Старый Jeep Grand Wagoneer сделали 1000-сильным и теперь продают

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Ателье Vigilante 4x4 представило проект перестройки классического Jeep Grand Wagoneer. Внедорожник в исполнении тюнеров по сути сохраняет оригинальными только панели кузова: для Grand Wagoneer строят кастомные шасси и устанавливают на них актуальные восьмицилиндровые двигатели мощностью до 1000 л.с. Цена на такие внедорожники доходит до 335 тысяч долларов (более 25 миллионов рублей).
Новое поколение Grand Wagoneer компания Jeep представила в марте прошлого года. Внедорожник размером с Cadillac Escalade дебютировал в двух вариантах исполнения с двумя моторами, но самый мощный при объёме 6,2 литра развивает лишь 417 л.с.