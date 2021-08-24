101-летний британец, учившийся ездить на Ford T, прокатился на Mustang Mach-E

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За рулём в 100 лет: найден самый возрастной водитель России
Ещё более горячий Ford Focus ST Edition: регулируемая подвеска и облегчённые колёса
Дмитрий Елизаров
Компания Ford организовала специальный тест-драйв электрокроссовера Mustang Mach‑E для, возможно, самого пожилого своего клиента — 101-летнего Гарольда Бэгготта. Как пишет Yahoo, он родился в 1920 году и впервые сел за руль в 10 лет: это был Ford T, а первой личной машиной Гарольда стал Ford 8 Popular.
В июне нынешнего года был найден самый, пожалуй, возрастной действующий раллист на планете: поляк Собеслав Засада принял участие в ралли Кении в возрасте 91 года.