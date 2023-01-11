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100-тысячному участнику программы реновации в Москве подарили «Москвич 3»
Новости

Дмитрий Елизаров

Жительница Москвы Клавдия Плотникова стала 100-тысячным участником программы реновации, за что и получила от столичных властей в подарок кроссовер «Москвич 3». Об этом сообщается в телеграм-канале мэра Москвы Сергея Собянина. Глава города также заявил, что образованный на месте бывшего предприятия Renault завод перевыполняет планы.

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  • Пенсионерка Клавдия Плотникова переехала в новостройку в столичном районе Гольяново — подарок от города её семье вручил лично Сергей Собянин. По его словам, темпы программы реновации в Москве в ближайшие три года должны вырасти вдвое.
  • Переданный жительнице столицы кроссовер «Москвич 3», как заявил мэр, тоже отметил своего рода юбилей: он стал двухтысячным автомобилем возрождённой марки, сошедшим с конвейера. При этом ранее сообщалось, что «Москвич» в течение декабря планирует собрать лишь 600 машин.
  • По данным «Российской газеты», новые кроссоверы уже приобрели некоторые столичные чиновники — например, глава московского дептранса Максим Ликсутов, который стал обладателем электрической модификации «Москвича 3».
  • Официально предприятие пока озвучило лишь базовую стоимость кроссовера: версия со 150-сильным мотором и механической коробкой оценивается в 1,97 миллиона рублей. По данным дилеров, 63-сильный электрокар «Москвич 3е» стоит 3,5 миллиона рублей.

К 2025 году завод рассчитывает нарастить объёмы производства до 120 тысяч машин в год и разработать собственную платформу, на базе которой можно будет выпускать электромобили. Планируется также глубокая локализация производства.

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