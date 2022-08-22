1070-сильный электровнедорожник из Китая вышел на тесты

Китайская компания Dongfeng вывела на тесты прототип внедорожника, который появится в продаже под суббрендом Warrior. Как пишет CarNewsChina, эта модель получит два варианта силовых установок, включая 1070-сильную, и два типа кузова. Продажи должны стартовать в 2023 году. Кроме того, Dongfeng рассчитывает выпустить под маркой Warrior ещё два внедорожных электромобиля.