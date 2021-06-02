10 очень стильных тюнинг-проектов на базе Toyota Land Cruiser

Если вы никогда не слышали об американской компании ICON, то вы обязаны о ней знать: эта фирма не только делает потрясающие рестомоды на базе классических машин, но и успешно переводит «старичков» на электрическую тягу (если клиент того пожелает, конечно). Есть в их послужном списке и с десяток проектов на базе Land Cruiser FJ40. Самый стильный из них — Baja 1000 Limited Edition, названный в честь известного калифор­нийского авто­марафона и посвящённый 35-летию победы Toyota в нём.

В 2008 году экземпляр Baja 1000 Limited Edition стоил минимум 156 тысяч долларов. И что же получал клиент за цену нового спорткара или загородного домика? Помимо старенького «Крузака», в эту сумму входят гоночный каркас, силовые бамперы, мощная свето­техника, компрессор, качественная аудио­система, винтовая подвеска, размыка­емые стабили­заторы, а также 450-сильный двигатель V8, работающий в паре с четырёх­ступен­чатым автоматом. Запомина­ющаяся внешность — в комплекте.