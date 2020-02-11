Этот 107-летний американец всё ещё ездит на своём Мерседесе за рулём
Николай Андреев
Издание Inside Edition встретилось с одним из самых старейших водителей в мире. Джо Ньюман, проживающий во Флориде, родился в 1913 году и до сих пор ездит на красном родстере Mercedes-Benz SLK 320. В основном он просто катается в своё удовольствие — вместе с невестой Анитой Сэмпсон, которой в 2020 году исполнится ровно 100 лет. Джо готовится жениться во второй раз.
Отвечая на вопросы журналистов, Джо Ньюман заявил, что поддерживает идею более частого медицинского обследования пенсионеров для допуска к вождению, но сам пока не испытывает никаких проблем с управлением автомобилем. Он также отметил, что хорошо себя чувствует — благодаря постоянной физической и умственной занятости. Недавно 107-летний Ньюман продлил своё водительское удостоверение, и теперь оно действительно до 2022 года.