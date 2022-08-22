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1070-сильный электровнедорожник из Китая вышел на тесты
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Дмитрий Елизаров

Китайская компания Dongfeng вывела на тесты прототип внедорожника, который появится в продаже под суббрендом Warrior. Как пишет CarNewsChina, эта модель получит два варианта силовых установок, включая 1070-сильную, и два типа кузова. Продажи должны стартовать в 2023 году. Кроме того, Dongfeng рассчитывает выпустить под маркой Warrior ещё два внедорожных электромобиля.

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  • Эта модель сейчас известна под внутризаводским индексом M18. Утверждается, что длина внедорожника достигнет 5,2 метра, а вес — 3,2 тонны.
  • Полностью электрическая модификация Warrior M18 получит 140-киловаттную батарею и сможет проезжать без подзарядки до 500 километров, разгоняясь до 100 км/ч быстрее чем за 5 секунд. Максимальная скорость внедорожника превысит 180 км/ч.
  • В состав силовой установки второй версии внедорожника войдёт «расширитель диапазона» — компактный ДВС, заряжающий аккумуляторы. Ёмкость батарей такого Warrior M18 окажется меньше (65,88 кВтч), как и отдача двигателей (816 л.с.), но при этом он сможет проезжать без подзарядки уже до 800 километров. Характеристики пикапа пока не названы.

Warrior M18 окажется первой моделью из электрической линейки. В будущем Dongfeng планирует выпустить внедорожник, известный сейчас под индексом M20, — его внешность уже была рассекречена благодаря утечке изображений из некоей презентации. Кроме того, батарейную модификацию должен получить и «китайский Хаммер» — большой пикап под названием Warrior M50.

Тысяча сил для внедорожника — как вам?

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