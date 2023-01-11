100-тысячному участнику программы реновации в Москве подарили «Москвич 3»

Пенсионерка Клавдия Плотникова переехала в новостройку в столичном районе Гольяново — подарок от города её семье вручил лично Сергей Собянин. По его словам, темпы программы реновации в Москве в ближайшие три года должны вырасти вдвое.

Переданный жительнице столицы кроссовер «Москвич 3», как заявил мэр, тоже отметил своего рода юбилей: он стал двухтысячным автомобилем возрождённой марки, сошедшим с конвейера. При этом ранее сообщалось, что «Москвич» в течение декабря планирует собрать лишь 600 машин.

По данным «Российской газеты», новые кроссоверы уже приобрели некоторые столичные чиновники — например, глава московского дептранса Максим Ликсутов, который стал обладателем электрической модификации «Москвича 3».

Официально предприятие пока озвучило лишь базовую стоимость кроссовера: версия со 150-сильным мотором и механической коробкой оценивается в 1,97 миллиона рублей. По данным дилеров, 63-сильный электрокар «Москвич 3е» стоит 3,5 миллиона рублей.

К 2025 году завод рассчитывает нарастить объёмы производства до 120 тысяч машин в год и разработать собственную платформу, на базе которой можно будет выпускать электромобили. Планируется также глубокая локализация производства.