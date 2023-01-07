Итоги-2022: 10 самых необычных концептов прошлого, о которых мы рассказывали весь год

Михаил Медведев
На протяжении всего 2022 года каждую неделю мы вспоминали лучшие прототипы, концепты и просто экзотические автомобили прошлых лет. Пришло время выбрать десятку самых ярких представителей рубрики «Старые, но не бесполезные» по итогам прошедших 12 месяцев. Кажется, эти машины вполне смогут удивить вас ещё раз.
Создатели очаровательного Opel Twin оснастили машину сменными тележками задней оси. Для дальних поездок пристёгивался модуль с 800-кубовым бензиновым моторчиком мощностью 34 л.с., а бензобака объёмом 25 литров хватало на 500 километров. В городском режиме Твин становился электромобилем. Два компактных электромотора суммарной мощностью 23 л.с. и тяговая аккумуляторная батареи ёмкостью 29 кВт·ч обещали запас хода в 200 километров. Неплохо для 30-летней машины, да?
Если внешность Chrysler Turbine — первого автомобиля с газотурбинным двигателем, на котором разрешили поездить обычным людям, — можно было назвать более-менее стандартной, то его салон шокировал с порога. В комбинации приборов был, например, пирометр для измерения температуры выхлопа. А привычный тахометр разметили до 60 тысяч оборотов в минуту! Научная фантастика для обычного бензинового мотора — норма жизни для этого Крайслера.
Модульный автопоезд МАЗ-2000 летом 1988 года показали на выставке «Автодизайн» на ВДНХ. Это был пятизвёздочный отель для перевозки грузов — ровный пол кабины, панорамное лобовое стекло, высокая по меркам тех лет крыша. А ещё внутри были телевизор и кондиционер, поворотное правое кресло и музыкальный центр, электроплита и холодильник. Плюс камера заднего вида и УКВ-радиостанция. Вскоре после ВДНХ «Перестройка» съездила в Париж и сорвала аплодисменты специалистов на выставке в Порт-Версаль. Это был грандиозный успех советского автопрома!
На таком «Икарусе» вы вряд ли катались в детстве. Уникальный автобус Ikarus 695.01 мог забрать группу туристов из отеля в центре города, довести их до аэропорта, а затем вырулить на взлётно-посадочную полосу и припарковаться прямо у самолёта. Для чудо-«Икаруса» предусмотрели даже крытый телескопический трап, по которому 110 человек без задержек в терминале попадали на борт воздушного судна.
В конструкции перспективного такси ВНИИТЭ-ПТ необычно почти всё: от внешности и компоновки до оснащения салона. Таксист, например, сидел перед осью передних колёс, а двигатель и коробка передач располагались в заднем свесе. У «Перспективного Такси» имелся регулируемый педальный узел, скрытые фары, сдвижная электродверь с правой стороны, а главное — невероятно просторный для компактной машины салон: внутрь легко помещалась даже большая детская коляска.
Его звали «Атаман-II» или ГАЗ-3106, и он — едва ли не самый яркий экспонат Московского международного автосалона 2000 года. Многие компоненты, включая, например, редуктор и ступицы, унифицированы с агрегатами полноприводного «Соболя». Но внешне это была уникальная машина! Смелый и даже дерзкий дизайн второго «Атамана» сегодня удивляет не меньше, чем 23 года назад. А общее впечатление грандиозное — большой, яркий, уверенный в себе кроссовер. Который так и не смог добраться до конвейера.
Прогрессивный ЗИЛ класса «люкс» отлично выглядел, быстро ехал и удивлял оснащением. Например, продвинутой кассетной магнитолой с невиданным для советского автомобиля функционалом — автореверсом, перемоткой до следующего трека по паузам и расширенными звуковыми настройками! Ещё ЗИЛ-4102 умел говорить человеческим голосом — женским. Заказанный в Германии бортовой компьютер напоминал водителю и пассажирам о незакрытых дверях и прочих бытовых мелочах. Может за это машину и не взлюбила Раиса Максимовна Горбачёва — жена тогдашнего главы государства? Ходили слухи, что проект закрыли чуть ли не по личному распоряжению первого и последнего советского президента.
В концепте F 200 Imagination удивляло многое. Например, необычные двери, которые не просто открывались вверх «как у Lamborghini», а отъезжали вперёд и немного отклонялись от кузова. Но окончательно шокировала система управления — с помощью джойстиков, или, как их называли в Mercedes-Benz, сайдстиков. И это не просто полёт фантазии на статичной машине: прототип был полностью ходовым и управлялся необычными джойстиками, а в его создании поучаствовал будущий шеф-дизайнер Лады Стив Маттин.
В переводе с японского Fuya Jo означает «город, который никогда не спит». И это первый в мире автомобиль, специально созданный для тусовок. Водитель и трое пассажиров Fuya Jo не столько сидят на креслах, сколько опираются пятой точкой на высокие табуреты, чем-то напоминающие типичную барную мебель. Подразумевалось, что концепт-кар Honda создан не для путешествия, например, из Хиросимы в Фукусиму, а для неспешных поездок по клубам ночного Токио.
Это не просто яркое упражнение в дизайне с динамикой почти гоночного автомобиля — 5,3 секунды до 100 км/ч и максималка в районе 300 км/ч. Концепт Isuzu впечатлял и уровнем оснащения. В распоряжение водителя была предоставлена не только навигационная система (между прочим, с отдельно стоящим монитором), но и столь неожиданные для спорткара вещи, как видеомагнитофон и даже факс-машина! Фраза: «Я стартую!» в салоне супер-Isuzu могла иметь, по меньшей мере, два значения.