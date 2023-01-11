100-тысячному участнику программы реновации в Москве подарили «Москвич 3»

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Столичных чиновников пересадят на «Москвичи»
АвтоВАЗ попросил повысить утильсбор, чтобы защитить рынок от импорта
Дмитрий Елизаров
Жительница Москвы Клавдия Плотникова стала 100-тысячным участником программы реновации, за что и получила от столичных властей в подарок кроссовер «Москвич 3». Об этом сообщается в телеграм-канале мэра Москвы Сергея Собянина. Глава города также заявил, что образованный на месте бывшего предприятия Renault завод перевыполняет планы.
К 2025 году завод рассчитывает нарастить объёмы производства до 120 тысяч машин в год и разработать собственную платформу, на базе которой можно будет выпускать электромобили. Планируется также глубокая локализация производства.