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10 очень стильных тюнинг-проектов на базе Toyota Land Cruiser

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Алексей Олефиренко

Назовите любой тюнинг-стиль, и скорее всего, в мире найдётся умелец (и не один), попытавшийся натянуть его на Toyota Land Cruiser. Вездеходы, лимузины, машины для дрэга — в кого только не пере­воплощался японский вездеход. Но сегодня речь пойдёт о проектах, которые делали люди, не лишённые вкуса. Пусть даже он не очень совпадает с нашим. Или вашим. 

ICON Baja 1000 Limited Edition (Land Cruiser 40)

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Если вы никогда не слышали об американской компании ICON, то вы обязаны о ней знать: эта фирма не только делает потрясающие рестомоды на базе классических машин, но и успешно переводит «старичков» на электрическую тягу (если клиент того пожелает, конечно). Есть в их послужном списке и с десяток проектов на базе Land Cruiser FJ40. Самый стильный из них — Baja 1000 Limited Edition, названный в честь известного калифор­нийского авто­марафона и посвящённый 35-летию победы Toyota в нём.

В 2008 году экземпляр Baja 1000 Limited Edition стоил минимум 156 тысяч долларов. И что же получал клиент за цену нового спорткара или загородного домика? Помимо старенького «Крузака», в эту сумму входят гоночный каркас, силовые бамперы, мощная свето­техника, компрессор, качественная аудио­система, винтовая подвеска, размыка­емые стабили­заторы, а также 450-сильный двигатель V8, работающий в паре с четырёх­ступен­чатым автоматом. Запомина­ющаяся внешность — в комплекте.

Richard Graves LowBoy Hot Rod (Land Cruiser 40)

Фотография: <a href="http://www.speedhunters.com/2015/11/that-time-toyota-built-a-hot-rod/" target="_blank">Mike Garrett / Speedhunters</a></h5>
Фотография: <a href="http://www.speedhunters.com/2015/11/that-time-toyota-built-a-hot-rod/" target="_blank">Mike Garrett / Speedhunters</a></h5>

В преддверии тюнинг-выставки SEMA 2006 года компания Toyota сама обратилась к известному кастомайзеру Ричарду Грейвсу с просьбой построить хот-род — такой, чтобы мимо него невозможно было пройти. Как нетрудно догадаться, он справился.

Не обратить внимание на этот матово-чёрный внедорожник с низкой рамой, олдскуль­ными покрышками Firestone, вынесенным вперёд масляным баком, деревянным полом в грузовом отсеке и рекламными надписями на дверях в стиле 1960-х и правда невозможно! Даже сейчас хот-род смотрится просто потрясающе. Кстати, двигатель у пикапа тоже непростой: в сквозняке моторного отсека ютится 800-сильный V8 от TRD, который использо­вался на наскаровских пикапах Toyota Tundra.

До 2017 года уникальный пикап находился в американском музее Toyota. Куда он попал после закрытия музея — доподлинно неизвестно. Главное, чтобы не на свалку.

Allers Rods & Customs Street Rod (Land Cruiser 40)

Фотография: Chris Wall
Фотография: Chris Wall
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Фотография: Chris Wall

Ещё более радикальный взгляд на хот-роддинг «Крузака» реализован в проекте от Allers Rods & Customs. Машину собрали неподалёку от Йоханнес­бурга. На разработку и монтаж ушло более 1200 человеко-часов! Но, кажется, всё было не зря.

У автомобиля полностью кастомная передняя подвеска. Задняя — частично на элементах Land Rover Discovery, который поделился с FJ40 ещё и задним межколёсным дифферен­циалом и колёсными дисками. Передними сиденьями проект обязан Jeep Wrangler, головной оптикой – оригиналь­ному Volkswagen Golf… Но не думайте, что в этом хот-роде не осталось ничего тойотовского, кроме кузова. В движение машину приводит знаменитый V8 семейства 1UZ, который развивает около 300 лошадиных сил. Не только красиво, но и надёжно!

Nefarious Kustoms Prerunner (Land Cruiser 40)

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А как вам 40-й Land Cruiser, превращённый... в багги? Удивительно, но машину с такими серьёзными моди­фикациями штат Невада допустил даже на дороги общего пользования! Хотя от 40-го Land Cruiser здесь осталось не так много.

Главным донором «органов» стал пикап Toyota Tundra, который пожертвовал проекту Prerunner не только 5,7-литровый V8, раскоче­гаренный компрес­сором Magnuson до 550 лошадиных сил, но и некоторые элементы передней подвески. Аморти­заторы здесь с сумасшедшим ходом, регулиру­емой жёсткостью сжатия и отбоя, а также выносными резер­вуарами. Полный список доработок настолько велик, что с ним проще ознакомиться на сайте Nefarious Kustoms.

Ну а для нас сегодня важно то, что гибрид старого Land Cruiser и ультиматив­ного багги смотрится неподражаемо! Важную роль в этом играет насыщенный голубой цвет — краска была позаим­ствована из палитры актуальной BMW M5.

FLEX Phoenix (Land Cruiser 80)

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Некоторое время назад дилеры сами охотно дорабатывали машины и предлагали их клиентам. Этим активно промышляли, например, немецкие дилеры Лады. Однако не слишком распро­странённая традиция не канула в лету и сегодня — уникальные проекты любит создавать дилерский центр Toyota в Японии, который называется FLEX. И в 2014 году компания продавала вот такие внедорожники, которые назвали Phoenix. С виду они напоминают Land Cruiser 60, который был актуален в 1980-х, но на самом деле это состаренные Land Cruiser 80, которые выпускались значительно позже и дольше.

В качестве основы для «Феникса» FLEX приобретал «восьми­десятки» с минимальным пробегом и в состоянии, которое было близким к идеальному. Далее машины ждали полная переборка и свое­образный рестайлинг, отсылающий к дискотечным 1980-м. Даже сейчас круто выглядит, правда? 

FLEX Karabomu (Land Cruiser Prado 90)

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И ещё один проект от дилера FLEX, который засветился на выставке Osaka Auto Messe 2016 года. Как и Phoenix, Karabomu (переводится как «цветная бомба») выполнен в ретро­стиле, но при этом не лишён современных деталей. 

Облик Karabomu разработал известный в Японии художник Каюки Ямадзаки. Если не считать мятно-зелёный цвет с контрастной белой крышей, к ярким особен­ностям «бомбы» на базе 90-го Прадо можно отнести состаренную переднюю часть кузова с круглыми свето­диодными фарами, фирменные бампера и расшири­тели колёсных арок FLEX, экспедици­онный багажник Yakima, 16-дюймовые диски MG Demon с внедорожной резиной Toyo и, конечно же, посвежевший салон, в котором появились акценты в цвет кузова.

Машина была построена эксклюзивно для выставки, но, если у клиента есть 2,5 миллиона йен (около 1,7 миллиона рублей) и подходящий автомобиль, FLEX без труда создаст ещё одну «цветную бомбу». Причём с любым цветом кузова.

Last Line Of Defense (Land Cruiser 80)

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Как получить максимально стильный, но при этом максимально эффективный вездеход? Майк, создатель туристического канала Last Line Of Defense на YouTube, считает, что для этого нужен Toyota Land Cruiser 80 и немного фантазии.

По словам владельца, покупка Land Cruiser 80 в юбилейном исполнении 40th Anniversary была спонтанной и импульсивной. Он увидел этот внедорожник, который уже был неплохо «заряжен» по внедорожным меркам, на Craigslist, купил его, а после потратил ещё месяц, чтобы превратить Тойоту в полноценный экспедиционник.

80-ку перекрасили в коричневый цвет, больше свой­ственный 60-й серии, дополнили лифтом подвески Old Man Emu, дисками Fifteen52 Analog, внедорожными бамперами… Спек-лист получился внушитель­ным. Вишенка на этом коричневом торте — солнечная батарея, которая улучшает автоном­ность в условиях дикой природы. А ещё все эти доработки, которые задумы­вались исключи­тельно ради расширения функци­онала, привели к тому, что машина обрела очень стильную внешность.

4Russic Park (Land Cruiser 200)

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Живое доказательство того, что чем менее затейлив стайлинг, тем лучше результат. У этого Land Cruiser 200 не так уж много переделок, но в есте­ственной среде обитания — в калифор­нийской пустыне — он смотрится просто великолепно.

Автомобиль принадлежит фото- и видеографу Саше Браткову, у которого, помимо TLC200, имеется и подготов­ленная для бездорожья Toyota 4Runner. Что касается «крузака», то он может похвастать внедорожными амортиза­торами King, дисками Icon, шинами General Tire, дополни­тельной свето­техникой Rigid Industries, компрессором ARB, а также органайзером Goose Gear. Ну и ещё кое-что по мелочи имеется. Например, новая решётка радиатора. С полным спек-листом можно ознакомиться на странице автомобилей 4Russic Park в Instagram.

Vogue Industries Turbo V8 (Land Cruiser 200)

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Органично 200-й Land Cruiser смотрится даже в австралийских лесах — особенно после доработок от студии Vogue Industries. Компания является официальным представи­телем тюнера Liberty Walk на «перевёрнутом континенте», но позволяет себе и само­стоятель­ные проекты. Зачастую — на базе японских внедорожников.

Для Land Cruiser 200 у австралийцев заготовлены два «стэйджа». Первый включает в себя лифт подвески, внедорожные шины и диски и прочие мелочи. А вот во второй уровень тюнинга, помимо пере­численного, входят дополни­тельная светотехника, фирменная лестница для лёгкого доступа к экспедици­онному багажнику, лебёдка и, в лучших традициях «Форсажа», подсветка днища и 800-ваттная аудиосистема.

Чуть не забыли: ещё компания предлагает турбокит для двигателя V8. Увы, на сайте компании не указано, какую прибавку даёт наддув. Может быть, цифры в ТТХ получаются слишком устрашающими?

Lexus GX F (Land Cruiser Prado 150)

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А теперь, пожалуй, самый спорный экземпляр нашего списка. Основой для этого проекта, названного Lexus GX F, стало актуальное поколение Toyota Land Cruiser Prado в трёх­дверном кузове. Ему полностью пере­делали внешность, добавили большие колёса, заменили центральную консоль в салоне, поставили другие сиденья, а чтобы облик Лексуса был более аутентичным, установили под капот атмосферный V8 от спорткупе Lexus RC F. Если вдруг вы недопоняли — это 480-сильный атмосферный Prado!

Увы (а может быть, совсем даже не увы), яркий внедорожник существует в единственном экземпляре. Он был создан по случаю 40-й годовщины завода Toyota Tahara, на котором выпускаются автомобили Lexus.

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