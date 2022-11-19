1012-сильный пикап Mammoth 1000 TRX подготовили для путешествий

Пикап Mammoth 1000 TRX от ателье Hennessey получил версию Overland Edition. Она ориентирована на любителей долговременных путешествий в отрыве от цивилизации: помимо оборудования для проживания на природе в пакет Overland Edition входят ещё и внедорожные доработки. Можно как купить готовый пикап, так и заказать доработку имеющегося — обойдётся это в 19 950 долларов.