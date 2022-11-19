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1012-сильный пикап Mammoth 1000 TRX подготовили для путешествий
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Дмитрий Елизаров

Пикап Mammoth 1000 TRX от ателье Hennessey получил версию Overland Edition. Она ориентирована на любителей долговременных путешествий в отрыве от цивилизации: помимо оборудования для проживания на природе в пакет Overland Edition входят ещё и внедорожные доработки. Можно как купить готовый пикап, так и заказать доработку имеющегося — обойдётся это в 19 950 долларов.

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  • Основной модификацией выступает специально разработанная рама для грузовой платформы пикапа. На неё крепится, к примеру, верхняя площадка, на которую можно установить палатку и выдвижной тент. Доступ в палатку — по прилагаемой лестнице. Боковые стороны рамы оснащены держателями для инструмента, который может потребоваться в дороге.
  • Набор включает в себя также светодиодное освещение и бак для воды.
  • К длительным путешествиям по бездорожью Hennessey готовит пикап за счёт силовых бамперов (передний — со светодиодной балкой), канистр для топлива и особых колёсных дисков с бедлоками. Обувают такой Mammoth в 37-дюймовую внедорожную резину, а увеличенный дорожный просвет компенсируют за счёт выдвижных подножек.

Пикап Mammoth 1000 TRX представили в январе прошлого года. Его строят на базе Ram 1500 TRX, который считается самым мощным серийным пикапом в мире. При этом отдачу штатного 6,2-литрового V8 тюнеры увеличивают с 712 л.с. и 881 Нм до 1012 л.с. и 1314 Нм крутящего момента.

А вы любите затяжные путешествия на природе?

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