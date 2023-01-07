Итоги-2022: 10 самых необычных концептов прошлого, о которых мы рассказывали весь год

Его звали «Атаман-II» или ГАЗ-3106, и он — едва ли не самый яркий экспонат Московского международного автосалона 2000 года. Многие компоненты, включая, например, редуктор и ступицы, унифицированы с агрегатами полноприводного «Соболя». Но внешне это была уникальная машина! Смелый и даже дерзкий дизайн второго «Атамана» сегодня удивляет не меньше, чем 23 года назад. А общее впечатление грандиозное — большой, яркий, уверенный в себе кроссовер. Который так и не смог добраться до конвейера.