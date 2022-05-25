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54-летний Dodge Charger превратили в хардкорный рестомод Hellucination: 1000 сил и кузов из карбона

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Дмитрий Елизаров

Ателье SpeedKore, известное своими экстремальными рестомодами, обнародовало подробности нового проекта — он реализован совместно с главным дизайнером концерна Stellantis Ральфом Жилем. Dodge Charger 1968 года снабдили не только новым двигателем на 1000 л.с., но и переработанным кузовом из карбона, а также кастомным интерьером. Называется уникальный масл-кар Hellucination.

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  • Имя проекта отсылает к названию использованного на нём мотора — это 7,0-литровый V8 Hellefant от Dodge, дополненный альтернативным нагнетателем и кастомной выхлопной системой. Мотор развивает 1000 л.с. и 1288 Нм крутящего момента и работает с восьмиступенчатой коробкой ZF. Динамические характеристики Hellucination ателье не раскрывает.
  • Купе базируется на кастомной раме с полностью независимой подвеской и карбоновым кузовом — из углепластиков изготовлены даже панели днища и колёсные арки. В SpeedKore уже заявили, что это самый масштабный их проект с точки зрения использования карбона. Внешне Hellucination стилизован под Dodge Charger 1968 года, но отличается от него как пропорциями, так и рядом дизайнерских акцентов. Но тюнеры использовали и оригинальные детали — например, задние фонари, которые оснастили светодиодной начинкой.
  • У маслкара рулевое управление от Woodward, тормоза от Brembo с дисками SpeedKore на 19 и 20 дюймов, а также авторский интерьер, детали которого разработал Ральф Жиль. В салоне Hellucination «олдскульная» архитектура сочетается с некоторыми современными акцентами — например, рукоятью селектора коробки.
  • В какую сумму обошлась постройка Hellucination, его создатели не уточняют.

Летом прошлого года SpeedKore воспроизвели автомобиль, разработанный для главного героя девятой части «Форсажа» — среднемоторную версию Dodge Charger этого же модельного года. Он получил менее мощный двигатель (717-сильный V8 Hellcat), но работал мотор не с «автоматом», а с механической коробкой от Lamborghini Gallardo.

Круто же, верно?

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