Руками не трогать! 10 очень необычных (и очень неудобных) рулей

Если трёхколёсному Messerschmitt KR200 «рогатый» мотоциклетный руль ещё можно простить, то четырёх­колёсному Tg500, который построен на базе «Мессера», точно полагается что-то более серьёзное и эргономичное. Не только из‑за возросшего числа колёс, но и из-за увеличенного до 494 кубических сантиметров и более мощного двигателя.

У «кабиненроллера» (такое прозвище получили странные мотоколяски компании Messerschmitt) очень узкий салон, чем отчасти можно оправдать «коровьи рога» вместо руля. С другой стороны, у британского Peel P50 салон ещё меньше, но там не поскупились на привычный и полноценный «бублик». Радует, что немецкие инженеры хотя бы учли форму руля и сделали его по-мотоциклетному «коротким», чтобы «рога» не били по ногам водителю. Побочным эффектом такого решения стала высокая отзывчивость машинок Messerschmitt, за что их и любили авто­спортсмены, но побаивались обычные водители.