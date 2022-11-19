1012-сильный пикап Mammoth 1000 TRX подготовили для путешествий

Материал по теме
Ателье Hennessey сделало 1026-сильный внедорожник из самого мощного пикапа
Новые хэтчбеки Suzuki Swift появились в продаже на Авто.ру
Дмитрий Елизаров
Пикап Mammoth 1000 TRX от ателье Hennessey получил версию Overland Edition. Она ориентирована на любителей долговременных путешествий в отрыве от цивилизации: помимо оборудования для проживания на природе в пакет Overland Edition входят ещё и внедорожные доработки. Можно как купить готовый пикап, так и заказать доработку имеющегося — обойдётся это в 19 950 долларов.
Пикап Mammoth 1000 TRX представили в январе прошлого года. Его строят на базе Ram 1500 TRX, который считается самым мощным серийным пикапом в мире. При этом отдачу штатного 6,2-литрового V8 тюнеры увеличивают с 712 л.с. и 881 Нм до 1012 л.с. и 1314 Нм крутящего момента.