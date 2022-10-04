Рестомод Dodge Charger 1968 года с очень редким мотором выставили на продажу

На аукционе Mecum в ноябре нынешнего года состоятся торги за рестомод Dodge Charger: машина базируется на шасси образца 1968 года, но укомплектована современным двигателем, развивающим 1014 л.с. Этот мотор под названием Hellephant компания Dodge выпустила очень ограниченной партией всего в 100 экземпляров.