тельно низкой. Но мы, честно говоря, удивлены, что кто-то был готов отдать за ЭТО больше 100 тысяч…

Batmobile

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Сложно представить себе более яркий автомобиль, окрашенный в чёрный цвет. Это же чёртов Бэтмобиль в кузове лимузин! И он даже на Марсе собрал бы вокруг себя толпу зевак!

Достоверной информации о подобных проектах всегда мало, но кое-что о Бэтмобиле-лимузине всё же известно. Из очевидного: его образ был вдохновлён Бэтмобилем из фильма Тима Бертона. Из менее очевидного: круглые воздухо­заборники на боковинах машины являются динамиками, которые позволяют Бэтмобилю появиться макси­мально эффектно.

Ходят слухи, что отправной точкой для машины послужил Chevrolet Corvette. И что на весь проект было потрачено свыше 4 мил­лионов долларов. Верится с трудом, но всё может быть.

Купили бы себе один из этих лимузинов?

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