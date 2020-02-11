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Этот 107-летний американец всё ещё ездит на своём Мерседесе за рулём

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Николай Андреев

Издание Inside Edition встретилось с одним из самых старейших водителей в мире. Джо Ньюман, прожи­вающий во Флориде, родился в 1913 году и до сих пор ездит на красном родстере Mercedes-Benz SLK 320. В основном он просто катается в своё удоволь­ствие — вместе с невестой Анитой Сэмпсон, которой в 2020 году испол­нится ровно 100 лет. Джо готовится жениться во второй раз.

A 107-year-old man may be the country's oldest person behind the wheel, and he has something to say to the naysayers: "Of course I'm a good driver." Joe Newman of Sarasota, Florida, currently drives a bright red convertible and has been cruising the streets for 90 years. Nowadays, he mostly goes for a spin in his neighborhood and likes to go on joy rides with 99-year-old fiancee Anita, who agrees that Joe is a good driver. But she told Inside Edition she has some reservations.

Отвечая на вопросы журналистов, Джо Ньюман заявил, что поддержи­вает идею более частого медицин­ского обследо­вания пенсио­неров для допуска к вождению, но сам пока не испыты­вает никаких проблем с управ­лением автомобилем. Он также отметил, что хорошо себя чув­ствует — благодаря постоянной физи­ческой и умствен­ной заня­тости. Недавно 107-летний Ньюман продлил своё води­тельское удосто­верение, и теперь оно действи­тельно до 2022 года.

Последуете примеру Джо Ньюмана?

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