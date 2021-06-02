10 очень стильных тюнинг-проектов на базе Toyota Land Cruiser
Алексей Олефиренко
Назовите любой тюнинг-стиль, и скорее всего, в мире найдётся умелец (и не один), попытавшийся натянуть его на Toyota Land Cruiser. Вездеходы, лимузины, машины для дрэга — в кого только не перевоплощался японский вездеход. Но сегодня речь пойдёт о проектах, которые делали люди, не лишённые вкуса. Пусть даже он не очень совпадает с нашим. Или вашим.
ICON Baja 1000 Limited Edition (Land Cruiser 40)
Если вы никогда не слышали об американской компании ICON, то вы обязаны о ней знать: эта фирма не только делает потрясающие рестомоды на базе классических машин, но и успешно переводит «старичков» на электрическую тягу (если клиент того пожелает, конечно). Есть в их послужном списке и с десяток проектов на базе Land Cruiser FJ40. Самый стильный из них — Baja 1000 Limited Edition, названный в честь известного калифорнийского автомарафона и посвящённый 35-летию победы Toyota в нём.
В 2008 году экземпляр Baja 1000 Limited Edition стоил минимум 156 тысяч долларов. И что же получал клиент за цену нового спорткара или загородного домика? Помимо старенького «Крузака», в эту сумму входят гоночный каркас, силовые бамперы, мощная светотехника, компрессор, качественная аудиосистема, винтовая подвеска, размыкаемые стабилизаторы, а также 450-сильный двигатель V8, работающий в паре с четырёхступенчатым автоматом. Запоминающаяся внешность — в комплекте.
Richard Graves LowBoy Hot Rod (Land Cruiser 40)
В преддверии тюнинг-выставки SEMA 2006 года компания Toyota сама обратилась к известному кастомайзеру Ричарду Грейвсу с просьбой построить хот-род — такой, чтобы мимо него невозможно было пройти. Как нетрудно догадаться, он справился.
Не обратить внимание на этот матово-чёрный внедорожник с низкой рамой, олдскульными покрышками Firestone, вынесенным вперёд масляным баком, деревянным полом в грузовом отсеке и рекламными надписями на дверях в стиле
До 2017 года уникальный пикап находился в американском музее Toyota. Куда он попал после закрытия музея — доподлинно неизвестно. Главное, чтобы не на свалку.
Allers Rods & Customs Street Rod (Land Cruiser 40)
Ещё более радикальный взгляд на хот-роддинг «Крузака» реализован в проекте от Allers Rods & Customs. Машину собрали неподалёку от Йоханнесбурга. На разработку и монтаж ушло более 1200 человеко-часов! Но, кажется, всё было не зря.
У автомобиля полностью кастомная передняя подвеска. Задняя — частично на элементах Land Rover Discovery, который поделился с FJ40 ещё и задним межколёсным дифференциалом и колёсными дисками. Передними сиденьями проект обязан Jeep Wrangler, головной оптикой – оригинальному Volkswagen Golf… Но не думайте, что в этом хот-роде не осталось ничего тойотовского, кроме кузова. В движение машину приводит знаменитый V8 семейства 1UZ, который развивает около 300 лошадиных сил. Не только красиво, но и надёжно!
Nefarious Kustoms Prerunner (Land Cruiser 40)
А как вам 40-й Land Cruiser, превращённый... в багги? Удивительно, но машину с такими серьёзными модификациями штат Невада допустил даже на дороги общего пользования! Хотя от
Главным донором «органов» стал пикап Toyota Tundra, который пожертвовал проекту Prerunner не только 5,7-литровый V8, раскочегаренный компрессором Magnuson до 550 лошадиных сил, но и некоторые элементы передней подвески. Амортизаторы здесь с сумасшедшим ходом, регулируемой жёсткостью сжатия и отбоя, а также выносными резервуарами. Полный список доработок настолько велик, что с ним проще ознакомиться на сайте Nefarious Kustoms.
Ну а для нас сегодня важно то, что гибрид старого Land Cruiser и ультимативного багги смотрится неподражаемо! Важную роль в этом играет насыщенный голубой цвет — краска была позаимствована из палитры актуальной BMW M5.
FLEX Phoenix (Land Cruiser 80)
Некоторое время назад дилеры сами охотно дорабатывали машины и предлагали их клиентам. Этим активно промышляли, например, немецкие дилеры Лады. Однако не слишком распространённая традиция не канула в лету и сегодня — уникальные проекты любит создавать дилерский центр Toyota в Японии, который называется FLEX. И в 2014 году компания продавала вот такие внедорожники, которые назвали Phoenix. С виду они напоминают Land Cruiser 60, который был актуален в
В качестве основы для «Феникса» FLEX приобретал «восьмидесятки» с минимальным пробегом и в состоянии, которое было близким к идеальному. Далее машины ждали полная переборка и своеобразный рестайлинг, отсылающий к дискотечным
FLEX Karabomu (Land Cruiser Prado 90)
И ещё один проект от дилера FLEX, который засветился на выставке Osaka Auto Messe 2016 года. Как и Phoenix, Karabomu (переводится как «цветная бомба») выполнен в ретростиле, но при этом не лишён современных деталей.
Облик Karabomu разработал известный в Японии художник Каюки Ямадзаки. Если не считать мятно-зелёный цвет с контрастной белой крышей, к ярким особенностям «бомбы» на базе
Машина была построена эксклюзивно для выставки, но, если у клиента есть 2,5 миллиона йен (около 1,7 миллиона рублей) и подходящий автомобиль, FLEX без труда создаст ещё одну «цветную бомбу». Причём с любым цветом кузова.
Last Line Of Defense (Land Cruiser 80)
Как получить максимально стильный, но при этом максимально эффективный вездеход? Майк, создатель туристического канала Last Line Of Defense на YouTube, считает, что для этого нужен Toyota Land Cruiser 80 и немного фантазии.
По словам владельца, покупка Land Cruiser 80 в юбилейном исполнении 40th Anniversary была спонтанной и импульсивной. Он увидел этот внедорожник, который уже был неплохо «заряжен» по внедорожным меркам, на Craigslist, купил его, а после потратил ещё месяц, чтобы превратить Тойоту в полноценный экспедиционник.
80-ку перекрасили в коричневый цвет, больше свойственный
4Russic Park (Land Cruiser 200)
Живое доказательство того, что чем менее затейлив стайлинг, тем лучше результат. У этого Land Cruiser 200 не так уж много переделок, но в естественной среде обитания — в калифорнийской пустыне — он смотрится просто великолепно.
Автомобиль принадлежит фото- и видеографу Саше Браткову, у которого, помимо TLC200, имеется и подготовленная для бездорожья Toyota 4Runner. Что касается «крузака», то он может похвастать внедорожными амортизаторами King, дисками Icon, шинами General Tire, дополнительной светотехникой Rigid Industries, компрессором ARB, а также органайзером Goose Gear. Ну и ещё кое-что по мелочи имеется. Например, новая решётка радиатора. С полным спек-листом можно ознакомиться на странице автомобилей 4Russic Park в Instagram.
Vogue Industries Turbo V8 (Land Cruiser 200)
Органично 200-й Land Cruiser смотрится даже в австралийских лесах — особенно после доработок от студии Vogue Industries. Компания является официальным представителем тюнера Liberty Walk на «перевёрнутом континенте», но позволяет себе и самостоятельные проекты. Зачастую — на базе японских внедорожников.
Для Land Cruiser 200 у австралийцев заготовлены два «стэйджа». Первый включает в себя лифт подвески, внедорожные шины и диски и прочие мелочи. А вот во второй уровень тюнинга, помимо перечисленного, входят дополнительная светотехника, фирменная лестница для лёгкого доступа к экспедиционному багажнику, лебёдка и, в лучших традициях «Форсажа», подсветка днища и 800-ваттная аудиосистема.
Чуть не забыли: ещё компания предлагает турбокит для двигателя V8. Увы, на сайте компании не указано, какую прибавку даёт наддув. Может быть, цифры в ТТХ получаются слишком устрашающими?
Lexus GX F (Land Cruiser Prado 150)
А теперь, пожалуй, самый спорный экземпляр нашего списка. Основой для этого проекта, названного Lexus GX F, стало актуальное поколение Toyota Land Cruiser Prado в трёхдверном кузове. Ему полностью переделали внешность, добавили большие колёса, заменили центральную консоль в салоне, поставили другие сиденья, а чтобы облик Лексуса был более аутентичным, установили под капот атмосферный V8 от спорткупе Lexus RC F. Если вдруг вы недопоняли — это 480-сильный атмосферный Prado!
Увы (а может быть, совсем даже не увы), яркий внедорожник существует в единственном экземпляре. Он был создан по случаю