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Старый Jeep Grand Wagoneer сделали 1000-сильным и теперь продают

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Дмитрий Елизаров

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Ателье Vigilante 4x4 представило проект перестройки классического Jeep Grand Wagoneer. Внедорожник в исполнении тюнеров по сути сохраняет оригинальными только панели кузова: для Grand Wagoneer строят кастомные шасси и устанавливают на них актуальные восьмицилиндровые двигатели мощностью до 1000 л.с. Цена на такие внедорожники доходит до 335 тысяч долларов (более 25 миллионов рублей).

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  • Ателье подвергло кузов классического Jeep Grand Wagoneer трёхмерному лазерному сканированию и на основании этих данных разработало собственное шасси с более жёсткой рамой, а также амортизаторами Fox и пружинами Eibach в подвеске. Сделано это как для улучшения управляемости, так и ради того, чтобы автомобиль мог выдерживать заметно возросшие нагрузки. Кроме того, в ходовой части применяются шестипоршневые тормозные суппорты Baer в сочетании с кастомными колёсными дисками диаметром 17 дюймов.
  • Базовым мотором для рестомода стал 485-сильный V8 Hemi от нынешнего Dodge Challenger SRT. Внедорожник с таким силовым агрегатом разработчики оценивают в 295 тысяч долларов. Замена мотора на 717-сильный Hellcat приведёт к увеличению цены на 15 тысяч долларов, топовый же вариант Grand Wagoneer оснащают силовым агрегатом с именем Hellephant.
  • Это так называемый коробочный мотор, который продаётся готовым для установки на кастомные автомобили. Разработан он ателье Mopar и при объёме около 7 литров обеспечивает до 1000 л.с. и 1288 Нм крутящего момента.

Новое поколение Grand Wagoneer компания Jeep представила в марте прошлого года. Внедорожник размером с Cadillac Escalade дебютировал в двух вариантах исполнения с двумя моторами, но самый мощный при объёме 6,2 литра развивает лишь 417 л.с.

Предпочли бы новый Jeep или такой рестомод?

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