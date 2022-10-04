Рестомод Dodge Charger 1968 года с очень редким мотором выставили на продажу

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Дмитрий Елизаров
На аукционе Mecum в ноябре нынешнего года состоятся торги за рестомод Dodge Charger: машина базируется на шасси образца 1968 года, но укомплектована современным двигателем, развивающим 1014 л.с. Этот мотор под названием Hellephant компания Dodge выпустила очень ограниченной партией всего в 100 экземпляров.
Одним из самых известных рестомодов на базе Dodge Charger с аналогичным двигателем и карбоновым кузовом считается проект Hellucination. Его построило ателье SpeedKore для главного дизайнера концерна Stellantis Ральфа Жиля.