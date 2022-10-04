В России подешевели кроссоверы Haval

Рестомод Dodge Charger 1968 года с очень редким мотором выставили на продажу
Новости

Дмитрий Елизаров

На аукционе Mecum в ноябре нынешнего года состоятся торги за рестомод Dodge Charger: машина базируется на шасси образца 1968 года, но укомплектована современным двигателем, развивающим 1014 л.с. Этот мотор под названием Hellephant компания Dodge выпустила очень ограниченной партией всего в 100 экземпляров.

Читайте нас в Дзене!
1/7
  • Двигатель с собственным именем Hellephant, разработанный специально для подобных кастомных проектов, компания Dodge и ателье Mopar представили в 2019 году. При объёме 7,0 литра он развивает 1014 л.с. (по американскому стандарту измерения — ровно 1000 л.с.) и продавался по цене 29 995 долларов. Всю запланированную к производству партию двигателей раскупили за 48 часов с момента открытия продаж.
  • На выставленном на торги рестомоде под названием Dumbo мотор работает с шестиступенчатой «механикой» T56 Magnum Stage II и задним мостом Strange S60. Кроме того, купе располагает переработанной подвеской на компонентах Magnum Force и колёсными дисками Rushforth с тормозными механизмами Wilwood.
  • Помимо прочего Dodge Charger перекрасили в оригинальный цвет и снабдили светодиодной оптикой, а в салоне появились кастомная передняя панель и приборы. Не уточняются ни пробег, ни динамические характеристики купе.

Одним из самых известных рестомодов на базе Dodge Charger с аналогичным двигателем и карбоновым кузовом считается проект Hellucination. Его построило ателье SpeedKore для главного дизайнера концерна Stellantis Ральфа Жиля.

Купили бы себе такой Charger?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании