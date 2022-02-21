Старый Jeep Grand Wagoneer сделали 1000-сильным и теперь продают

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подвергло

кузов классического Jeep Grand Wagoneer трёхмерному лазерному сканированию и на основании этих данных разработало собственное шасси с более жёсткой рамой, а также амортизаторами Fox и пружинами Eibach в подвеске.

Сделано

это как для улучшения управляемости, так и ради того, чтобы автомобиль мог выдерживать заметно возросшие нагрузки. Кроме того, в ходовой части применяются шестипоршневые тормозные суппорты Baer в сочетании с кастомными колёсными дисками диаметром 17 дюймов.