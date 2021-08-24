Ещё более горячий Ford Focus ST Edition: регулируемая подвеска и облегчённые колёса

101-летний британец, учившийся ездить на Ford T, прокатился на Mustang Mach-E
Новости

Дмитрий Елизаров

Компания Ford организовала специальный тест-драйв электро­кроссовера Mustang Mach‑E для, возможно, самого пожилого своего клиента — 101-летнего Гарольда Бэгготта. Как пишет Yahoo, он родился в 1920 году и впервые сел за руль в 10 лет: это был Ford T, а первой личной машиной Гарольда стал Ford 8 Popular.

1/2
  • Ещё десятилетним подростком Гарольд работал на ферме своих родителей и водил Model T, пере­оборудо­ванный для доставки молока. У семьи Бэгготтов имелся ещё и туристи­ческий бизнес, а весь их автопарк состоял из Фордов.
  • Права Гарольд получил в 1936 году и через год купил первый личный автомобиль: он обошёлся всего в 100 фунтов. Позже юноша пересел на Ford Anglia, а всего Бэгготт за свою жизнь был владельцем двух десятков моделей Ford.
  • Как Гарольд заявил сам, он до сих пор сохранил интерес к автомобилям и был рад сесть за руль машины, которую, возможно, будут водить его правнуки. Особо он отметил тишину в салоне электро­кроссовера. Чтобы усугубить это ощущение, на меро­приятие компания Ford привезла раритетный Ford T образца 2015 года: у Гарольда была возмож­ность в полной мере сравнить впечатления.

В июне нынешнего года был найден самый, пожалуй, возрастной действующий раллист на планете: поляк Собеслав Засада принял участие в ралли Кении в возрасте 91 года.

Как долго планируете водить машину?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение