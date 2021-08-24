101-летний британец, учившийся ездить на Ford T, прокатился на Mustang Mach-E

Компания Ford организовала специальный тест-драйв электро­кроссовера Mustang Mach‑E для, возможно, самого пожилого своего клиента — 101-летнего Гарольда Бэгготта. Как пишет Yahoo, он родился в 1920 году и впервые сел за руль в 10 лет: это был Ford T, а первой личной машиной Гарольда стал Ford 8 Popular.