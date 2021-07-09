Руками не трогать! 10 очень необычных (и очень неудобных) рулей
Алексей Олефиренко
Учитывая, какими темпами развиваются искусственный интеллект и технологии автономного вождения, в ближайшем будущем рули станут таким же рудиментом, как рукоятка «подсоса». Но некоторые автопроизводители, похоже, чересчур торопятся приблизить светлое будущее, внедряя откровенно неудобные «баранки» раньше времени. Мы вспомнили 10 рулей, которые вызывают только недоумение.
Если трёхколёсному Messerschmitt KR200 «рогатый» мотоциклетный руль ещё можно простить, то четырёхколёсному Tg500, который построен на базе «Мессера», точно полагается что-то более серьёзное и эргономичное. Не только из‑за возросшего числа колёс, но и из-за увеличенного до 494 кубических сантиметров и более мощного двигателя.
У «кабиненроллера» (такое прозвище получили странные мотоколяски компании Messerschmitt) очень узкий салон, чем отчасти можно оправдать «коровьи рога» вместо руля. С другой стороны, у британского Peel P50 салон ещё меньше, но там не поскупились на привычный и полноценный «бублик». Радует, что немецкие инженеры хотя бы учли форму руля и сделали его по-мотоциклетному «коротким», чтобы «рога» не били по ногам водителю. Побочным эффектом такого решения стала высокая отзывчивость машинок Messerschmitt, за что их и любили автоспортсмены, но побаивались обычные водители.
Когда компания Austin в 1973 году представила семейный хэтчбек Allegro, одной из главных его фишек был почти квадратный руль Quartic. Как заверяли пиарщики, с такой «баранкой» водителю легче осуществлять вход-выход, а также удобнее считывать показатели приборов. Правда, уже после первого рестайлинга 1975 года это решение начали нещадно ликвидировать, как будто его никогда и не было. Почему?
Причины банальны. Во-первых, вращать почти что квадратный руль с тонюсеньким ободом — то ещё удовольствие. Во-вторых, реальная польза от такой формы при посадке-высадке была минимальной (и лишь в том случае, если колёса смотрели строго прямо, иначе садиться мешали пусть и скруглённые, но всё же углы). Тем не менее среди нынешних владельцев Allegro руль Quartic считается священным граалем: плевать, что неудобно, зато аутентично.
Односпицевые рули, которые ставили на Ситроены во второй половине прошлого века, имеют массу преимуществ: они и выглядят футуристично, и приборная панель через них видна отлично. Но есть и минусы: на них трудно разместить дополнительные кнопки управления, а руки постоянно подыскивают лишние спицы.
По удобству они все плюс-минус одинаковые (разве что на позднем Citroen BX и раннем ХМ рули воспринимаются иначе за счёт большей толщины единственной спицы), но наименее презентабельно выглядит руль в бюджетном хэтчбеке Citroen LN, который выпускался с 1976 по 1981 год. Простенький пластик, максимально скучный для такого формата дизайн, плюс все вышеописанные недостатки — не лучшее водительское место на Земле, будем честны.
Мы обожаем Renault 5 Turbo. Этот крохотный психопат наводил ужас даже на опытных раллистов, вроде Бруно Саби, поэтому отношение петролхэдов к Turbo соответствующее — он определённо должен быть в гараже мечты! Со своим мотором на месте задних сидений, неприлично широкими бёдрами, вырвиглазным интерьером и асимметричным рулем, форма которого явно превалирует над функцией.
Чтобы понять, почему Renault 5 Turbo получил именно такой руль, не нужно быть профессором университета. Эта машина должна была показать новую, несемейную, незаурядную сторону Renault 5. И показать её не только через скорость или радикальный экстерьер, но и соответствующим оформлением салона. И привлечь внимание у французов получилось. Пускай даже во вред удобству управления.
Уже в следующих «эволюциях» руль Renault 5 Turbo стал традиционным. Но дело оригинального R5 Turbo продолжили в Subaru: у купе XT вместо ступицы и спиц тоже подобие пистолета, как и у Renault. Но японцы хотя бы сделали прилив для большого пальца левой руки.
Если на руль Pontiac Grand Prix не смотреть, а просто нащупать руками его обод, то всё вроде бы неплохо: пускай грубоватая, но кожаная отделка, умеренный диаметр, четыре традиционные спицы. Но если всё же бросить взгляд… то от кнопок по центру баранки может зарябить в глазах!
Модель была выпущена в конце 1980‑х, когда вспомогательная автомобильная электроника нещадно сбоила и глючила. Поэтому владельцы модели жалуются, что пресловутые кнопки могут реагировать на нажатие с задержкой, а то и вовсе игнорировать команды водителя. Не удивительно, что под конец производства Grand Prix пятого поколения этот руль был заменён более традиционным, с подушкой безопасности в ступице и шестью кнопками на двух верхних спицах.
Если рулям Citroen некоторые водители хотят добавить пару лишних спиц, то у обладателей Monte Carlo конца 1990‑х годов проблема противоположная. Да, у спорткупе трёхспицевый руль, но эти три спицы сделаны настолько толстыми, что обхватить их сможет разве что Халк.
Эстетически трёхспицевый руль получился тоже не самым удачным, поэтому после рестайлинга его отправили в отставку — на смену пришла традиционная четырёхспицевая «баранка», которая выглядела менее спортивной, зато удобно лежала в руках. А потом в отставку ушла и сама модель Monte Carlo.
Dodge Neon стал ответом американцев на засилье недорогих японских седанов, заполонивших Штаты в 1990‑х. И ответ, надо признать, был весьма убедительным: Neon обладал яркой внешностью, не по-американски драйверским переднеприводным шасси и хорошими моторами. Но и в этой бочке мёда нашлась ложка дёгтя. Уже догадались, какая?
Владельцы машины шутят, что в те годы концерн Chrysler настолько пустился во все тяжкие, что ставил рули на Neon вверх тормашками. И действительно, четырёхспицевая «баранка» в нулевом положении выглядит так, будто повёрнута на 180 градусов. Правда, если её повернуть на те же 180 градусов, картина не изменится.
Необычный эффект был достигнут за счёт верхних спиц, установленных под углом. Увы, хвату на «без пятнадцати три» такой руль не сильно способствует. В последние годы выпуска Neon получил такой же руль, но с утолщёнными нижними спицами: эффект «перевёртыша» пропал, но удобства, увы, не прибавилось.
Вполне возможно, что вы никогда не слышали о Saturn Ion, потому что марка Saturn просуществовала всего 26 лет, а модель Ion — вообще пять. Но Ion — автомобиль, достойный внимания: у него была версия с распашными дверями, как у Mazda RX‑8, а ещё у него был очень странный руль, который американские автомобилисты называют сущим кошмаром.
И дело не только в тонюсеньком ободе и странном оформлении центральной части. Претензии есть и к двум толстенным спицам, на которые вынесены всего две огромные клавиши-качельки — ими было крайне неудобно пользоваться. Впрочем, в начале 2000‑х концерн General Motors принимал много спорных и странных решений.
Чтобы полностью подружиться с современными Ferrari, нужно быть немножечко Карлосом Сайнсом и Шарлем Леклером. Потому что абсолютно все вспомогательные органы управления машины вынесены на руль — прямо как в болиде Формулы‑1! Включение стеклоочистителей, указателей поворотов, даже запуск двигателя — всё осуществляется с руля. Как и выбор режимов работы силового агрегата, подвески и системы стабилизации.
В случае с гран-турером Roma ситуация усугубляется наличием... сенсорных панелей на руле! Это может привести к случайным нажатиям или переходам по меню приборной панели. Хотя, чего уж там, выглядит-то красиво. А удобство — дело привычки.
Кто бы мог подумать, что самый неудобный руль будет изобретён не на заре автомобилизма. И даже не в середине прошлого века, когда автопроизводители экспериментировали на все деньги. Титул «самого неудобного руля, устанавливаемого на серийные автомобили» достаётся быстрейшей версии Tesla Model S Plaid, способной проезжать четверть мили быстрее, чем Bugatti Chiron.
«Штурвал» Plaid — это неудачный симбиоз рулей Мессершмидта и Ferrari Roma: на него вынесена гора функций, но при этом водителю оставили лишь нижнюю половинку традиционного руля. Более того, передаточное отношение в рулевом механизме для версии Plaid осталось таким же, как у остальных Model S, поэтому вращать штурвал — настоящая мука, при которой неизбежны случайные включения указателей поворотов или клаксона.
Очевидно, что таким рулём Илон Маск готовит нас к беспилотному будущему, но оно всё никак не наступит. И Plaid с сумасшедшей динамикой может стать гранатой в руках неопытного водителя. К счастью, судя по утечкам, обычный руль для Plaid тоже будет предлагаться. Ура!