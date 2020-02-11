Этот 107-летний американец всё ещё ездит на своём Мерседесе за рулём

Издание Inside Edition встретилось с одним из самых старейших водителей в мире. Джо Ньюман, прожи­вающий во Флориде, родился в 1913 году и до сих пор ездит на красном родстере Mercedes-Benz SLK 320. В основном он просто катается в своё удоволь­ствие — вместе с невестой Анитой Сэмпсон, которой в 2020 году испол­нится ровно 100 лет. Джо готовится жениться во второй раз.